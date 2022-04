Domenica ritorna "Farinate medievale"

Eventi

Storia, cibo, divertimento per tutte le età nella frazione di Capralba

Dopo gli anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, domenica torna "Farinate medievale", il festival della frazione capralbese che ci porta a fare un tuffo nel passato.

Il programma di "Farinate medievale"

Le danze si apriranno alle 14, con i giochi medievali a cura della Pro loco, ai quali seguirà, alle 14.30, la rievocazione del gruppo storico «Corvi di ventura». Imperdibile l’esibizione delle 15 de «La Fenice Falconeria», che tornerà a dare spettacolo anche alle 16.30. Fra i due eventi, alle 16 la «Nutellata» per i bambini organizzata sempre dalla Pro loco quindi, alle 17, l’animazione dei «Corvi di ventura».

Non potevano mancare all’appuntamento le «Dame viscontee» di Pandino, che alle 17.30 porteranno in scena lo spettacolo «Le fiabe esistono e le dame le raccontano ancora». Alle 20.45, Tarinii delizierà il pubblico con uno spettacolo di fuoco e installazioni luminose.

Per tutto il pomeriggio banchi medievali e street food, bar aperto da «Mcl» e anche un menù cena medievale al ristorante «La torretta».