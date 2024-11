Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dall'8 al 10 novembre

Dopo le celebrazioni del IV novembre che si sono concentrate lo scorso weekend, il fine settimana che ci aspetta offre ancora tanti eventi tra Feste del Ringraziamento, sagre, mostre e spettacoli.

Agri Camminata

Martinengo

Dopo un primo weekend di musica l’Agrifest entra nel vivo con due proposte da non perdere. Domenica 10 novembre va in scena, infatti, l’Agri Camminata, con ritrovo alle 9.30 al centro sportivo «Il Tiro». Da qui si partirà con un viaggio gastronomico in tre tappe (colazione, spuntino e aperitivo) lungo un percorso di sei chilometri che si concluderà intorno alle 12. Il costo della partecipazione è di 5 euro (solo camminata) o 20 euro (camminata con pranzo) e il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Pallacanestro Martinengo per il progetto «Sport nella scuola».

Non solo. Sabato 9 dalle 14.30 alle 24 e domenica 10 dalle 10 alle 22, aprirà «Grappoli selvaggi», una degustazione di vini a ingresso gratuito in un’area espositiva all’interno de «Il Tiro» e con la presenza di 400 etichette da tutta Italia, area food con musica dal vivo e masterclass con enologi specializzati.

Orizzonti, oltre il Cosmo

Pagazzano

«Orizzonti, oltre il cosmo» è il titolo del progetto espositivo dell’artista partenopeo Gennaro Mele, presentato dal curatore Vittorio Fiori, proposto in esclusiva al Castello visconteo di Pagazzano, che sarà inaugurato sabato 9 novembre, alle 16.30.

Le opere allestite nella sala delle Capriate sono il risultato di due anni d’intenso lavoro, non solo di ricerca estetica, ma di profondo studio e riflessione che prende spunto da un punto di vista originale, nasce nell'universo, nel cosmo, nello studio delle correlazioni tra infinitamente grande e infinitamente piccolo. Mele compie il suo passo d’avanguardia e si pone di fronte allo studio degli orizzonti verso cui spingere il pensiero. La percezione non si rivolge più frontalmente verso quella linea che definisce il limite terrestre, ma lo sguardo si alza verso l’alto, dove gli orizzonti si moltiplicano e il «vuoto», da non equivocare con il «nulla», svela tra le infinite trasformazioni spazio-temporali della materia il peso delle energie positive e negative che fa «zero». Mele rigetta le basi dell’importanza e unicità che l'umanità si auto-attribuisce, relegandola a uno degli infiniti effetti «casuali» che derivano dalle interazioni tra materia e antimateria. All'opposto concentra il suo interesse su un altro tipo di interazione, la perfetta simmetria tra cariche materiche che crea il vuoto perfetto, l'azzeramento in cui l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo trovano esatta corrispondenza. Questa immensità del nulla prende il sopravvento nell'infinito del cosmo e relega l'esistenza stessa a «rottura casuale» di una simmetria altrimenti perfetta. Le opere di Mele vogliono portare lo spettatore a interrogarsi su questi aspetti dell'esistenza e sui limiti fisici dell'essere umano. Oltrepassare gli «orizzonti» significa immergersi nei giochi estetici dell'artista e provare a percepire quell'immensità cosmica che pervade l'intero universo ma che i nostri sensi limitati non sono in grado di esperire. La «salvezza» non è interna all'individuo, non è spirituale né religiosa, il benessere è perseguibile solo se collettivo e condiviso e accompagnato da una nuova consapevolezza «cosmica» dell'esistenza umana.

La mostra durerà fino all’8 dicembre e sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

Settimana chitarristica

Martinengo

Da venerdì a domenica torna a Martinengo la 23esima Settimana chitarristica italiana con il «Festival internazionale di chitarra e liuteria». Appuntamento al Filandone venerdì 8 alle 21 per il preludio chitarristico «Ensamble armonico» con Giacomo e Andrea Parimbelli alle chitarre e Michela Rinaldi ed Elisa Bassani ai flauti. Sabato 9 alle 20.30 la chitarra storica bergamasca con Giacomo Parimbelli (direttore e curatore artistico dell’evento) e il violino di Gabriel Ciocca. Alle 21 la chitarra spagnola in concerto con Mauro Restivo e l'Ottocento chitarristico in concerto con Antonio Rendinella.

