Gradella, ArteMakìa anima i sogni del borgo dei desideri

L'estate a Gradella diventa magica. Torna "Il borgo dei desideri", l'iniziativa promossa dall’Associazione Borghi più Belli d’Italia che andrà in scena il prossimo 10 agosto a partire dalle 19 con alcuni espositori con dolci, creazioni e giocattoli che animeranno la via Maggiore. Alle 21, invece, è in programma l’evento clou della serata, un evento unico, con la presenza della compagnia internazionale ArteMakìa.

Gradella, il borgo dei desideri

ArteMakìa non è solo una compagnia, è un’idea, un obiettivo da raggiungere, un sogno nato dalla volontà, dalla capacità e della creatività dell’artista e regista Milo Scotton.

L’importante unione e collaborazione, durata più di dieci anni, con Olivia Ferraris ha generato una serie di produzioni di valenza nazionale ed internazionale per cui ArteMakìa raccoglie tutto quello che il duo Milo&Olivia ha prodotto con successo dal 2006 ad oggi, per proiettarsi in un progetto innovativo, non solo con l’entusiasmo delle idee e del talento, ma soprattutto con le competenze derivanti da una solida esperienza maturata nel campo dello spettacolo dal vivo.

ArteMakìa

ArteMakìa è un progetto di ampio respiro che intende valorizzare il circo contemporaneo come impulso alla vita, alla speranza, perché la prestanza fisica degli artisti può unirsi ad un umorismo che fa riflettere in modo più leggero e dona evasione pura, in modo del tutto nuovo.

Negli spettacoli di repertorio come nelle nuove produzioni lo spettatore trova il giusto equilibrio tra un’elegante poetica narrativa ed una ricerca tecnica innovativa legata al movimento ed alle discipline circensi più classiche. In scena gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni e gli artisti non sono mai meri esecutori ma interpreti di un vissuto capace di arrivare ad un pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo proposto a Gradella “On The Road” è liberamente ispirato all’omonimo libro di Jack Kerouac. Ideato da Milo Scotton è un invito a trovare il coraggio di partire, guardare il passato per evolversi e tornare a sperare “Puoi essere sicuro della tua realtà, sostenerla e appiccicarti addosso un’identità, difenderla con i denti finché ti accorgi che non è più il tuo abito, non ti assomiglia più…

E allora ti tocca mutare, ancora e ancora… perché la vita è cambiamento, incrocio di vite fusione di esperienze e collisione di attimi.

E allora ecco che la strada arriva, il viaggio sospinge i tuoi piedi dolenti, sete e fame di conoscenza spingono verso l’ignoto... la speranza attende incerta dietro l’angolo”.

E prima di lasciare la piazza non scordare di lasciare nel pozzo il tuo desiderio, affidalo alle stelle e lascialo scritto, potrai partecipare all’estrazione di una smartbox.