Grande festa per il 50esimo anniversario dell'Avis di Spino d'Adda

L'Avis di Spino d'Adda celebra il 50esimo anniversario dell’associazione: grandi festeggiamenti e consegna delle benemerenze all'evento di domenica 19 giugno.

Il programma

Originariamente previsto per il 2020, il 50esimo (riservato ad avisini e famigliari) sarà celebrato con due anni di ritardo per via dell'emergenza sanitaria, coi festeggiamenti che prevedono un ricco programma.

Alle 11 il ritrovo alla sede di via della Pace 3/A, dopodiché i partecipanti procederanno in corteo per le strade del paese accompagnati dal corpo bandistico di Pandino, fino alla "Cascina Carlotta".

Le benemerenze

Qui, verrà consumato un lauto pranzo a cui seguiranno il discorso della presidente Nicole Bronzetti e l’assegnazione delle benemerenze ai donatori.

"Saranno premiati quasi tutti i soci, con delle medaglie differenti a seconda del numero di donazioni effettuate - ha spiegato Bronzetti - La sezione conta circa 200 avisini, ma le benemerenze saranno assegnate anche a coloro che attualmente non possono più donare".

Nella foto, la presidente dell'Avis di Spino d'Adda Nicole Bronzetti