Domenica dalle 9 alle 19.30 «Un giorno nella bottega del liutaio» con la partecipazione di costruttori e artigiani di chitarre e restauratori italiani: dalle 9 esposizioni e ascolto. Alle 17 si terrà la consegna del Premio Festival Chitarra e liuteria a Martinengo. chiuderà l’esibizione del duo Massimo Agostinelli, chitarra e la voce di Anastasia Pirogova.

Gli Arpioni cantano Jannacci

Treviglio

Al Filodrammatici uno spettacolo che unisce musica, canzoni, teatro e danza. A un anno dall’uscita del disco che celebra i dieci anni senza Jannacci, gli «Arpioni» chiudono il cerchio portando in scena uno spettacolo di Teatro Canzone e lo fanno in compagnia delle letture dell’attore e storico volto de «Il Terzo Segreto di Satira», Walter Leonardi, tratte dal libro di racconti «L’Incomputer» di Viola e Jannacci.

Un concerto di suoni, parole, emozioni e incidenti di percorso, inevitabili quando c’è di mezzo Jannacci, dove nonostante l’attitudine teatrale il ballo è altamente consigliato. «Gli Arpioni propongono uno Jannacci 2.0 che, sono sicuro, sarà all'altezza del titolo che porta», ha commentato il direttore artistico del teatro Alberto Galli.

«Con la «benedizione» di Paolo Jannacci e gli apprezzamenti di Cochi Ponzoni, che per Enzo era come un fratello, abbiamo pensato di uscire dai soliti nostri confini e di metterci in gioco in una veste teatrale con il contributo fondamentale di un maestro della comicità meneghina dei giorni nostri come Walter Leonardi - hanno spiegato gli “Arpioni” - Questa di Treviglio sarà la nostra seconda volta e non vediamo l'ora di essere sul palco». Appuntamento, quindi, venerdì 8 novembre alle 21 al Filodrammatici. Il teatro, sabato alle 21 e domenica in replica alle 15.30, invece, ospiterà lo spettacolo dialettale «Ocio che l'è n'imbròi».

Prima edizione di Canonichiamo

Canonica

«CanonichiAmo»: nasce in paese la camminata non competitiva organizzata dai Volontari dell’Adda. L’associazione, basata a Spirano ma operante in paese e comprendente diversi volontari canonichesi, organizza la prima edizione della manifestazione podistica convenzionata Fiasp per domenica 10 novembre. Ritrovo e iscrizioni in oratorio: da qui, a partire dalle 7.30 di domenica mattina, i partecipanti potranno prendere il via lungo i quattro percorsi da 6, 12, 18 e 21 km predisposti, segnalati e presidiati dal personale volontario impegnato nella manifestazione. Obiettivo far conoscere in paese le attività dell’associazione presieduta da Davide D’Adda e al contempo promuovere la pratica sportiva, il movimento e l’attività fisica. Oltre a ciò, ad allargare l’evento a tutte le fasce d’età, la manifestazione sarà rallegrata dalla presenza di un truccabimbi e di una mascotte: il pupazzo Olaf del film «Frozen», oltre al servizio di «fotoricordo» lungo il percorso.

Mario Biondi in tour

Crema

Crema ospita la data zero del Crooning – Italian Theaters Tour. E’ già sold out il concerto di Mario Biondi previsto a Crema al Teatro San Domenico il 10 novembre alle 21, quale data zero del suo tour che riparte nei teatri. Il progetto «Crooning Undercover» vanta il traguardo dei 100 concerti realizzati in Italia e altri 22 paesi nel mondo tra il 2023 e il 2024, confermandolo come uno degli artisti italiani più apprezzati. «Sono estremamente contento di partire da Crema per la data zero del mio tour - racconta Mario Biondi - La novità, rispetto ai concerti precedenti, sarà la perlustrazione di brani che non ho più eseguito o che addirittura non ho mai fatto nei miei anni di tournée».

Auto d'epoca in raduno

Brignano

Il rombo dei motori per promuovere la donazione di sangue. Andrà in scena domenica, 10 novembre, il secondo raduno di auto d’epoca in programma a Brignano a Palazzo Visconti.

Il programma della giornata prevede: ritrovo alle 8 al gazebo Avis per colazione e iscrizioni prima della partenza del giro Avis-Aido prevista alle 9.45.

Alle 10.45 si prosegue con una visita guidata al vicino Castello visconteo di Pagazzano, poi il rientro in paese a Palazzo Visconti, previsto alle 11.45 dove ad attendere i partecipanti ci sarà un aperitivo con prodotti tipici.

L’evento, organizzato dalle sezioni brignanesi di Avis, Aido e Admo con il patrocinio del Comune di Brignano punta a diffondere la cultura della donazione e, soprattutto, ad attrarre nuovi donatori, in particolare tra i più giovani.

