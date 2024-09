Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel Weekend: gli eventi dal 6 all'8 settembre

C'è proprio di tutto nella vasta offerta di intrattenimento della Bassa e del Cremasco per questo weekend che sta per iniziare: sport, cultura, divertimento... ecco gli appuntamenti!

Tempo di sagre: Pontirolo, Ciserano e Boltiere presentano il loro settembre di festa.

Inizia la...Metamorfosi

Treviglio

Nove giorni di cultura, 50 eventi: a Treviglio prende il via «Metamorfosi». Sono tantissimi gli appuntamenti nel primo weekend della kermesse culturale che animerà la città fino al 15 settembre. Sabato e domenica sotto i portici di via Matteotti torna «Treviglio Libri» la maratona dell’editoria indipendente (dalle 10 alle 20) accompagnata, in via Sangalli, dalle opere di pittori e scultori per «Amichevolemente con l’arte 2024».

Sabato 7 settembre

Il portico del Comune ospiterà per tutto il giorno la Biblioteca in piazza e alle 19 la presentazione della stagione teatrale 24/25, la terza del Teatro Nuovo Treviglio. Dalle 17 alle 18.30 si va alla scoperta dei «Miti» trevigliesi con le visite guidate nel centro storico. Non mancheranno le suggestive visite nella Torre civica che ospita il Museo Storico Verticale. Nella serata, piazza Cameroni diventerà una discoteca all'aperto con l’evento «Metamorfosi Night: Silent Disco attraverso le Generazioni». Cuffie per tutti (su prenotazione al costo di 7 euro) per vivere un viaggio musicale intergenerazionale con la Silent Disco dedicata alle tre generazioni: X, Y e Z.

Domenica 8 settembre

Si replica con la Biblioteca in piazza e le visite guidate al Museo Verticale alle 16 e alle 17.30 (prenotazione su Trevigliomusei.it). Dalle 15 Piazza Manara ospiterà la «Digitenda» e la «Tenda dei Sogni», nell’ambito del progetto TruckAut promosso da Risorsa Sociale. Saranno presenti due tende esperienziali tutte da scoprire, dove divertirsi e imparare utilizzando strumenti multisensoriali pensati per chi ha una diagnosi dello spettro autistico e sperimentare i laboratori di DigEducati.

Alle 20.45 nel cortile del comune in Piazza Manara Jackie Gerbino, Giovanni Sarcinella e il violino di Beatrice Roncelli – con la regia di Gerardo Racano del Teatro D’Accanto - porteranno in scena «La Metamorfosi di Franz Kafka» esplorando le trasformazioni profonde e surreali del protagonista.

Laboratori per bambini (via Locatelli)

Sabato 7 settembre l’illustratrice Agnese Baruzzi - ideatrice della serie «I mutanti» (ed. Lapis) – farà conoscere ai bambini da 4 a 9 anni i suoi lavori con attività di lettura e creative alle 10.45 e alle 15.15. Domenica 8 settembre alle ore 15 i ragazzi e gli adulti dai 14 ai 99 anni potranno creare il proprio capolavoro in argilla nel laboratorio artistico di modellazione e scrittura creativa Vaso vivo, curato da Lavinia Marcu e Mattia Perico.

Festa alpina

Calvenzano

Apre i battenti da oggi, a pranzo e a cena, l’ormai tradizionale Festa Alpina di Calvenzano, organizzata dalla sezione di penne nere del paese guidata dal capogruppo Angelo De Stefani e dal suo vice Marco Rivoltella. Sotto la tensostruttura, allestita nell’area mercato di largo XXV Aprile da oggi, venerdì, a domenica 8 settembre - e poi ancora da venerdì 13 a lunedì 16 settembre - chi farà tappa alla festa troverà gli «ingredienti» della tradizione: ottimo cibo alpino, dagli antipasti al dolce, ma anche pizze e il servizio bar. All’esterno, per la gioia dei più piccoli, ci saranno anche i giochi gonfiabili e tra una portata e l’altra sarà possibile divertirsi con l’estrazione a premi della ruota della fortuna. Inaugurazione questa stasera alle 20.45 circa con la partecipazione dei musicisti del Corpo bandistico. Nella prima giornata di festa farà tappa anche la coppa itinerante, la riproduzione dell’Europa League vinta la scorsa stagione dall’Atalanta.

