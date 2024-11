Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dall'1 al 3 novembre 2024

Weekend lungo grazie alla festività del 1 novembre e intenso di iniziative. A queste, di cui vi offriamo una carrellata, si aggiungono le tante celebrazioni previste domenica 3 novembre per celebrare la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate (del 4 novembre).

Uno per tutte al Filodrammatici

Treviglio

Torna l’appuntamento al teatro Filodrammatici di Treviglio con la rassegna organizzata dalla Compagnia stabile di prosa «Carlo Bonfanti».

Sabato2 novembre alle 21 e in replica domenica 3 novembre alle 15.30 va in scena «Uno per tutte», la commedia dialettale in tre atti tratta da «Tre sorelle» di Sergio Cappelletti.

Sul palco gli attori della compagnia «Atipicateatrale» di Brignano.

Costo del biglietto 10 euro (gratis sotto i 16 anni). I biglietti saranno in vedita sul sito www.teatrofilodrammaticitreviglio.it oppure un'ora prima di ogni spettacolo in biglietteria. Prossimo appuntamento venerdì 8 novembre con «Jannacci secondo noi», le canzoni di Enzo Jannacci secondo gli Arpioni.

Festa del fante

Morengo

A Morengo la «Giornata del fante» profuma di castagne. Appuntamento in oratorio da oggi, venerdì fino a domenica con la cucina aperta e piatti della tradizione: casoncelli, casòla, polenta, ma anche pane e salamella e frittelle.

Sabato sera, alle 21, spettacolo di burattini gratuito. In sala cinema andrà in scena «Gioppino e Arlecchino principi di Venezia» per intrattenere i più piccoli. Tra le proposte le immancabili caldarroste per vivere insieme l’arrivo dell’autunno.

Elisa D'Auria al Castello Armonico

Brignano

Secondo appuntamento a Brignano con la settima edizione della stagione concertistica «Il castello armonico». Domenica 3 novembre alle 18, nella splendida cornice di Palazzo Visconti, sarà Elisa D’Auria a incantare i presenti con la sua performance al pianoforte. Il progetto, promosso dall’Associazione «Cluster» e patrocinato dai Comuni di Brignano, Caravaggio e Mozzanica, offre spettacoli di alto livello a ingresso gratuito.

D’Auria ha studiato pianoforte al Conservatorio di Milano e già a dodici anni è stata solista con numerose orchestre del panorama internazionale. Oggi la sua attività concertistica si sviluppa di Europa, Asia e America.

Calendario 2025

Caravaggio

Proseguono le iniziative culturali per celebrare i 25 anni di fondazione dell'Associazione culturale «Il Caravaggio».

Domenica 3 novembre nella sala della «Confraternita del SS. Sacramento», in piazza SS Fermo e Rustico, sarà possibile visitare la mostra «Calendario d'arte» organizzata dall'associazione caravaggina con la collaborazione dell'Aido di Caravaggio e il patrocinio del Comune.

La mostra resterà aperta domenica dalle 10 alle 12, mentre alle 15 si terrà la presentazione del «Calendario 2025».

Agrifest

Martinengo

A Martinengo nove serate di musica e divertimento con l’Agrifest. Inaugurato ieri, giovedì 31 ottobre, proseguirà con gli appuntamenti fino al prossimo 10 novembre. Appuntamento in via Trento al centro sportivo «Il Tiro» con cucina aperta tutte le sere (senza prenotazione) e musica per tutti i gusti.

Il fine settimana parte alla grande, questa sera, venerdì, con i «Cuori infranti», «Teo e le veline grasse» e «Maracaibo».

Sabato 2 novembre pronti a eleggere «Miss Agrifest» con l’accompagnamento di «Farmer night» e «Casina».

Domenica 3 novembre, invece, «Tractorday» con «Ski Trash» e «Tarzanelli».

Festa del Ringraziamento

Spino

Terza edizione della Festa del ringraziamento, rivisitato il percorso della sfilata dei mezzi agricoli.

Spegnerà tre candeline quest’anno la Festa del ringraziamento di Spino d’Adda. Domenica prossima il paese vivrà la sfilata di trattori organizzata dall’assessorato alla Cultura del in collaborazione con la Pro loco e la parrocchia di San Giacomo Maggiore.