Teatro in castello

Pagazzano

Sabato 9 novembre alle 20.45 al castello visconteo va in scena la commedia brillante di Mario Restagno intitolata «Il bastone dello zio». A portarla in scena la compagnia «The fires».

Giornata del Ringraziamento

Pontirolo

Domenica 10 novembre ritrovo alle 9 nel piazzale delle scuole in via Verdi da dove partirà, alle 9.30, il corteo dei trattori per le vie del paese con arrivo in piazza Marconi. Alle 10.30 messa e benedizione dei mezzi agricoli in piazza. Alle 12 tutti al Centro «Sandro Pertini» per il pranzo sociale e dalle 15.30 in via Europa verrà allestito l'angolo della semina con l'esposizione delle macchine agricole e giochi per i più piccoli.

Castagnata in Rsa

Brignano

Domenica 10 novembre alle 14.30 appuntamento nel salone della Casa Aresi con la musica di Paolatti e castagne per tutti. Alle 16 si terrà, invece, la premiazione dei vincitori della mostra fotografica con l'associazione «Anni argento».

Buon tempo

Fara, Caravaggio e Martinengo

Venerdì 8 e sabato 9 novembre gli incontri con l'autore della rassegna «Buon tempo festiva» offrono un doppio appuntamento. Venerdì alle 20.45 a Caravaggio, nella chiesa di San Bernardino, Paolo Malaguti presenta il suo ultimo romando edito da Einaudi intitolato «Fumana» in un dialogo con Cristina Cappelletti. Sabato a Fara alle 18 nell'auditorium della biblioteca Alessandra Carati presenterà il suo ultimo romanzo edito da Mondadori «Rosy» in un dialogo con Giorgio Personelli. Non solo letture. Domenica 10, «Buon tempo kids» pensa ai più piccoli con visite guidate per la fascia 6-10 anni alla scoperta dei tesori di Martinengo, a cura della Pro loco. Appuntamento alle 15 al Filandone.

Sagra di San Martino

Sergnano

Da venerdì 8 a domenica 10 Sergnano festeggia la sagra di San Martino con giostre, bancarelle, giochi nel centro storico (dalle 8 alle 17).

L'albero racconta

Treviglio

Sabato 9 novembre alle 20.30 al Tnt di Treviglio va in scena «La terra nelle nostre mani: l'albero racconta», lo spettacolo realizzato dal laboratorio teatrale della Cooperativa Insieme con la collaborazione di Song Sistema Lombardia e il patrocinio dell'Assessorato ai servizi sociali e pari opportunità del Comune di Treviglio. Lo spettacolo andrà in replica anche domenica 17 novembre alle 16 e sabato 30 novembre alle 20.30.

Slow food

Treviglio

Sabato 9 novembre appuntamento con il Mercato della terra organizzato da Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro Loco, dalle 8.30 alle 13 in piazza Setti, lato viale del Partigiano. A partire dalle 10.30 aperitivo-degustazione preparato e servito «in diretta» dagli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale ABF: ispirandosi all’autunno ci proporranno il risotto alla zucca accompagnato da un buon calice di vino DOC dei colli bergamaschi o di birra artigianale.

Ancora storie da paura

Mozzanica

Halloween non è ancora finito. A Mozzanica sabato 9 novembre si fa il pieno di storie da paura dedicata a bambini dai 3 ai 9 anni. Appuntamento con Geni-lettori alle 16.30 in biblioteca.

Castagnata alpina

Mozzanica e Castel Rozzone

Da venerdì 8 a domenica 10 nella sede del gruppo Alpini di Mozzanica, in via Puccini, grande castagnata novembrina e la sera cucina attiva (anche domenica a pranzo). Appuntamento anche a Castel Rozzone domenica 10 in piazza.

Festa del Ringraziamento

Agnadello

Domenica 10 novembre i trattori invaderanno il centor del paese a partire dalle 9.45 (ritrovo alle 9.30 in oratorio). Dopo la messa delle 10.30 si terrà la benedizione dei mezzi e alle 11.45 rinfresco in oratorio.

Festa del Ringraziamento

Lurano

Domenica 10 il Gruppo contadini Lurano invita alla 12esima Festa del Ringraziamento. Ritrovo dei mezzi alle 8.30 all’azienda «La Libellula» e partenza della sfilata alle 9.30. Dopo la messa delle 10 benedizione dei mezzi e rinfresco.

