Il festival latino americano è un successo

Tre giorni di musica, cibo e divertimento a Spino d'Adda: grande successo per l'evento latino americano che nel weekend ha animato il "Parco Rosselli", facendo il pieno di partecipanti.

Patrocinato dal Comune, il festival ha ospitato il live music show organizzato da "Jen Street" di Emanuela Franceschini, caratterizzato dalla presenza di ballerini, dj e cantanti.

Street food latino americano, bancarelle di hobbisti e artigiani, truccabimbi in un set impreziosito dalla presenza di ombrelloni, amache e grossi sacchi di caffè.

"Siamo soddisfatti del forte riscontro - ha commentato l’assessore allo Sport, Cultura e Tempo libero Marco Gobbo - Siamo riusciti a ridare vita al paese, che è la cosa più importante in questo momento. Non posso non ringraziare lo sforzo di tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’evento. La risposta della cittadinanza è stata al di sopra di ogni aspettativa e a tutti i partecipanti va il mio ringraziamento più grande per essersi divertiti ininterrottamente per tre giornate nel rispetto del nostro bellissimo parco e delle regole. È anche per questo che i nostri cittadini sono motivo di orgoglio per tutti noi".