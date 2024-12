Cosa fare nella Bassa nel weekend: gli appuntamenti sotto l'albero dal 6 all'8 dicembre 2024

Il conto alla rovescia verso Natale è ufficialmente iniziato: con la festa dell'Immacolata, domenica 8 dicembre, si dà inizio feste, pranzi e mercatini. Ecco una carrellata di eventi nella Bassa.

Capanna in piazza

Treviglio

A Treviglio è tempo di presepe. Come da tradizione, domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata verrà allestita la capanna del presepe in piazza Garibaldi.

Lo stesso giorno aprirà anche la mostra dei presepi allestita nella basilica di San Martino che resterà visitabile fino al 6 gennaio. (qui il programma completo di Winter in Treviglio)

Light show

Caravaggio

A Caravaggio è stato presentato il programma del Natale 2024. Si parte con uno speciale light show favolistico, ma non mancheranno gli appuntamenti più tradizionali. (qui tutto il programma)

Auguriamoci Buon Natale

Fara d'Adda

Domenica 8 dicembre, per la festa dell’Immacolata, a Fara d’Adda appuntamento per il tradizionale scambio d’auguri con le associazioni.

«Auguriamoci Buon Natale» animerà piazza Patrioti a partire dalle 9 con la collaborazione delle associazioni faresi e dei volontari.

Mercatini di Natale

Martinengo

Associazioni di volontariato, sportive, culturali, artisti, espositori e artigiani: saranno loro i protagonisti dei «Mercatini di Natale» che apriranno al pubblico domenica 8 dicembre dalle 9 alle 18. Nella stessa giornata la Pro loco organizza anche un pranzo di Natale con visita al Santuario Santa Maria della Croce e palazzo Zurla De Poli a Crema.

Il Villaggio di Natale

Arcene

Sono tanti gli eventi promossi dall’Amministrazione in collaborazione con la biblioteca, l’associazione «O.L.A», il Comitato Genitori e il gruppo dei volontari, per accompagnare grandi e piccini nel countdown verso Natale. Si partirà sabato 7 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, con il mercatino dei ragazzi della scuola secondaria, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Durante la giornata poi, verranno attivati il «Villaggio gonfiabile di Natale» e il laboratorio di cioccolato per bambini. Domenica 8 dicembre invece, sarà il turno del mercatino degli hobbisti, che rimarrà aperto dalle 10 alle 17. Alle 12 la tavola verrà imbandita per il «Pranzo insieme», che si ripeterà anche domenica 22 dicembre, mentre dalle 14.30 alle 16.30 ci si potrà cimentare con laboratori di varia natura. Alle 17.30 poi, si proseguirà con l’accensione dell’albero di Natale, che sarà accompagnata dal corpo musicale «Franco Poloni», che tornerà ad allietare il pubblico anche sabato 14 dicembre con il concerto in programma alle 20.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Mercatino di Natale

Calvenzano

Mercatini e pesca di beneficenza aspettando Natale. Domenica 8 dicembre a Calvenzano appuntamento alle 11 con l’apertura nella kermesse promossa da oratorio, Auser, Alpini, Amministrazione e commercianti. Tra le proposte anche la bancarella del laboratorio scolastico, l’incontro con Babbo Natale che riceverà le letterine e la chiusura, alle 18, con «Soliloqui di Betlemme» accompagnati dal coro di Calvenzano. Durante la giornata aperitivo, pane e salamella e merenda per i più piccoli.

Babbi Natale in marcia

Ciserano

Doppio appuntamento a Ciserano in occasione della festa dell’Immacolata. Il primo vero appuntamento per respirare l’atmosfera natalizia sarà domenica 8 dicembre, infatti, dalle 8.30 prenderà il via lo speciale mercatino di Natale «Jingle Bell Rock» con l’arrivo dei bikers in piazza che alle 10 partiranno per un tour per il paese con arrivo in piazza della Pace e alle 11.30 aperitivo offerto dai commercianti.

Alle 14 battesimo della sella per i bambini che potranno fare un giro sul pony prima della partenza, prevista alle 15.30, della «Marcia dei Babbi Natale» con il tradizionale cappellino rosso in testa. Alle 16 merenda ed estrazione premi.

