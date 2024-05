Il 2 giugno giugno il primo raduno di auto d’epoca pensato per i giovani

A Rivolta è in arrivo il 2 giugno il primo raduno di auto d’epoca pensato per i giovani, con un programma ricchissimo di attività: «I Drive Classic», titolo iconico per una vera e propria rivoluzione nel mondo delle auto d’epoca. La singolare e attesissima iniziativa, che vanta diversi sponsor e media partner, avrà come location piazza Vittorio Emanuele II.

Un raduno di auto d’epoca con un format tutto nuovo

Il format dell'evento è stato pensato dal «Duomo Cars Milano» e dal giovane Davide Tirabassi, con il supporto di alcune attività locali, in particolare il caseificio «Mozzart» con produzione propria e caffè, la Federazione Italiana «Asi» (Automotoclub Storico Italiano) e il Comune e la media-parternership di CremascoWeek. Come è venuta questa bella idea? Davide lavora già da tempo in questo settore anche in eventi internazionali di motorismo storico di rilievo.

"È un settore che sta vivendo un momento di stand by - ha spiegato - un ricambio generazionale che non c’è e questo riguarda l’interesse dei motori in generale che ha perso un po’ di quota rispetto agli anni passati. C’è meno passione e, a maggior ragione, per le auto d’epoca. Così ho pensato proprio di coinvolgere i giovani iniziando da loro, da cosa può interessare e attrarre organizzando l’evento partendo dai loro punti di vista. Infatti sono tutti ragazzi dai 18 ai 25 anni. Quindi le auto saranno protagoniste ma non solo: l’obiettivo è anche quello di aggregare i giovani, mettendoci anche un momento istituzionale e tutto il comparto legato al mondo del vintage, che funziona sempre bene".

Il programma

L’arrivo delle vetture d’epoca è previsto per il primo pomeriggio alle 15 e sarà seguito alle 16 da un momento istituzionale importante, con i saluti delle autorità presenti e la consueta consegna della Costituzione ai 18enni, che avranno l’onore di riceverla in una cornice davvero unica. Un momento simbolico che «battezza» l’ingresso nella maggiore età che con se comporta l’assunzione di nuove impegnative responsabilità e l’acquisizione di importanti diritti, tra cui quello di voto. Seguirà poi un party in centro dedicato ai giovani, con un fantastico happy hour e Dj set. Le attività pensate per l’occasione che animeranno la piazza sono diverse, a cominciare dalla prova d’auto d’epoca gratuita, che si prospetta molto interessante. Appassionati, curiosi e visitatori potranno poi passeggiare tra le proposte della ricca esposizione del «Vintage & Retrò Festival», perfetta per i ricercatori dei classici ritornati molto di moda. E, sempre in tema vintage, non potevano di certo mancare le fotografie: do you take photos? Sarà uno degli slogan della giornata. Gli organizzatori, che hanno curato tutti i dettagli dell’evento di impronta culturale e sociale, hanno pensato infatti anche ad un simpatico concorso fotografico con una camera vintage, in tema con il filo conduttore. Per gli sportivi invece sono stati pensati alcuni momenti di sport e benessere. Non poteva di certo mancare anche la parte culturale, con una serie di visite guidate del centro storico alla scoperta del patrimonio storico e artistico del borgo in un percorso conoscitivo studiato ad hoc. Si potranno ammirare la basilica di Santa Maria e San Sigismondo con i capitelli romanici e le antiche testimonianze pittoriche, la chiesa rinascimentale di Santa Maria Immacolata con preziosi affreschi di scuola leonardesca e il Palazzo Candiani- Celesia, un suggestivo edificio signorile, attualmente in stile neoclassico, che racconta diverse vicende storiche rivoltane a partire dal Cinquecento.

