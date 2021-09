Bcc Cassa rurale Treviglio: poker di eventi in arrivo, dal convegno al teatro dialettale

Una rassegna di eventi aperti a soci e clienti, ma anche a tutti i cittadini. Un palinsesto di quattro appuntamenti accompagneranno la comunità per due fine settimana di divertimento ed entusiasmo, ma anche informazione e cultura. E' il calendario di Cassa rurale - Bcc Treviglio, che si apre domani con il concerto del Corpo musicale cittadino.

Il concerto d'estate della banda

Si comincia domani, sabato 11 settembre, alle 20.30 in piazza Santuario a Treviglio con il Concerto d’Estate, in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale, a cura del Corpo Musicale Città di Treviglio, direttore Antonio Rosario Miraglia, dedicato quest’anno alla memoria di Alfredo Ferri, compianto presidente della Cassa Rurale, a 100 anni dalla sua nascita. Un appuntamento che ormai da anni distingue l’estate trevigliese ed è per tutti un momento di incontro e condivisione. Coop Lombardia, nell’occasione, sarà nominata socio onorario di Bcc trevigliese.

Domenica: motori protagonisti

Domenica sarà una giornata adrenalinica con il secondo Veteran Car Trophy Bcc Treviglio e con il terzo Memorial Massimo e Franco Tomasini. La partenza della manifestazione motoristica è prevista per le ore 9.30 dal Museo Same a Treviglio per poi giungere, alla fine del percorso, al PalaGerundium di Casirate alle ore 11.30.

«Un particolare ringraziamento alla Same per averci aperto le porte del suo stabilimento, a Step Tech Park per averci dato la possibilità di realizzare un evento “CarbonNeutral” e ai comuni di Treviglio, Fara, Casirate e Arzago per il patrocinio e la collaborazione» ha commentato il presidente di Bcc Treviglio Giovanni Grazioli.

Economia, territorio, welfare di comunità: un convegno a Casirate

Dopo una piccola pausa, gli appuntamenti della Cassa Rurale riprendono venerdì 17 e sabato 18 con gli «Incontri per i Soci» al PalaGerundium di Casirate. Nella prima giornata, a partire dalle 18, è in programma un convegno sul tema Welfare di Comunità, il Contributo Innovativo del Sistema Cooperativo, in collaborazione con Federazione Lombarda delle Bcc, Creawelfare e Federcasse. Sarà questa l’occasione per assistere anche alla presentazione della Mutua «Treviglio e Gera d’Adda Vita» recentemente varata dalla Bcc di Treviglio.

«In questo evento, avremo il piacere di avere tra i relatori della nostra tavola rotonda anche Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Bcc e Sergio Gatti Direttore Generale di FederCasse, che ringrazio per aver accettato di unirsi a noi» aggiunge Giovanni Grazioli.

La festa del Socio: tutti a teatro

Gli eventi si concluderanno in grande con la Festa del Socio di sabato 18 a partire dalle 16, che riunirà i soci e le loro famiglie per la rassegna di commedie dialettali tenute dalle compagnie teatrali trevigliesi Carlo Bonfanti, Amici del Teatro e Zanovello. Infine, cena con tombolata dei «colori» e a seguire, lo spettacolo musicale con «Carlo Pastori & Walter Muto Trio».