Alle 17 i canti natalizi accompagneranno verso la chiusura del mercatino.

Per tutta la giornata sarà attiva una raccolta benefica di materiale didattico che verrà destinata alla scuola dell’infanzia di Ciserano.

Si accende l'albero

Verdello

Parte questo weekend il programma natalizio verdellese. Sabato 7 dicembre alle 11 appuntamento in biblioteca per il laboratorio di Natale per bambini da 6 a 10 anni.

Alle 17, al Museo del Territorio, si inaugura la mostra «Retrospettiva - Arte spontanea tra Bergamo e Bruxelles» a cura di «Con...Tatto d’arte» di Zanica visitabile fino al 19 gennaio. Alle 20 cena sotto l’albero con accensione all’oratorio San Giovanni Bosco.

Domenica 8 dicembre, alle 16, nel salone dell’ex casa di riposo (in vicolo Brolis) letture e laboratorio di Natale per bambini da 3 a 5 anni a cura dei genitori della scuola «Paolo VI».

Alle 17.30 si terrà il clou del weekend con l’accensione delle luci dell’albero allestito in piazza Monsignor Grassi accompagnata dal Gruppo Cornamuse e dalla corale verdellese. E per scardarsi un bel vin brulè con gli Alpini.

Mercatino e Christmas Walking

Rivolta e Sergnano

Sarà una domenica speciale a Rivolta: si inizia alle 8 con l’apertura dei mercatini di Natale targati Pro loco (fino alle 18) e la presenza dei banchetti a cura di «My Everest», Protezione civile e Unibenessere e di stand informativi e promozionali a cura di Filodrammatica «Carlo Bertolazzi» e «Camminiamo insieme». Non mancheranno il panettone con gli Alpini, le stelle di Natale della Lilt e le torte della Fondazione asilo infantile. Dalle 14.30 alle 18 a cura di «Mixart Aps» andrà in scena «I piccoli aiutanti di Babbo Natale e Canterino d’oro». Alle 17.30 l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’Amministrazione, associazioni e commercianti con l’accompagnamento della banda «Sant’Alberto» che alle 15.30 si esibirà in concerto alla casa famiglia «Spinelli». Domenica anche Sergnano festeggia con i bambini a partire dalle 14 in piazza IV novembre. Alle 14.30 da piazza Roma partirà la Christmas Walking tra Sergnano e Trezzolasco a cui seguirà, alle 17.30 nel giardino Falcone e Borsellino (davanti al Municipio) l'accensione dell'albero di Natale.

Accensione dell'albero

Mozzanica

Il Natale a Mozzanica entra nel vivo. Si parte sabato 7 dicembre, alle 21 in oratorio, con il concerto di Natale del corpo musicale parrocchiale «Don G.Paltenghi» e la consegna degli attestati di riconoscimento. Domenica 8 dicembre appuntamento, invece, in piazza Locatelli, alle 16.30, per l’accensione dell’Albero e i canti di Natale con «Tpa Music». Si potrà addobbare l’albero tutti insieme, gustare una merenda natalizia e consegnare la letterina per Santa Lucia. Nel weekend si potrà anche partecipare alla raccolta solidale di «Casa Fiori» (via Europa Unita) acquistando un regalo per un bambino (0-12 anni) che non può permettersi di riceverlo e tutti i doni raccolti verranno distribuiti dalla Caritas alle famiglie in difficoltà del territorio.

Mercatini di Natale

Pontirolo

Tutto pronto per i laboratori di Natale a Pontirolo.

L’appuntamento per i bambini da 1 a 6 anni è per sabato 7 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 al Centro Pertini per il «Christmas Lab» con letture magiche e attività sensoriali.

Domenica 8 dicembre, invece, la festa si sposta in piazza Marconi, dove dalle 8 alle 18, apriranno i tradizionali «Mercatini di Natale» con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale pronto a ritirare le letterine dei più piccoli e l’intrattenimento musicale a cura del coro parrocchiale: appuntamento alle 15.30 con «Natale! In-cantaci” nella chiesa di San Giuseppe.

Alle 16.30 musica itinerante con il baghèt a cura della scuola di musica.

