Fiera Agricola di Treviglio: la novità del Fuori Salone per la 41esima edizione

Trentamila visitatori attesi, 10 mila metri quadrati a disposizione di 120 espositori provenienti da otto regioni e 16 province e cinque convegni e workshop. Sono i numeri della Fiera Agricola di Treviglio, giunta alla 41esima edizione, in programma a TreviglioFiera dal 24 al 28 aprile 2024.

Fiera Agricola e Treviglio Cavalli

Cinque giorni che vedranno protagonisti gli operatori del settore provenienti da mezza Italia. I due weekend successivi dal 3 al 5 maggio e dal 9 al 12 maggio, saranno invece dedicati a Treviglio Cavalli, altra kermesse ormai tradizionale, giunta alla 18esima edizione. La Fiera Agricola di Treviglio e della Bassa Bergamasca nasce nel 1981 da un’idea di un gruppo di amici appassionati di agricoltura e di tutto ciò che ruota attorno ad essa. Dal 2023 la manifestazione ha assunto l’attuale denominazione ed è stata inserita nel Calendario Ufficiale delle Fiere Regionali di Regione Lombardia. La manifestazione raccoglie da sempre ampi consensi che la portano ad essere una dei maggiori eventi del settore agricolo in ambito regionale, tanto da ospitare anche "La Mostra Regionale della Razza Frisona". In ambito di tutela dei prodotti a KM zero, oltre alla possibilità di poter acquistare i prodotti del territorio, si svolge annualmente "La gara del miglior salame nostrano" a cura dell’Associazione Norcini Bergamaschi. Ampio spazio anche all’esposizione dei macchinari agricoli, prodotti per la zootecnia ed impianti di energie rinnovabili (fotovoltaici, biogas) e numerosi convegni ad essa collegati.

"Basta demonizzare l'agricoltura intensiva"

Gli eventi dell’edizione 2024 sono stati presentati mercoledì 27 marzo 2024, nell’auditorium della Bcc di Treviglio, alla presenza del patron Giuseppe Fattori, del sindaco Juri Imeri e del presidente della Bcc Giovanni Grazioli. Presenti in sala, invitati poi a intervenire, anche gli esponenti delle associazioni e degli enti di settore. Tra questi anche il consigliere regionale Giovanni Malanchini che non ha risparmiato critiche verso l’Europa e una certa parte politica che ha preso di mira l’agricoltura intensiva.

"Il ruolo della Fiera Agricola di Treviglio è di primo piano in Lombardia - ha sottolineato Malanchini - Ultimamente si è assistito alla demonizzazione dell’agricoltura intensiva, ma io vorrei ricordare che è quella che fa mangiare la gente. La Fiera di Treviglio vuole quindi essere un momento di confronto per discutere anche del futuro dell’agricoltura".

La novità del Fuori Salone

Il programma della manifestazione sarà come sempre ricco e variegato, con momenti dedicati anche ai bambini e mostre. Novità dell’anno è il Fuori Salone in collaborazione con la Pro loco: venerdì 26 aprile, alle 15, visita al Caseificio Arrigoni Battista di Pagazzano con degustazione dei prodotti; sabato 27 aprile, alle 16, visita al Podere Montizzolo di Caravaggio con degustazione dei prodotti; e infine domenica 28 aprile, alle 10, visita all’Archivio Storico della Same (Per info Stefano Cerea 0363.45466 - info@prolocotreviglio.it). Tutti i giorni si potranno poi visitare la mostra "Le Rogge Trevigliesi… L’Acqua è vita" riguardante il Reticolo Idrico del Comune di Treviglio (presso lo stand Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca) e la Mostra Razza Frisona in preparazione allo Spring Show 2024. Come di consueto ci saranno poi l’esposizione di attrezzature e macchine agricole, il Mercato produttori Campagna Amica di Coldiretti e Mercato produttori di Confagricoltura.

Il 24 aprile l'inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto per mercoledì 24 aprile alle 18. Il giorno successivo apertura alle 9. Dalle 10 alle 12 iniziativa per bambini "I detective dell’orto, chi ha mangiato l’insalata?"», un simpatico gioco per scoprire gli amici dell’orto e i furbetti che si nutrono degli ortaggi senza permesso (presso lo stand Coldiretti). A seguire, nello stesso luogo, dalle 15 alle 17.30, piccoli ancora protagonisti con "Piccoli mugnai crescono: laboratorio di panificazione, scopriamo i diversi tipi di cereali e le loro proprietà, dal grano al pane". Alle 19, infine, premio Agrinnova 2024 nello stand della Bcc. Di rilievo anche la giornata di sabato 27 aprile. Dalle 15 alle 17.30, sempre nel Padiglione Coldiretti, "La pecora a Colori: dalla pecora al gomitolo, realizzeremo degli acchiappasogni con fili di lana di pecora". In serata, invece, la premiazione dei migliori animali in esposizione.

Interessante anche il programma di Treviglio Cavalli, che avrà come protagonista la musica Country, con balli e Dj set, ma anche momenti dedicati ai bambini, con l’immancabile battesimo della sella e il giro in carrozza per le vie della città. Grande spazio poi all’esposizione di cavalli e, a conclusione, il gran galà finale.