Mostra iconografica

Basella

«Medaglie, monete, stemmi e stendardi del Cinquecento», è il titolo dell’affascinante mostra iconografica che si terrà nel convento della frazione di Basella sabato 7 e 14 e e domenica 8 e 15 settembre (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). Un evento culturale organizzato da Silvana Pradella, referente di «Prama Cultura Bergamo» e volontaria della Cultura, con la collaborazione di Anna Panzeri, Mirco Togni e Simone Algisi. Un interessante viaggio a ritroso nel tempo, attraverso veri e propri cimeli, un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere ma anche per chi è curioso di scoprire qualcosa di più della nostra Storia.

In apertura, sabato 7 alle 15, nella sala conferenze sarà possibile assistere alla lectio di Panzeri «Uomini di terra pronti a navigar per mare. Lepanto 1571» e alle 16 alla prima parte di quella di Togni «Capitani di ventura, intrecci tra dinamiche militari e spiritualità».

Festa dello sport

Romano

Sport, benessere con musica e divertimento, la città riparte all’insegna della vita sana. Un fine settimana denso di appuntamenti quello che si appresta a vivere Romano grazie alla festa dello sport. Venerdì il via agli eventi con la «Serata danzante di fine estate» alle 20.30 in piazza Don Sandro organizzata da Smile Danza e Benessere Asd. Sabato la festa inizierà già dal mattino. Dalle 9 alle 12 in piazza Roma si terrà “Scatta una foto con la mega coppa". In Città infatti arriverà la riproduzione gigante della Coppa di Europa League vinta dall’Atalanta a maggio nella finale di Dublino. Nel pomeriggio spazio al calcio giocato con la quarta edizione del memorial «Zaccaria Cometti». Dalle 15.30 alle 18.30 allo stadio comunale intitolato allo storico portiere e colonna dell’Atalanta si terrà un quadrangolare tra le squadre giovanili delle società: Calcistica Romanese. Us Fiorita, Polisportiva Cappuccinese e Calcinatese Asd. Domenica torna in piazza Don Sandro il villaggio sportivo. Tutte le associazioni sportive cittadine allestiranno i loro stand, organizzando attività per coinvolgere i cittadini nelle discipline praticate. Non solo sport ma anche cibo con lo stand degli Gruppo Alpini di Romano e musica grazie all'animazione con il Disco Van di Point Break Vdj.

Alle 16.30 si terranno le premiazioni delle eccellenze sportive di Romano da parte dell’Amministrazione comunale. Alla festa dello sport non potevano mancare i tornei. Sabato e domenica dalle 10 alle 18 nel palazzetto Bottazzoli si terrà il Torneo di Basket per la categoria Under 15 eccellenza. Venerdì e sabato alle 20.30 al Bar la Fenice si terrà il torneo di biliardino in contemporanea al Torneo di Bocce che si svolgerà alla bocciofila Maffi.

Festa del Commercio e dell'Artigianato

Ghisalba

Si terrà questo weekend la dodicesima Fiera del commercio e dell’artigianato di Ghisalba, promossa dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, nell’area feste di via Albarelli a Ghisalba

La cerimonia di inaugurazione per l’apertura della fiera si terrà alle 10. Dalle 12 alle 22 street food, alle 20 spettacolo di magia con il Mago Henry e alle 21 balli country. Domenica si replica: dalle 15 alle 22 giochi in legno per ragazzi e street food.