Gli alpini calano il tris

Spirano

Dal 6 all’8 dicembre al PalaSpirà si accende il Natale in compagnia con le Penne nere.

Si parte venerdì alle 19 con la cerimonia dell’alzabandiera e l’apertura della festa. Alle 21 concerto della cover band rock «I lunatici». Sabato 7 dicembre alle 15 spazio ai più piccoli con lo spettacolo dei burattini di Roberta e alle 16 una golosa merenda offerta dagli Alpini. Alle 19 aprirà la cucina per la serata che conterà sull’intrattenimento musicale di «Old Mario XLDJ» e la sua musica dagli Settanta ai Novanta.

Domenica la festa riprende alle 12 per il pranzo e chiusura alle 18 con l’ammaina bandiera. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’asilo infantile di Spirano per il rinnovo della cucina.

Aspettando Santa Lucia

Castel Rozzone

Aspettando Santa Lucia. Domenica 8 dicembre a Castel Rozzone dalle 15 alle 17.30 kit di Santa Lucia con il «Gruppo Karma»; dalle 15 escape room e ciclo di letture in biblioteca. Per tutta la famiglia giochi di legno della tradizione popolare, punto ristoro a cura della Pro loco e il tanto atteso arrivo di Santa Lucia previsto alle 16.30. A seguire il rito dell’accensione del globo sul sagrato della chiesa.

Sabato 7, invece, la festa è all’asilo infantile «San Giuseppe: si inizia alle 15.30 con il concerto di Natale con il coro «San Bernardo» diretto dal maestro Luca Legnani; alle 17 fiaccolata per le vie del paese e alle 17.30 scambio di auguri in oratorio in collaborazione con il Gruppo Alpini.

La camminata dei Babbi Natale

Verdellino

Doppio appuntamento nel weekend a Verdellino. Domenica 8 dicembre, infatti, in piazza della Resistenza a partire dalle 9 si troveranno bancarelle di hobbisti e commercianti, esposizioni artistiche e le «pignotte» dell’Unicef. Sarà possibile anche scattare una foto ricordo e, per i più piccoli, consegnare la preziosa letterina per Santa Lucia. In piazza Affari, dalle 14, invece partirà la «Camminata dei Babbi Natale» che si concluderà alle 15.30 con arrivo in piazza Don Martinelli dove, accompagnati dalla musica della «Brassotodrum» accoglieranno l’arrivo di Santa Lucia sulla sua carrozza. Durante la camminata verranno accesi due alberi di Natale e sarà consegnato a ogni partecipante un cappellino da Babbo Natale.

Per tutti, poi, brindisi e auguri con una bella fetta di panettone.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Pro loco di Verdellino-Zingonia e le associazioni verdellinesi.

Natale in Rocca

Romano

Il Natale in Rocca accende le feste romanesi con tanta musica e intrattenimenti promossi dal Comune in collaborazione con l’associazione Biloba.

Si parte sabato 7 dicembre dalle 10 in piazza della Rocca e per le vie del centro dove risuonerà la musica del Baghèt Baniatica Esemble.

Nel pomeriggio, alle 15.30 si cambia registro con «Harmony Choir», coro internazionale rock e pop Tpa Music che accompagnerà i romanesi fino all’appuntamento serale, dalle 19 alle 22, nella rocca viscontea per la cena natalizia con il Gruppo Alpini.

Per tutto il weekend, poi, il centro sarà animato dal mercatino dell’artigianato che proporrà prodotti tipici e bancarelle di hobbisti, dalle 10 alle 19, nella piazza della Rocca.

Non mancherà l’appuntamento con la storia e la cultura: sabato 7 dicembre alle 14.30 e alle 15.30 e domenica 8 dicembre alle 11, alle 14.30 e alle 15.30 ci si potrà, infatti, prenotare per le visite guidate alla rocca viscontea.

Gli appuntamenti riprendono domenica alle 15 in piazza della Rocca con il truccabimbi e il concerto itinerante per le vie del centro del coro «Stecchino d’oro». Alle 16 tutti in piazza della Rocca per respirare l’ atmosfera natalizia con il concerto «Koinè Gospel Project».

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi del weekend in Lombardia.