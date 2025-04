Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 25 al 27 aprile 2025

Un weekend denso di emozioni. Domani l'Italia intera festeggia l'importante anniversario degli 80 anni dalla Liberazione con manifestazioni e cortei in gran parte dei Comuni. Festeggiamenti smorzati dal lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco.

25 aprile: 80esimo anniversario della Liberazione

Treviglio

Ritrovo alle 8.45 al Municipio. Messa nella basilica di San Martino alle 9 e alle 10 via al corteo per le vie della città che toccherà tutti i monumenti trevigliesi dedicati ai caduti e alle forze dell'ordine. Alle 11.15 commemorazione ufficiale al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Piazza Insurrezione. La cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Musicale «Città di Treviglio».

Boltiere

Ritrovo alle 10 in Municipio per il via del corteo fino alla Torre Civica. Seguiranno la commemorazione con la deposizione della corona in onore dei caduti e gli interventi degli alunni di quinta elementare, di don Giuseppe e del sindaco Osvaldo Palazzini. Il corteo si dirigerà poi al cimitero accompagnato dal corpo musicale San Giorgio.

Ciserano

Alle 15 ritrovo in piazza della Pace, deposizione omaggi floreali e corteo fino al monumento dei caduti in via Circonvallazione Sud, deposizione corona di fiori, letture e discorso della sindaca Caterina Vitali.

Pontirolo

Ritrovo alle 15 davanti al Municipio, benedizione del cippo del Milite ignoto e deposizione della corona di alloro. Alle 15.30 il corteo si dirigerà al cimitero per l'omaggio al monumento ai caduti e la messa. Al termine della cerimonia, al centro «Sandro Pertini» gli studenti delle medie esporranno dei componimenti sul tema della libertà.

Morengo

Ritrovo alle 9.30 in Municipio da dove prenderà il via il corteo fino al monumento ai caduti al centro civico. Dopo gli onori e e gli interventi istituzionali alle 10.30 verrà celebrata la messa al Centro civico.

Bariano

Ritrovo alle 10 per la messa a cui seguirà il corteo, con gli alpini e il corpo civico musicale, lungo via Roma per raggiungere il monumento ai caduti. Qui si terrà l'alzabandiera con omaggio ai caduti e i discorsi delle autorità.

Urgnano

Ritrovo alle 10 per le autorità civili, militari e religiose, con le associazioni e le scuole, davanti al monumento ai caduti in via Roma. Qui si svolgerà la cerimonia con l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro a cui seguirà il discorso del sindaco. Domenica in memoria dei caduti, messa in suffragio alle 9 e alle 10 rintocco delle campane in memoria dei caduti.

Ghisalba

Ritrovo alle 9.30 al monumento ai bersaglieri da dove partirà il corteo con costa ai monumenti in onore dei caduti. Si proseguirà verso il cimitero con tappa ai monumenti Avis, Aido e al Sacrario. Davanti al monumento ai caduti verrà osservato un minuto di silenzio prima del discorso del sindaco.

Caravaggio

Ritrovo alle 8.45 nel piazzale del cimitero per le Forze dell'ordine, le associazioni d'arma e combattentistiche, l'Anpi, le scuole, e il corpo bandistico caravaggino. Alle 9 onore ai partigiani, a seguire il via al corteo verso il centro cittadino: alle 9.30 onore al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e all'agente Emanuela Loi, alle 10 davanti a San Bernardino alzabandiera e deposizione delle corone in onore dei caduti. Dopo i discorsi delle autorità si proseguirà in San Bernardino per la messa.

Lurano

Ritrovo alle 9.30 in piazza Concordia, alzabandiera sulle note dell'Inno di Mameli a cui seguirà il discorso del sindaco e la consegna della medaglia d'onore al militare Faustino Tarchini. Seguirà la deposizione e la benedizione dei fiori per i caduti.