Pedalando con Fabio

Caravaggio

Si terrà sabato 7 settembre la prima edizione della manifestazione sportiva «Pedalando con Fabio» in agenda al bike park di Caravaggio in via Leonardo da Vinci. Si parte alle 14.30 con l’open day e alle 18 la gara promozionale «Caravaggio OffRoad» a cui seguirà una dimostrazione degli atleti sulla pista di «bmx». Dalle 19 cucina aperta a tutti (prenotazioni all’associazione «Amici della porchetta») e alle 21 concerto live con «Anonima musicisti». In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Festa di fine estate

Cologno

Un sabato di festa per salutare l’estate. Dalle 10 alle 17 protagonista sarà «Lo sport in centro», una prova libera di tutti gli sport dedicata a bambini/e e ragazzi/e. Le associazioni sportive di Cologno saranno presenti nel centro storico per offrire prove gratuite e far conoscere discipline non sempre conosciute.

La festa, poi, prosegue la sera alle 21 con lo spettacolo dell’associazione musicale «Gaetano Donizetti» intitolato «The greatest show», un musical ispirato ai film più famosi con le voci di Roberta Cometti, Susanna Torri, Laura Scaburri, Rebecca Mendiola, Bryan Grisetti. Diretto e realizzato da Nicoletta e Pierangela Maccarini, audio e luci di Marco Gabbiadini.

Durante la festa saranno presenti gonfiabili, giostre, espositori, giochi e punti ristoro.

Truck Raduno

Spirano

Torna a Spirano il «Truck Raduno»: organizzata dal gruppo di volontari del «C.B. Alfa Bravo», la manifestazione festeggia quest’anno la propria quindicesima edizione.

Il fine settimana di eventi in via Campo Romano prenderà il via già a partire da questa sera, venerdì, con l’apertura del servizio cucina e del truccabimbi alle 19; a seguire, dalle 21.30, il concerto della tribute band dei «Blascover». Domani, sabato, il servizio ristorazione a cura dei volontari sarà attivo anche a pranzo, mentre la sera, al di là dell’animazione per bambini e della cena, vedrà protagonisti i partecipanti al torneo di braccio di ferro «Over the top», che prenderà il via alle 16. A chiudere la tre giorni sarà dunque la giornata di domenica con la messa delle ore 11, il pranzo e, a seguire, il tradizionale camion-giro delle 15.30 per le vie del paese; alle 16.30 via allo «Schiuma party», prima dell’apertura del servizio cucina alle 19. L’intera giornata sarà inoltre allietata da Dj Robby.

L’evento, organizzato in collaborazione con la locale associazione «Impiastreet», la quale si occuperà venerdì e sabato della realizzazione di un murales sul sottopasso ciclopedonale per Comun Nuovo, consentirà come ogni anno ai volontari guidati da Nicoletta Zanetti di raccogliere fondi che verranno successivamente devoluti al centro diurno disabili e al bar dell’oratorio spiranese.

Verdellino in festa

Verdellino

Proseguono anche questo weekend gli appuntamenti con «Verdellino in festa». Questa sera, venerdì 6 settembre, alle 21, la cena solidale in piazza don Martinelli con la musica di «Selenico» a cui seguirà l’asta dei pannelli realizzati la scorsa domenica dai Madonnari. Sabato 7 settembre, invece, commercianti in festa sulla via Francesca con musica, griglia (al Badaboom) e gonfiabili. Dalle 21 in chiesa parrocchiale l’elevazione musicale del coro Ana delle Penne nere di Almé. Domenica 8 settembre la festa continua dalle 10 in via Principe Amedeo con la bancarelle e le esposizioni artistiche, mentre nel pomeriggio doppio appuntamento alle 17 con la performance «Dentro l’enso» in via Principe Amedeo e alle 18 il concerto della band itinerante «Brassatodrum». Alle 21 in piazza don Martinelli la messa solenne e la processione accompagnata dal corpo bandistico di Spirano. I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 9 settembre con la messa delle 18.30 e la processione al santuario con la statua della Madonna dell’Olmo e alle 20.30 la cena al «Rustichetto».

