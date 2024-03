Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dall'8 al 10 marzo

Un weekend che si apre con la Festa della donna non può che essere ricco di eventi e appuntamenti per tutti. Sono tante le iniziative promosse da associazioni e Comuni per celebrare la figura femminile, ma non mancheranno anche appuntamenti di svago e divertimento. A Treviglio se volete farvi prendere per la gola, c'è Choco Moments.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Choco Moments a Treviglio

Si parte venerdì 8 marzo (inaugurazione alle 12) fino a domenica 10 marzo in piazza Garibaldi: in programma laboratori per bambini, lezioni per adulti, cooking show oltre agli stand sempre aperti e al tradizionale appuntamento con la tavoletta da 15 metri. (Qui il programma completo)

Il Consiglio delle donne compie 10 anni

Venerdì 8 marzo 2024 alle 10 nella sala consiliare Trento Longaretti si terranno le celebrazioni del 20esimo anniversario del Consiglio delle Donne.

A Caravaggio una conferenza sulle grandi artiste

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione OpenRoad Caravaggio, venerdì 8 marzo alle ore 20.45 al centro civico San Bernardino organizza una conferenza dal titolo "Grandi artiste" tenuta da Simone Fappanni. Per l'occasione, presso la postazione di booksharing allestita sotto i portici del palazzo comunale, e nella biblioteca Banfi, saranno posizionate due cassette dove sarà possibile lasciare pensieri, poesie o testimonianze che verranno letti durante l'evento dell'8 marzo.

Quattro artiste in mostra nel Municipio di Calvenzano

Una mostra collettiva d'arte per celebrare la festa della donna. La organizza il Comune di Calvenzano, tra gli eventi di "Calvenzano CULTura 2024" domani, sabato 9 e domenica 10 marzo nella sala consiliare del Municipio in piazza Vittorio Emanuele II. La mostra dal titolo "Sfumature di donna" avrà come protagoniste quattro artiste al femminile, Linda Elena Ravasi, Emilia Lesmo, Rossella Venturati e Chiara Belloni, e le loro opere d'arte. L'inaugurazione si terrà sabato alle 10 (a seguire un piccolo rinfresco), mentre la mostra sarà visitabile entrambi i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Ad Arcene "Le nostre eroine si salvano da sole"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII" di Arcene, in collaborazione con la biblioteca comunale, terrà un incontro formativo dal titolo "Le nostre eroine si salvano da sole". L'appuntamento, previsto per venerdì 8 marzo alle 17.00, è rivolto ai genitori di tutti i bambini iscritti e sarà incentrato sulla ricerca di libri, storie e giochi capaci di andare oltre gli stereotipi che ruotano attorno alle protagoniste femminili dei racconti narrativi.

A Bariano si inaugura "Semplicemente Donna", la mostra in rosa allo Stallo della Misericordia

Visitabile nelle giornate di sabato e domenica, l'esposizione vedrà protagonisti artisti e artiste barianesi, che hanno messo a disposizione le proprie opere (per un massimo di tre ciascuno) rigorosamente a tema femminile, per l'esposizione, ospitata all'interno degli spazi comunali dello Stallo della Misericordia. Ingresso libero e gratuito.

"Uno, qualcuno, centomila": a Spirano arrivano Daniele Fiamma e Giorgio Zanetti (Zelig)

Previsto per la serata di sabato 9 marzo 2024, a partire dalle 19.30 presso il Palaspirà in via Sant'Antonio, l'evento spiranese organizzato dalla parrocchia con il patrocinio dell'Amministrazione comunale in occasione della Festa della Donna. Alla cena, dal costo di 30 euro e comprensiva di antipasto di terra e mare, pasta con zucchine e speck, arrosto ripieno con patate, dolce e bevande incluse, seguirà la rappresentazione "Uno, qualcuno, centomila", ad opera di Daniele Fiamma e con la collaborazione di Giorgio Zanetti, attore, comico e cantante.

Fara Gera d'Adda: con Associazione Pensionati e Assessorato alla Cultura un omaggio a Monica Vitti

Terzo appuntamento della rassegna organizzata in convenzione dall'Associazione Pensionati presieduta da Giancarlo Reseghetti e dall'Amministrazione comunale farese, l'evento "Monica Vitti: fiore del mio giardino" si terrà sabato 9 marzo 2024 a partire dalle 17 presso l'Auditorium della biblioteca comunale, in via Rosa 2. Dalle 16 ai presenti sarà offerta una merenda a cura dell'associazione, mentre a seguire, video e testi illustrati da Jussin Franchina nel corso di un evento dedicato alla straordinaria attrice romana, una delle figure femminili che hanno fatto la storia del nostro cinema.

Anpi e Circolo Ricreativo Familiare insieme per l'opera tragicomica "Le cognate"

Promossa dalla sezione Anpi di Fara Gera d'Adda e dal locale Circolo Ricreativo Familiare Farese, la rappresentazione verrà messa in scena dall'associazione culturale "Theao" venerdì 8 marzo a partire dalle ore 21 presso l'Auditorium della biblioteca locale. Sul palco un ricco cast di attrici, che intratterranno il pubblico con un'opera divertente e leggera, ma al contempo capace di offrire non pochi spunti di riflessione.

Canonica d'Adda: in biblioteca un laboratorio per bambini in occasione della Festa del Papà

La Biblioteca Comunale di Canonica d'Adda organizza, per sabato 9 marzo alle 10, il secondo appuntamento dell’anno rivolto ai bambini. Ancora grazie alla collaborazione di Delia e Iole, si terrà infatti un laboratorio creativo rivolto ai bambini 6-10 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it; i partecipanti sono inoltre tenuti a portare un astuccio con colori, matite, gomme e colla in stick. La loro fantasia farà il resto!