Il paese è pronto ad accogliere oltre una cinquantina di mezzi agricoli provenienti da tutto il cremasco che sfileranno per le vie del centro dalle 10.45. Il ritrovo per gli agricoltori è fissato alle 9.30 in piazza del Mercato, dove verrà offerta una colazione a tutti i partecipanti e ci sarà modo di riunirsi e scambiare due parole prima della messa, della benedizione e della grande sfilata di oltre sei chilometri, quest’anno ridisegnata per permettere a più cittadini di apprezzare questo momento. Al rientro dei mezzi in Piazza Mercato, ci sarà un rinfresco in Cascina Carlotta con prodotti locali offerti da alcune aziende del territorio oltre e dagli sponsor dell’evento.

«Visto il successo delle precedenti due edizioni era obbligatorio riproporre questa iniziativa, diventata ormai una tappa fissa degli eventi spinesi – ha spiegato Marco Gobbo assessore allo Sport, Cultura e Commercio - Lo scopo principale dell’evento resta quello di avvicinare grandi e piccoli al settore agricolo, un settore che è sempre più lontano dalla maggior parte dei giovani ma che costituisce un fiore all’occhiello nella nostra zona oltre che un settore da cui deriva la maggior parte della produzione locale. L’idea, nata due anni fa grazie ad alcuni giovani agricoltori capitanati da Roberto Alghisi, era quella di rendere questo appuntamento una tappa fissa degli eventi spinesi e, per il momento, ci stiamo riuscendo. Come ho avuto modo di accennare nella scorsa edizione, però, possiamo fare ancora molto per rendere questo evento unico, come ad esempio si potrebbero organizzare nella mattinata alcuni laboratori rivolti ai più piccoli con l’obiettivo di avvicinarli al settore primario; oppure si potrebbero poi fissare delle giornate aperte nelle quali viene data la possibilità alle famiglie di visitare le cascine e le aziende agricole spinesi».

Arte e intelligenza artificiale

Romano

Dal dialogo tra arte e intelligenza artificiale nasce la mostra «Misteriosa Mente - Svelare l’inaspettato nell’ovvio».

Il Circolo di Ricreazione Artistica «Il Romanino» presenta la mostra collettiva dei suoi artisti intitolata «Misteriosa Mente - Svelare l'inaspettato nell'ovvio», in programma dal 31 ottobre al 17 novembre nella sede di via G.B. Mottini,14 a Romano di Lombardia.

L'evento, patrocinato dal Comune di Romano di Lombardia, invita il pubblico a esplorare il fascino delle piccole cose e a cercare significati nascosti dietro l’apparenza ordinaria delle opere.

La mostra nasce con l’intento di risvegliare la curiosità e la capacità di guardare ciò che è familiare con occhi nuovi. Gli artisti stessi, infatti, sono stati invitati a reinterpretare, anche senza cambiare, le loro stesse creazioni, cercando di rivelare nuovi dettagli e prospettive.

«Accanto a questa sfida, abbiamo deciso di introdurre un ulteriore elemento di sperimentazione: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per reinterpretare attraverso storie, poesie e canzoni le opere esposte - hanno spiegato gli organizzatori - Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, ogni opera ha ricevuto una “voce” inedita, in grado di raccontare il suo mistero e la sua bellezza in forme narrative diverse e innovative».

L’intelligenza artificiale ha creato testi, poesie e brani musicali ispirati alle opere, aggiungendo una nuova dimensione di lettura e coinvolgendo i visitatori in un’esperienza multisensoriale.

La mostra sarà inoltre arricchita da tre laboratori creativi per famiglie, pensati per coinvolgere attivamente bambini e genitori in un percorso di esplorazione artistica. I laboratori includono attività pratiche per reinterpretare oggetti quotidiani, dare forma a emozioni nascoste e giocare con il contrasto tra luce e ombra. Questi laboratori offrono ai partecipanti la possibilità di esplorare il proprio lato creativo, trasformando il quotidiano in un racconto visivo e partecipando alla costruzione di una visione collettiva del «misterioso».

Con questo approccio innovativo, «Misteriosa Mente» si propone come un evento culturale a 360 gradi, in cui l’arte visiva, la tecnologia e la partecipazione attiva del pubblico si intrecciano per creare una nuova consapevolezza dell’ordinario. Una mostra in cui l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento, ma un vero e proprio «co-autore» che arricchisce il dialogo tra arte e pubblico.

La mostra sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 16 alle 19. I laboratori (tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria), invece, si terranno domenica 3, 10 e 17 novembre dalle 16.30 alle 18.

