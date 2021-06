Siete pronti per la "Notte romantica" in uno dei borghi più belli d'Italia?

Al via l’evento nazionale dedicato all’amore più atteso dell’anno: la "Notte romantica" nei borghi più belli d’Italia. Appuntamento sabato sera a Gradella.

Notte romantica, sesta edizione

Un’edizione raccolta quella del 2021 ma con tanti eventi ed iniziative organizzate in totale sicurezza e con una novità: il Focus “Amore per l’Arte”.

"Voglia di ripartenza, di bellezza, di riscoperta del nostro Paese e delle sue meraviglie e da dove rinascere se non dai piccoli borghi - ha commentato Riccardo Bosa, assessore a Commercio, Attività Produttive, Fiere, Eventi, Manifestazioni, Turismo, Frazioni - La crisi innescata dalla pandemia ha di certo contribuito a mettere ancora più in luce le infinite possibilità di turismo sostenibile, esperienziale e sicuro che questi “gioielli” dell’Italia nascosta offrono. Questo evento nazionale è giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, e anche Gradella sabato farà la sua parte".

Il programma

Nel rispetto del format base indicato dall’associazione "I borghi più belli d'Italia" sono stati coinvolti alcuni artisti locali per celebrare arte e libertà di espressione, attorniati da ottima musica a cura del noto Dj Ezio Spoldi. Il momento caratterizzante sarà il dessert “Pensiero d’amore”, che viene servito in tutti i ristoranti dei borghi e come ogni anno è stato appositamente creato per la manifestazione da uno chef di fama: quest’anno a firmarlo Simone Rugiati, chef-influecer, personaggio televisivo e partner del club in varie iniziative di promozione e sviluppo delle tipicità dei territori.