Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 9 all'11 febbraio

Questo weekend a farla da padrone saranno coriandoli e stelle filanti, anche se il fine settimana di Carnevale potrebbe essere rovinato da forti acquazzoni. Vediamo quali sono gli appuntamenti in agenda da venerdì 9 a domenica 11 febbraio 2024.

Date le previsioni meteo inclementi molti degli eventi, soprattutto quelli all'esterno, potrebbe essere annullati o rinviati.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

I carri sfilano in centro

Sabato 10 febbraio 2024 a Treviglio dalle 14.30 grande festa di Carnevale in con l'organizzazione della Pro Loco e la collaborazione del Distretto del Commercio e dell'Amministrazione comunale. I carri sfileranno, con più giri, lungo il seguente percorso: Largo Lamarmora, Piazzale Verdi, Piazza Insurrezione, via Matteotti, Piazza Garibaldi, via San Martino, via Roma, Piazza Manara, via Galliari, Piazza del Popolo, Piazza Insurrezione, via Matteotti, Piazza Garibaldi, via San Martino e via Crippa. Durante la sfilata in Piazza Garibaldi ci sarà l'intrattenimento di Fabiana Animazione, saranno distribuite chiacchiere e coriandoli e, al termine della manifestazione, si procederà con la premiazione del carro più bello.

Dal 3 febbraio al 10 marzo tornano le giostre al Polo Fieristico. I cancelli di TreviglioFIERA apriranno sabato 3 febbraio alle 15.30 con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 15.30-19; sabato 15.30-19 e 20.30-23 e domenica 10.30-12 e 14-20.

A Caravaggio tutto pronto per la sfilata dei carri

In città e frazioni c'è già fermento per la grande sfilata di carri allegorici che nel weekend attraverserà il centro cittadino, Masano e Vidalengo, e in città tornerà anche martedì grasso. Una festa di coriandoli, stelle filanti, maschere estrose che regalerà tanto divertimento come sempre, organizzata dall'associazione dei commercianti "Caravaggio Viva" e dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco di Treviglio. I carri infatti passeranno anche a Treviglio, dopo aver già portato la loro ventata allegria a Fornovo, Misano e Capralba, grazie a una bella sinergia tra i Comuni.

Maschere in biblioteca ad Arcene

Per il Carnevale 2024 l'Amministrazione Ravanelli ha pensato ai più piccini. Sabato 10 febbraio alle 10.30 infatti, i bambini compresi tra i tre e i sei anni sono invitati a recarsi mascherati alla Biblioteca comunale, dove scopriranno che ci si può travestire anche con i libri.

A Fornovo il Carnevale per i bambini nell'area feste

Dopo la sfilata dei carri allegorici di sabato scorso a Fornovo il Carnevale continua. Il Comitato San Rocco, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica 11 febbraio, dalle 14 alle 18 sotto la tensostruttura dell'area feste nel parco comunale "Angeli del 2 giugno" - o in palestra in caso di maltempo - il Carnevale Fornovese, dedicato a bambini, famiglie e non solo. Maschere, travestimenti, gioco e tanto divertimento attendono chi vorrà partecipare. Il Comitato San Rocco offrirà un rinfresco.

Arhat Teatro festeggia i vent'anni di attività a Pontirolo

E' tutto pronto per l'aperitivo e lo spettacolo inaugurale della rassegna organizzata dalla compagnia teatrale pontirolese "Arhat Teatro" per festeggiare la meglio i primi vent'anni di attività. Domenica 11 febbraio, alle 17.30, i membri della compagnia presenteranno ai presenti il programma dell'anno appena iniziato. A seguire, all'interno della sede del gruppo, nel condominio solidale di via San Michele 1, verrà inscenato lo spettacolo "Come polveri di una clessidra". Il tutto si concluderà con un aperitivo. Prenotazione consigliata, maggiori informazioni nella locandina sottostante.

"Giallo in tazza grande": a Pontirolo arriva il "Tè con delitto"

L'iniziativa è proposta dalla biblioteca comunale pontirolese, e si svolgerà sabato 10 febbraio a partire dalle ore 16. Protagoniste, insieme ai partecipanti all'interattivo gioco dal vivo, Elisa Biffi Corni e Micaela Vernice, che guideranno i presenti alla risoluzione di un giallo in pieno stile Agatha Christie.

A Canonica d'Adda i laboratori di Carnevale per i bambini fino ai 10 anni

Sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 10, i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni di Canonica d'Adda sono attesi (con prenotazione consigliata) all'interno della sala polivalente della biblioteca comunale, dove Delia e Iole li intratterranno per tutta la mattinata in un laboratorio di lavoretti creativi per Carnevale. Tra maschere e decorazioni, i presenti avranno modo di addentrarsi così - con un giorno d'anticipo - nell'atmosfera della festa più scherzosa e divertente dell'anno.

Il Carnevale ciseranese

Sabato 10 febbraio 2024 festa per grandi e piccini dalle 20.30 all'oratorio San Giovanni Bosco. Domenica 11 febbraio, la festa riprende dalle 15 con la sfilata di carnevale e l'arrivo in piazza Papa Giovanni XXIII. Organizzato con la collaborazione di Comitato Pro Loco Ciserano, Oratorio San Giovanni Bosco e Commercianti Ciseranesi.

Verdello in festa

E' Carnevale anche a Verdello. Domenica 11 febbraio 2024 alle 14.30 ritrovo in piazza per la sfilata fino in oratorio dove ci saranno frittelle e salamelle.

Carnevale a Boltiere

Sabato 10 febbraio 2024 alle 10 letture di storie e laboratori con Elena Comana per bambini dai 3 ai 6 anni in biblioteca. Alle 14, in oratorio, appuntamento in maschera per festeggiare il Carnevale.

I colori dei popoli a Verdellino

A Verdellino domenica 11 febbraio 2024 dalle 14.30 ritrovo in piazza Martinelli, sfilata in maschera fino in oratorio a Zingonia, animazione e premiazione delle maschere più belle, più simpatiche e del gruppo più numeroso.

Cosa fare a Romano e dintorni

Cologno si prepara al Carnevale

Tutto pronto per la sfilata di carnevale organizzata per domenica 11 febbraio. Numerosi carri anche in questa edizione 2024, e non mancheranno musica, giochi e animazione. Al termine della sfilata l'associazione dei commercianti "Le Botteghe" premierà i carri e le maschere più belle! A seguire la festa continua in piazza Agliardi con l'oratorio.

Carnevale a Romano

Aria di coriandoli in città e non solo anche profumo di frittelle. Domenica 11 febbraio 2024 arriva una cosmica Sfilata di Carnevale: “Lo Spazio “ La partenza sarà dall'Oratorio S. Filippo Neri alle 14.30. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con gli Oratori di Romano. E non finisce qui: grazie al fantastico Gruppo Alpini di Romano sarà possibile degustare le “Frittelle in piazza per Carnevale" al Portico del Palazzo Muratori. In caso di maltempo la sfilata è rinviata a martedì 13 febbraio. La sfilata seguirà lo stesso percorso.