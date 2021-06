Grande successo per i campi natura del Parco del Serio

Successo per i primi appuntamenti con i campi natura del Parco del Serio, che si sono svolti alla Cascina Valseriana, a Ricengo e alla Casa di Camperia a Crema, dove il gruppo di bambini partecipanti, dai 7 ai 13 anni, è stato coinvolto in diverse iniziative.

I campi natura del Parco del Serio

“In passato, le attività realizzate con i ragazzi ci avevano più volte indicato una mancanza di conoscenza diretta del territorio del Parco, ambienti, flora, fauna, storia - ha detto Ivan Bonfanti, responsabile del Settore Ecologia e Ambiente - Partendo da queste considerazioni, il compito che il Parco si è posto, è stato quello di riallacciare il rapporto tra i bambini e l’ambiente attraverso l’acquisizione di conoscenza del paesaggio, pensato come il risultato dell’interazione uomo–natura, al fine di poter comprendere, apprezzare e valutare in maniera critica le azioni antropiche sul territorio”.

Obiettivo: socializzare

Per fare questo sono state approfondite diverse aree, da quella umanistica a quella storica, senza dimenticare l’area scientifica. Con questo tipo di iniziative, l’approccio all’educazione ambientale per il Parco, parte proprio dall’esperienza che porta alla conoscenza: dalle attività che si svolgono sul campo, si prova a comprendere i fenomeni osservati attraverso la formulazione di ipotesi. Il punto di partenza in ogni

campo estivo è sempre lo stesso, la socializzazione.

“Il primo giorno i bambini si dividono in piccoli gruppi, non per ragioni relative a qualche competizione, ma per conoscersi, provenendo da realtà diverse e per alla prova tutti insieme – aggiunge Ivan Bonfanti – poi dal giorno successivo, si propongono le varie attività: escursioni a piedi e laboratori didattici, allo scopo di favorire l’innesco nei bambini della base del metodo scientifico, che è l’osservazione”.

Le attività proposte dal Parco

Nel corso della settimana non mancano altre escursioni in bicicletta, l’orienteering, le attività teatrali partendo dalle storie inventate dai bambini. Molte le figure educative coinvolte dal Parco: oltre alle risorse interne, da Ivan Bonfanti, alla direttrice Laura Comandulli, Guardie Ecologiche Volontarie, educatori professionali e agronomi si alternano tra le varie sedi: nelle giornate organizzate a Crema, oltre ad Emanuele Cabini, attività teatrale con Elisa Mazza, della compagnia Filodirame di Palazzolo sull’Oglio. Soddisfazione anche per il presidente Basilio Monaci, che ha portato il suo saluto a bambini e genitori.

“Per il Parco sono settimane intense, il ringraziamento va a tutti coloro che a vario titolo collaborano con noi, ed alle famiglie che ci hanno scelto per queste belle attività con i bambini. A Crema è la prima volta presso la Casa di Camperia che, quando i lavori saranno ultimati, potrà diventare la location naturale per i campi natura di questo territorio”.

I prossimi appuntamenti

L’esperienza dei campi natura estivi, che il Parco del Serio propone grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio, proseguono: questa settimana al Museo dell’Acqua a Casale Cremasco, dal 28 giugno al 2 luglio, all’Orto Botanico “G. Lunghi” a Romano di Lombardia ed infine dal 5 al 9 luglio, all’Oasi Verde a Seriate.