Dove festeggiare Halloween: gli eventi da brivido nella Bassa

Zucche intagliate, streghe e zombie... anche la Bassa contagiata dalla febbre di Halloween. Sono tanti gli eventi organizzati per domani, martedì 31 ottobre 2023, oltre ai tradizionali porta a porta per il famoso "Dolcetto o scherzetto"? Eccone una carrellata per far divertire soprattutto i bambini.

Al Castello di Pagazzano Halloween raddoppia

Al Castello Visconteo di Pagazzano doppio appuntamento per festeggiare la magia di Halloween. Domani, martedì 31 ottobre, "La terribile invasione" offre per adulti e ragazzi un horror tour tra le sale del castello, mentre i più piccoli potranno dedicarsi al laboratorio che li trasformerà in detective per una notte.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Ma la magia continua mercoledì con il grande evento di Halloween a tema Harry Potter. I bambini dai 5 ai 14 anni, travestiti come novelli studenti maghi di Hogwarts, saranno accolti dagli insegnanti più conosciuti delle Quattro case tra cui Remus Lupin, il professore lupo mannaro: riuscirà a resistere al maleficio della luna piena? Due ore di avventure affrontando sfide, tornei e battaglie!

E ancora... lezioni di incantesimi e pozioni, caccia al tesoro con indizi per creare la pozione antilupo, scontro con i lupi mannari.

Gli adulti saranno divisi in gruppi per assistere ad uno speciale Caste Hunt, organizzato nelle varie parti del Castello Visconteo. (Qui info e biglietti)

Halloween...eventi da brivido!

Ce n'è un po' per tutti i gusti: dai laboratori artistici alle serate di musica, dalle letture animate alle ambientazioni nei castelli. Ecco una carrellata di eventi organizzati nei Comuni della Bassa.

Foto 1 di 9 Halloween a Badalasco Foto 2 di 9 Letture da paura a Boltiere Foto 3 di 9 Horror vibe al Parco Fopa Gera di Ciserano Foto 4 di 9 Il megapauroso Halloween di Ciserano Foto 5 di 9 Halloween a Fara Foto 6 di 9 Halloween alla Rocca di Soncino Foto 7 di 9 Un pauroso laboratorio d'arte a Castel Rozzone Foto 8 di 9 Le zucche protagoniste a Pognano Foto 9 di 9 Biblio party di Halloween ad Arcene

Halloween nei grandi parchi

Se volete trascorrere la giornata in uno dei grandi parchi della Bergamasca c'è l'imbarazzo della scelta. Si parte con Leolandia, il parco divertimenti a Capriate San Gervasio dove tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà un Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10 alle 21.30. Qui i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta.

Se siete amanti degli animali, invece, il posto giusto è il Parco Faunistico "Le Cornelle", dove per l'occasione ci sarà una speciale promozione: da lunedì oggi, lunedì 30 ottobre, a venerdì 3 novembre i bambini (3-11anni) in maschera entrano gratis - un bambino gratis per ogni adulto pagante.