Vailate omaggia Pierino Baffi, campione di ciclismo e generosità

Ciclismo scuola ed esempio di vita. Questo il fulcro della bella serata organizzata dal Comune di Vailate sabato 21 aprile 2024, in una palestra gremitissima, in omaggio a Pierino Baffi, il grande campione di ciclismo nato a Vailate nel 1930.

Una serata su Pierino Baffi

Non solo il ricordo di una leggenda ma anche il racconto di una passione e di una vocazione che ha ispirato tante generazioni e continua a farlo. A introdurre la serata è stata l’assessore alla Cultura Marina Doneda, quindi è stato proiettato un video molto suggestivo in bianco e nero: per tutti è stato come fare un tuffo nel ciclismo degli anni Cinquanta, che ha incantato il pubblico. Un excursus dettagliato del percorso professionale di Pierino Baffi a partire dal 1953, un atleta che è stato compagno di squadra di Fiorenzo Magni e Gastone Nencini, che ha vestito quattro volte la maglia rosa al Giro d’Italia e ha vinto quattro tappe alla Vuelta di Spagna e cinque tappe al Tour de France, per poi chiudere la sua carriera nel 1966.

Il ricordo del campione

Presente anche la famiglia del campione, Giusta Baffi e i figli Rosario e Adriano, quest’ultimo ciclista professionista che a giorni partirà con la sua squadra di ciclismo, la LidlTreck per il Giro d’Italia.

"È stato innanzitutto un uomo generoso - ha sottolineato proprio Adriano durante l’incontro - sempre attento alla comunità e disponibile a dare una mano a tutti».

Parole molto belle sono state dedicate a Pierino Baffi anche da Giambattista Baronchelli, un altro grande campione protagonista del ciclismo degli anni Settanta, che ha posto l’accento sull’esempio di grande professionalità ed umanità incarnato da Baffi.

"Era sempre pronto a dare una mano, sia dentro il nostro mondo che fuori, a tutte le persone che si rivolgevano a lui - ha detto - Una persona straordinaria che mi ha aiutato e supportato nell’avvio della mia carriera sportiva".

La serata è poi proseguita con un focus sull’evoluzione del ciclismo, sull’idea attuale di sport e sul rapporto tra movimento di base e atleti di punta. Un dibattito stimolante moderato dal direttore dell’emittente televisiva Cremona1 Lucio Dall’Angelo con gli interventi di Stefano Pedrinazzi, presidente della "Federazione lombarda di ciclismo", e Antonio Lecchi, docente in Scienze Motorie dell’Istituto Salesiani di Treviglio e dell’Università di Bergamo.