Con gli Alpini tra Adda e Brembo per la tradizionale "Camminata in Rosa"

Prevista per la mattinata di questa domenica 10 marzo 2024, la tradizionale camminata FIASP organizzata dal gruppo Alpini di Canonica d'Adda vedrà il patrocinio dell'Amministrazione comunale per celebrare anche la concomitante Festa della Donna. A tutti i partecipanti, fino ad esaurimento scorte, verrà infatti fornita una t-shirt rosa. Ritrovo fissato a partire dalle 7 presso l'oratorio San Luigi in via Vallazza; percorsi a scelta libera da 7, 15 e 21 kilometri.

Al castello di Pagazzano torna l'Escape Castle

Prevista per questa domenica, 10 marzo 2024, la seconda edizione dell'iniziativa organizzata dai volontari al fine di promuovere il maniero locale, ma anche di raccogliere fondi per la sua manutenzione. Nel dettaglio, l'evento di domenica si svolgerà nell'arco di cinque turni (alle 9, 10.30, 14, 15.30 e 17), durante i quali i partecipanti effettueranno un viaggio tra carte e personaggi misteriosi nei suggestivi ambienti del castello. Pur avendo chiuso le iscrizioni il 3 marzo scorso, sarà possibile prendere parte all'esperienza dal vivo direttamente in loco, salvo disponibilità di posti. Il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto per il restauro degli affreschi del castello, recentemente messi in sicurezza grazie soprattutto all'impegno dei volontari.

Cavicchio rosa a Sara Raimondi

Ciserano celebra le donne con la consegna della benemerenza civica "Il Cavicchio rosa". L'onorificenza "per alti meriti accademici e professionali" verrà consegnata venerdì 8 marzo 2024 alle 20.30 al Centro civico di piazza della Pace. A riceverla sarà la dottoressa Sara Raimondi cittadina ciseranese , associate Professor and faculty Director at Northeastern University London.

Marcia in rosa

Torna domenica 10 marzo 2024 la tradizionale Marcia in rosa di Ciserano, la camminata per donne, uomini, bambine e bambini rigorosamente con la t-shirt rosa che verrà distribuita al momento delle iscrizioni (ore 8.30). Partenza alle 9 e arrivo in piazza Papa Giovanni XXIII per un ristoro. Seguirà la messa delle 10.30. Quattro chiacchiere dopo cena Quattro chiacchiere dopo cena e non solo. Alle 20.30 di venerdì 8 marzo 2024 in biblioteca a Verdello. Accesso libero per celebrare la Giornata internazionale della donna. Camminata per la Pace Camminata in rosa per la Pace e flash mob per domenica 10 marzo 2024 con ritrovo alle 9.15 alla Villa comunale di Verdello e camminata fino alla Chiesetta del Ravarolo dove verrà celebrata la messa alle 10.30. In collaborazione con Comune, Cif, Alpini, Anc. Boltiere celebra le donne Acli, GAB - Gruppo Artistico Boltierese, AGB - Associazione Genitori Boltiere, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, in occasione della Giornata Internazionale della donna presentano l'iniziativa "Il messaggio di Artemisia". Appuntamento domenica 10 marzo 2024 alle 15 nella sala riunioni Acli. Opere in mostra a Verdellino In occasione delle Giornata Internazionale della Donna 2024, l’Assessorato alla cultura e la Biblioteca di Verdellino vi invitano a visitare all’esposizione di opere dell’artista verdellinese Carlo Gelati che si terrà presso la Biblioteca Civica di Verdellino a partire da venerdì 8 marzo fino a venerdì 15 marzo 2024 durante gli orari di apertura al pubblico. Durante la mostra verranno inoltre distribuiti i nuovi segnalibri. Inaugurazione mostra alle 16.

Cosa fare a Romano e dintorni

“L’eterno Femmininio”

“L’eterno Femmininio”: Da donna a donna, per crescere e camminare insieme. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donna al teatro della Fondazione Rubini si terrà oggi, venerdì 8 marzo alle ore 21 si terrà un evento musicale benefico a favore della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus - Ospedale Luisa Guidotti nello Zimbabwe. Un concerto curato dalla scuola Rubini, i cui alunni hanno realizzato tutti i costumi di scena, al quale parteciperà il mezzo soprano Elena Bresciani, e le sue giovani allieve Giulia Serotti e Maddalena Canavesi.

“Come un fiore di campo”

Al Macs la mostra di Margherita Leoni in occasione della Giornata Internazionali dei Diritti della Donna. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 8 marzo 2024 alle 17.30 presso la sede del M.A.C.S. in vicolo Chiuso 22. Dopo i saluti, il direttore del Museo d’Arte e Cultura Sacra presenterà il percorso espositivo e la poetessa Antonella Gritti introdurrà alla visita, recitando alcune sue composizioni ispirate proprio delle opere di Leoni. A seguire, la stessa artista commenterà la visita alle singole opere. Ai presenti sarà consegnata una brochure.

Cosa fare nel Cremasco

A Sergnano musica e parole per le donne

Musica e parole per raccontare le donne saranno i fili conduttori del pomeriggio dedicato alla tradizionale festa venerdì 8 marzo 2024 organizzata dall’Amministrazione comunale di Sergnano in collaborazione con il circolo Auser Al Mirabel e il Corpo bandistico San Martino Vescovo. Il centro polifunzionale di via Magenta alle 16.30 ospiterà un interessante incontro pubblico di riflessione con alcune letture e un accompagnamento musicale.