Il 24 aprile torna la Fiera Agricola di Treviglio: si attendono numeri da record

Verrà inaugurata il prossimo 24 aprile 2025, a TreviglioFiera, la 42esima Fiera Agricola della Pianura Bergamasca. Un’edizione che promette numeri da record e che ha in rampa di lancio tante novità. Sono infatti 120 gli espositori (+20% rispetto al 2024) che saranno protagonisti negli 11 mila metri quadrati (di cui 1500 coperti) del polo fieristico di via Roggia Moschetta. Ed è attesa un’affluenza record di 25mila persone (+20%).

Fiera Agricola

La Fiera Agricola è stata presentata stamattina, mercoledì 26 marzo 2025, nell’auditorium della Bcc (main sponsor della manifestazione) dal sindaco Juri Imeri, dal "padrone di casa" Giovanni Grazioli e da Giuseppe e Flavia Fattori, organizzatori della kermesse. Proprio quest’ultima ha snocciolato il programma della Fiera, soffermandosi soprattutto sulle novità dell’edizione 2025. Quella che più salterà all’occhio è il videomapping promozionale che, per tutto il mese di aprile, vedrà il palazzo municipale di Treviglio "brandizzato" con il marchio della Fiera Agricola. Che, quest’anno, vuole strizzare l’occhio anche ai giovani. Oltre al fatto che sino ai 14 anni l’ingresso sarà gratuito (il costo per gli adulti è di 10 euro), è previsto che dalle 19 in poi non si pagherà per accedere al padiglione. Un modo per attirare sempre più persone. Sono poi previsti due concerti: la sera del 25 aprile saranno di scena i «Medicina Crow», mentre quella successiva sul palco saliranno «I Gladioli».

Confermato il Fuori Salone

Confermato anche per quest’anno nel corso della Fiera Agricola, il "Fuori Salone" in collaborazione con la Pro loco di Treviglio. Si tratta di tre appuntamenti alla scoperta di eccellenze del territorio. Il 27 aprile, alle 10, si potrà visitare l’archivio storico della Same; il 29 aprile , alle 14, si terrà una gita alla cantina sociale della Valcalepio a San paolo D’Argon; e infine, il 30 aprile, alle 14, visita all’allevamento di lumache della Società Agricola Gaibotti di Pognano. (per info e prenotazioni dei tre eventi: 036345466 o info@prolocotreviglio.it). Ci sarà poi il ritorno. l’1 maggio, delle Tigri Meccaniche, l’associazione degli appassionati del marchio Same. I mezzi agricoli saranno in mostra a partire dalle 7.30, mentre dalle 10 alle 12.30 sfileranno per le vie della città. Nel pomeriggio, invece, si terranno le premiazioni. Per chiudere con le novità, sono in programma du eventi dedicati alle famiglie. Il 3 maggio, alle 17, il convegno di Coldiretti sul tema "Green Innovation Fest: l’agricoltura incontra l’intelligenza universale". Il giorno successivo, invece, alle 10, sempre Coldiretti organizza uno show cooking dal titolo "Dalla terra alla tavola: un viaggio per tutta la famiglia". Non mancheranno poi nel programma tutte le tradizionali iniziative, con grande spazio dedicato anche ai più piccoli, e l’immancabile servizio di ristorazione con il classico menù dedicato ai sapori della terra genuini del territorio.

Treviglio Cavalli

Oltre alla Fiera Agricola, è stata presentata anche la 19esima edizione di Treviglio Cavalli, che si terrà dal 9 all’11 maggio. All’interno del quale, visto il successo della precedente edizione, verrà riproposto «Treviglio Country», che sarà caratterizzato da un ottimo programma musicale, da coreografie e balli in stile country, ma soprattutto da tanto divertimento. Anche per Treviglio Cavalli verrà riproposto il consueto programma di iniziative che tanto successo riscuote ogni anno, con grande attenzione, anche in questo caso, per i bambini. Al termine della presentazione ci sono stati gli interventi dei rappresentanti di categoria del mondo agricolo ed equestre. Presente anche il consigliere regionale Giovanni Malanchini, che ha voluto ribadire l’importanza che riveste oggi l’agricoltura intensiva nell’economia del Paese.

C'è anche il biscotto "ufficiale"

Chiusura con una curiosità: la Pro loco di Treviglio ha infatti presentato il biscotto ufficiale della Fiera Agricola. Si chiama "Al biscutì de la féra" ed è stato realizzato grazie alla collaborazione dei panifici e delle pasticcerie della città. Il prodotto, che è stato presentato dal presidente Giorgio Zordan e dal suo vice Stefano Cerea, sarà disponibile durante la Fiera Agricola e successivamente nelle migliori pasticcerie e panifici della città.