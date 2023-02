Sant'Apollonia, dopo due anni torna la fiera agricola di Rivolta

La fiera agricola regionale di Sant'Apollonia torna ad allietare le strade di Rivolta. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, domenica 19 febbraio 2023 il Comune è pronto a rilanciare la manifestazione più importante dell'anno, giunta ormai alla sua 195esima edizione, la prima dell'Amministrazione Sgroi.

Sant'Apollonia

Un traguardo questo, tanto atteso dall’intera Giunta comunale, come sottolineato dal vicesindaco Marianna Patrini durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, cui hanno preso parte anche l’assessore al Bilancio Giacomo Melini, i consiglieri di "Rivolta dinamica" Claudio Londoni e Carlo Sottocorno, l’agente di Polizia locale e responsabile di procedimento Lidia Invernizzi e la collaboratrice dell’Ufficio Servizi Socio-culturali Caterina Di Sparti. "Gli obiettivi che ci hanno guidato durante l’organizzazione della fiera di Sant'Apollonia sono stati tre – ha riferito il vicesindaco Patrini – Il primo è stato il rilancio della manifestazione e la conseguente riqualificazione al suo interno della predominanza della zootecnia. Come secondo obiettivo, ci siamo posti quello di dare risalto alla comunità rivoltana, coinvolgendo tutte le associazioni locali. E infine, abbiamo voluto rafforzare e migliorare la partnership con il privato, ottenendo un fondamentale sostegno economico da parte di tante realtà territoriali private".

Un motore importante per Rivolta

A proposito di queste ultime, è intervenuto anche l’assessore Melini, che si è detto entusiasta del riscontro ottenuto. "Ho potuto constatare – ha dichiarato Melini – un immenso stupore negli operatori economici per essere stati contattati per la prima volta dopo anni di fiera e per avere finalmente l’opportunità di partecipare attivamente, con il proprio sostegno economico, all’organizzazione di questo motore importante per Rivolta che è la fiera di Sant’Apollonia. Per questo, per me è stato davvero bello dover cercare aiuto economico, perché alla fine ciascuno dei nostri operatori è stato contento di contribuire dopo anni in cui non era mai stato coinvolto. È stato quindi semplice superare e doppiare i contributi raccolti per l’ultima edizione, ragion per cui possiamo dire di essere soddisfatti sotto questo punto di vista".

Il culmine sarò la mostra della vacca frisona italiana

Pertanto, grazie al patrocinio di tanti privati e al supporto di svariati enti e di diversi sponsor alla fiera di Sant'Apollonia, l’Amministrazione è riuscita a organizzare numerosi eventi che culmineranno nella mostra della vacca frisona italiana. Quest'ultima avrà luogo nell'area-fiera di via Masaccio e sarà articolata su due giornate: domenica 19 febbraio, dopo il taglio del nastro che è stato previsto per le 10 con annesso intervento delle autorità e a cui sono stati invitati tutti i sindaci del territorio e le personalità di maggiore riferimento, ci sarà la valutazione delle manze e delle giovenche, mentre lunedì 20 febbraio verranno valutate le vacche da latte per passare poi alla premiazione della campionessa assoluta e del miglior allevatore, che ritirerà il premio intitolato a Lamberto Grillotti.

Espositori e bancarelle in paese

Per le vie di Rivolta inoltre, non mancheranno le attrazioni. Ci saranno ben 51 espositori di mezzi agricoli e di prodotti di aziende zootecniche, ovviamente accompagnati da 164 bancarelle di ambulanti. La fiera di Sant'Apollonia sarà allietata anche dagli eventi coordinati dalle associazioni coinvolte dall'Amministrazione, ovvero Pro Loco, "Università del Ben-Essere", Gruppo Alpini, "Panda Sub", "Ortofficine Creative", Croce Bianca, gruppo Protezione civile "La Torre", "Federcaccia", "Terzo Suono", "Polisportiva Oratorio Sant'Alberto", "Ildebranda", Comitato Genitori, "Due Più Due Cinque", nonché la "Filodrammatica Carlo Bertolazzi" che per l'occasione metterà in scena la commedia dialettale "L'è mai trop tard!".

Borse di studio e battesimo della sella

Da non dimenticare infine, la cerimonia di consegna delle borse di studio, che si terrà oggi sabato 18 febbraio in sala consiliare, il battesimo della sella in programma lunedì 20 febbraio in area-fiera e la «Noche de tango» prevista sempre per lunedì 20 nell'atrio del Municipio. "Ci aspettiamo – ha concluso il vicesindaco Patrini – una grande partecipazione perché ci auguriamo che la fiera di Sant’Apollonia diventi anche una sorta di traino del nostro territorio. Ha tutte le carte per farlo e a noi piacerebbe accompagnarla verso una considerazione sempre più importante. Quello a cui auspichiamo è che la fiera possa raccogliere la giusta attenzione da parte del pubblico e che sia anche motivo di valorizzazione turistica per il nostro territorio".