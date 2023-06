La 1000 Miglia "traina" la moda al Franciacorta Village

Franciacorta Village e il Comune di Rodengo Saiano, hanno salutato sabato 17 giugno alle ore 11 il passaggio della celebre 1000 Miglia. Nell’ultima giornata di gara, e prima della volata d’arrivo a Brescia, celebrando così un momento di grande importanza, il colorato corteo di auto storiche è transitato lungo il fronte principale del Villaggio, regalando al folto pubblico presente alcuni minuti all’insegna di quei brividi che solo le auto d’altri tempi sanno suscitare.

Franciacorta Village «Race Passion Sponsor» della 1000 Miglia

Per la celebre corsa è stata la prima volta al Franciacorta Village. Il noto fashion village bresciano, confermatosi come «Race Passion Sponsor» della prestigiosa competizione, ha accolto tra gli applausi le vetture. E’ stato un vero momento di festa per tutti i presenti: non a caso lo stesso Enzo Ferrari, in passato aveva già attribuito alla 1000 Miglia il titolo di «corsa più bella del mondo».

Storia, tradizione, design, arte

Ma più in dettaglio, cos'è la 1000 Miglia? Non una semplice corsa, ma un vero e proprio evento ormai sinonimo di storia, tradizione, design, arte, cultura e anche innovazione. E' in quest'ottica che si è inserito Franciacorta Village (fashion village di Land of Fashion Villages) proponendo al proprio pubblico il passaggio delle vetture e confermando la centralità del ventennale legame con il territorio bresciano.

Perché questa iniziativa?

Land of Fashion Village, proponendo l’evento del 17 giugno, ha voluto sottolineare il proprio impegno a favore dei propri «Land» di riferimento, contribuendo a concretizzare uno degli obiettivi della propria mission che più gli stanno a cuore: offrire a tutti gli ospiti esperienze uniche nel loro genere, occasioni speciali ed eventi di respiro internazionale per trasformare ogni visita in Villaggio in una giornata da ricordare.

Land of Fashion Villages, informazioni

Land of Fashion Villages racchiude una collezione di 5 villaggi, immersi in territori di grande valore, di proprietà del Fondo americano Blackstone, e gestiti da Land of Fashion Outlet Management (LFM). Ne fanno parte Franciacorta Village (Brescia), Mantova Village (Mantova), Palmanova Village (Udine), Puglia Village (Molfetta – Bari). Ogni "Land" ospita la migliore e nobile espressione della grande varietà delle eccellenze alimentari italiane che unite all’innata accoglienza, calda ed empatica, lo rendono uno dei più attrattivi al mondo. Nei cinque villaggi, LFM propone oltre 650 marchi con sconti fino al -70% per uno shopping scintillante ma sempre conveniente!