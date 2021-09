A Pandino arriva la rumorosa "Marcia dell'allegria"

L'iniziativa dei volontari dell'oratorio ha riscosso grande successo tra i pandinesi, che hanno affollato rumorosamente le vie del paese.

L'allegria fa rumore

E' questo il nome della manifestazione organizzata dall'oratorio di Pandino per il pomeriggio di oggi, domenica cinque settembre. L'idea alla base, del resto, è semplicissima: organizzare quattro cortei di persone - per lo più famiglie con bambini - per le vie del paese con lattine, fischietti, tamburi e pentole per fare più rumore possibile e raggiungere l'oratorio. Qui, poi, la festa è continuata con la presenza di giochi gonfiabili per i più piccoli.

I quattro cortei

Come previsto dagli organizzatori, i partecipanti hanno iniziato a raccogliersi poco prima delle 14.30 nei quattro punti di partenza prefissati: il santuario, l'area antistante il parchetto Saint Denis, l'asilo nido "Il Girasole" e il parco Lago Gerundo. Da qui sono partiti i percorsi delle marce rumorose, confluite in un unico gruppo di fronte alle scuole medie e arrivate in oratorio poco dopo le 15.15.

La dichiarazione

Riuscitissimo l'intento dei volontari, che hanno potuto ammirare l'entusiasmo e il baccano di grandi e piccini nel corso della marcia e poi anche in oratorio.

Siamo contenti della riuscita della manifestazione - hanno dichiarato gli organizzatori - L'abbiamo voluta per risvegliare un po' la gente e l'entusiasmo, dopo due anni di pandemia e silenzio. Abbiamo recuperato lattine e quant'altro in discarica e le abbiamo lavate, utilizzandole oggi per fare questa marcia del rumore.