Cologno

Le celebrazioni inizieranno alle 9 con la messa, alle 9.45 si svolgerà, tra le vie del paese, il corteo. L’arrivo al cimitero con il deposito della corona ai caduti è previsto per le 11. Il corteo proseguirà fino a parco della Rocca dove, alle 11.30, prenderanno la parola la sezione locale dell’Anpi, la sindaca Chiara Drago, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e i giovani dello Spazio. La giornata proseguirà con le iniziative al Parco della Rocca: alle 12.30 il pranzo all’aperto con la cucina che offrirà gratuitamente la «pastasciutta antifascista» e con il servizio bar che si protrarrà nel pomeriggio. Alle 14 si svolgeranno i laboratori per bambini e ragazzi e inizierà l’intervento di Sara Lucaroni che commenterà il genocidio dimenticato degli Yazidi. A seguire alle 15 l’esibizione dei Vogo Beat, alle 17.30 quella dei BigFoot, alle 18.30 quella di Maggioni e Lazzaretti che si esibiranno con alcune canzoni della Resistenza. Alle 19.30 si svolgerà la pizzata allo «Spazio Giovani» e alle 21.30 ci sarà l’esibizione di Kontakt Grew.

Soncino Fantasy

Soncino

Soncino Fantasy, la manifestazione che da anni fa rivivere ai suoi spettatori le più famose saghe fantasy che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni, si rinnova per l’edizione 2025. Si aprono i confini del regno della fantasia con l’ingresso nella Rocca sforzesca di Soncino di un gioco di ruolo dal vivo (LARP), realizzato dalla ludoteca cremasca «La Torre Nera», un torneo Warhammer - The Old World con una tappa della Tilean Series a cura della ludoteca «100 Torri» di Pavia e dei giochi medievali in legno di «Giochi di Endy». Tra le tante novità della manifestazione promossa come sempre dall’Associazione Castrum Soncini e dalla Coop. «Il Borgo», con il patrocinio del Comune di Soncino, c’è un cambio nel tema generale che per anni ha visto protagonisti i personaggi tolkieniani, virando verso il più recente successo «Il Trono di Spade» con «The Winds of Winter» che organizzeranno il raduno e la sfilata di cosplayer nel piazzale antistante la Rocca sforzesca, insieme alle ambientazioni ispirate alla saga letteraria e televisiva. Senza stravolgere la natura di Soncino Fantasy, resterà costante l’animazione dedicata ai più piccoli e un ricco programma di spettacoli in compagnia di falconieri, musici e giullari che a turno si esibiranno durante tutto l’arco della giornata fino alla chiusura delle 19, la zona ristoro e il mercato fantasy. Sarà presente anche una piazza medievale all’interno della Rocca curato dalla Confraternita del Dragone e una nuova collaborazione tutta soncinese con lo spettacolo finale di fuoco eseguito alle 20.45 dalla compagnia teatrale Caraval all’interno del Parco del Tinazzo di Soncino. Si parte venerdì 25 aprile alle 9.30 con l’apertura dei cancelli dedicata a chi acquista la prevendita online sul sito ufficiale www.terredeldrago.it, mentre la biglietteria sarà aperta dalle 10 per chi non ha acquistato la prevendita online. Tutti gli artisti, il programma della giornata e i dettagli di Soncino Fantasy 2025 sono pubblicati sulle pagine social Terre del Drago e Castrum Soncini. Il costo del biglietto è di 15 euro (ridotto 12 euro), 42 euro per il pacchetto famiglia (due adulti e due minori).

Fiera Agricola

Treviglio

Tutto pronto per la 42esima edizione della Fiera Agricola a Treviglio. Un appuntamento di settore, ma che ogni anno attira moltissimi visitatori.

Antichità (e arte) in castello

Pagazzano

Doppio appuntamento a Pagazzano per il 25 aprile. Si parte con l’iniziativa «Antichità in castello», promossa dall’associazione Promoart con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che si snoderà lungo le vie Visconti, Castello, Crivelli e piazza Castello.

Saranno oltre 50 gli espositori con le loro coloratissime bancarelle, di oggetti unici e affascinanti. Sarà un’esperienza che unisce storia, arte e passione per il collezionismo, adatta a tutti, dagli appassionati del vintage ai curiosi in cerca di tesori nascosti.

Nel pomeriggio, alle 16, si terrà il vernissage inaugurale del concorso fotografico interattivo «Estasi» durante il quale verranno resi noti e premiati i vincitori. Appuntamento nella Sala del Torchio dove verranno esposte anche le immagini dei contadini delle valli orobie immortalati da Renato Aldo Ferri.