Borgo da scoprire

Rivolta

L’iniziativa turistica «Un borgo da scoprire» torna domenica con il programma di visite guidate nel pomeriggio organizzato dalla Pro loco cittadina. Il ritrovo, alle 15, è in piazza Vittorio Emanuele II, sul lato dell’ingresso alla Basilica. In aggiunta, per completare in bellezza la giornata, per tutto il giorno ci saranno i mercatini degli hobbisti e in mattinata anche quelli dell’antiquariato. Sará una domenica intensa all’insegna della scoperta del borgo e delle sue particolarità storiche e architettoniche.

Gerundium fest

Casirate

Ultimi giorni di festa al Pala Gerundium. Il 6/9 Antani Project pop rock, ska e reggae; 7/9 Exes deluxe cover band; 8/9 il party conclusivo "Voglio tornare negli anni 90" (dalle 21.30 consumazione obbligatoria 6 euro bibita o birra)

Festa della Geromina

Treviglio

Venerdì 6 settembre la protagonista sarà la cucina grazie alla speciale degustazione di una serie di bolliti misti su prenotazione. A far divertire poi ci penserà il karaoke con Alessia. Sabato 7 settembre momento cultura alle 18.45 con la presentazione del libro «Tarantasio, il drago del lago Gerundo» e poi ancora musica dalle 21 con i «Filmore East» e l'esibizione della scuola di danza «Sax Dance». Si chiude domenica 8 settembre con lo spettacolo di musica, luce e fuoco grazie all'arte dei giocolieri dell'Associazione Gruppo Romania e alle 22.30 l'estrazione dei numeri della tradizionale lotteria.

Oratorio in festa

Casirate

Secondo weekend di festa a partire da questa sera, venerdì 6 con la serata musicale “Francesco e Zanol”, sabato 7 tocca agli “Sprait” e domenica 8 sul palco “Marco&Dario” ed estrazione della lotteria.

Musica in oratorio

Mozzanica

Secondo weekend di festa in oratorio: questa sera, venerdì 6 da non perdere “Nacn”, tibute band di Max Pezzali e 883 (in cucina, porchetta su prenotazione). sabato 7 ballo liscio con Francesco e domenica 8 (messa alle 18 presieduta da don Francesco Fontana) ballo liscio con “Sissi e Daris”.

Di corsa in oratorio

Brignano

Il divertimento riparte questa sera venerdì 6 con la corsa di beneficenza organizzata da Battista Belloni e “Tutti con Leo”; sabato e nel pomeriggio torneo di pallavolo e dalle 19 cucina e musica dal vivo con “Trick Up”; domenica (anche pranzo su prenotazione) alle 15 spettacolo dei regazzi “Un treno per non so dove” e alle 18 messa conclusiva e musica con “Le felici note”.

Sagra di Sant’Antonio

Cortenuova di Sopra

Secondo weekend di festa nella frazione di Martinengo per la Sagra di Sant’Antonio. Ogni sera musica e cucina e gonfiabili per i bambini. Parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza.

Cinema all’aperto

Antegnate

Venerdì 6 settembre pic nic sotto le stelle (alle 20) e dalle 21 la proiezione del film «Dolittle» al parco dei Fontanili in via Verdi (in caso di maltempo al centro cultura di Antegnate)

Concerto di musica sacra

Calvenzano

Sabato 7 settembre alle 20.45 appuntamento nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo per il concerto di musica sacra eseguito dal coro «Magnificat» diretto dal maestro Massimo Grechi sulle composizioni di Michel’Angelo Grancini. Ingresso gratuito.

Oratorio in festa

Agnadello

Sabato 7 settembre alle 17 la partenza della ColorRun con dj set. Domenica 8 settembre colazione in oratorio alle 9.30 a cui seguirà la messa e nel pomeriggio tornei di calcio, gara di torte e cena in compagnia. Alle 21 Agandello's got talent (iscrizioni in oratorio).