Sagra Verdellese

Verdello

Secondo weekend di appuntamenti per la 44esima edizione della «Sagra verdellese». Sabato 26 alle 20.45 la Sala Abbiati ospiterà il concerto del Corpo bandistico «Mons. L. Chiodi», mentre domenica a partire dalle 10 intrattenimento con «Piazza Ludica» a cura di Arkys (fino alle 16 in piazza Mons. Grassi), giochi in scatola e mostra del corso di fumetto (in biblioteca dalle 10 alle 12) e laboratorio e spettacolo per bambini Apilandia (alle 10 al Museo del Territorio). In oratorio gli artisti verdellesi Arianna Agostinelli, Cristina Carelli, Giorgio Dogati Bratti, Francesca Poletti e Oliviero Passera esporranno le loro opere mentre nel pomeriggio piazza Aldo Moro ospiterà il motociclo show (alle 15.30) e il laboratorio di gessetti per bambini (dalle 15.30). I trampolieri porteranno la loro arte tra le strade del centro mentre in piazza Mons. Grassi alle 16.30 si terrà lo spettacolo di giocoleria e danza «S’ì fosse foco». A chiudere, alle 20.30 il concerto della «Millenium Drum Corps» da piazza Mons. Chiodi e l Santuario. per i più giovani, piazza Matteotti, vivrà a ritmo di musica con dj set dalle 16 alle 23.

Ma non è finita qui. Lunedì 28 aprile «Festa del Madunì» al centro anziani (alle 16) e martedì in biblioteca alle 20.30 la presentazione dei libri di Davide Trezzi e Giuseppe Goisis.

Borghi da scoprire

Rivolta

Questo pomeriggio, venerdì 25 aprile, alle 15, torna l’appuntamento con Scopri Rivolta d’Adda e i suoi monumenti, l’itinerario guidato che invita cittadini e curiosi a riscoprire le meraviglie architettoniche e culturali del paese. Promosso dalla Consulta della Cultura, il percorso durerà circa 90 minuti e farà tappa in alcuni dei luoghi più iconici di Rivolta: la maestosa basilica di Santa Maria e San Sigismondo, la suggestiva chiesa di Santa Maria Immacolata e il nobile palazzo Candiani-Celesia. Tutto con l’accompagnamento dei Custodes, volontari formati nei mesi invernali, pronti a guidare i visitatori in un’esperienza immersiva.

Viviamo il verde

Boltiere

Terzo appuntamento con l'iniziativa green promossa dal Comune di Boltiere in collaborazione con l'Associazione genitori Boltiere, il Comitato genitori, il Gruppo artistico boltierese e le Guardie ecologiche volontarie.

Ritrovo domenica 27 aprile alle 15 al centro civico «Aldo Moro» per partecipare alla raccolta dei rifiuti abbandonati e ai due approfondimenti su «Il baco e il gelso al Parco 1°maggio» e la fineagione.

Alle 17.30 merenda al bar «Da Chicca» nel centro sportivo di via Vecellio dove nella stessa giornata verrà organizzata la «Caccia alle uova» rimandata a Pasquetta.

Salita alla torre

Urgnano

Venerdì 25 aprile un nuovo appuntamento con le giornate dei Castelli Aperti. A Urgnano, sarà protagonista la Torre campanaria del Cagnola che aprirà per un’imperdibile salita panoramica.

La salita sarà possibile dalle 14.30 alle 17.30 con ritrovo ai piedi del campanile in Piazza della Libertà. Nella stessa giornata sarà possibile anche visitare la Rocca Albani e il centro storico in compagnia di guide esperte. Per i più piccoli sarà possibile partecipare a «La principessa, il mago e il drago» un percorso scenico pensato per loro all’interno della Rocca Albani.

Farinate Medievale

Capralba

Domenica 27 aprile torna Farinate Medioevale, decima edizione dell’apprezzata rievocazione storica. Organizzata dal Comune di Capralba e supportata da numerosi sponsor locali, la manifestazione prenderà il via alle 14 in piazza della chiesa, con l’apertura ufficiale e la rievocazione storica a cura della Confraternita del Dragone di Pandino e dei Corvi di Ventura di Bergamo. Alle 15, dietro la chiesetta della Madonna di Caravaggio, si alzeranno in volo i maestosi rapaci della Fenice Falconeria di Maserà di Padova, per un’esibizione che verrà replicata anche alle 16.30. Alle 15.30 giochi medievali per grandi e piccini. E non finisce qui: alle 17 sarà il momento delle danze medievali, eseguite dal gruppo Kalenda Maya Danze, mentre alle 17.30 si tornerà alla rievocazione storica, con nuove animazioni a cura dei due gruppi protagonisti della giornata.