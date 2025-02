Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 7 al 9 febbraio 2025

A Treviglio si apre il mese di festeggiamenti per la Madonna delle Lacrime, ma non solo. Appuntamenti inaspettati attendono grandi e piccini in tutta la Bassa. Eccone una carrellata.

Luna Park e modellismo

Treviglio

Si apre questo weekend il mese di appuntamenti che accompagnerà i trevigliesi fino al 28 febbraio per la ricorrenza del Miracolo. Un programma ricchissimo che si apre domani, sabato, con l'inaugurazione del Luna Park e della mostra-scambio "Modellismo in fiera".

La "strana" coppia Nuzzo e Di Biase al Tnt

Treviglio

Il teatro dell’assurdo al Teatro Nuovo Treviglio con la coppia imprevedibile e anticonvenzionale Nuzzo-Di Biase. "Delirio a due" con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la regia di Giorgio Gallone è uno scherzo teatrale tipico della miglior opera del drammaturgo Eugène Ionesco.

La commedia è dominata da paradossi, grotteschi e soprattutto da un futile e incessante battibecco tra lui e lei, la ridicola marionetta umana, intrappolata in una rete di noiose e ripetitive riunioni familiari. E mentre fuori dalle mura domestiche è in corso una misteriosa guerra civile, i protagonisti si accorgono a malapena delle esplosioni delle bombe. Diventa un importante strumento per analizzare e criticare una società ottusa e rumorosa che troppo spesso non riesce a cogliere il significato di ciò che accade attorno a sé e si compiace persino della propria ristrettezza.

Bestya Rumble

Bagnolo Cremasco

Wrestling, tutto pronto per la Bestya Rumble: a Bagnolo Cremasco il grande ritorno di Santino Marella.

Domenica 9 febbraio il Magika Disco Club ospiterà la Bestya Rumble, un imperdibile evento targato Bestya Wrestling che vedrà la presenza di alcuni dei migliori atleti italiani e internazionali. Lo show, realizzato in collaborazione con la promotion polacca PTW, promette del sano divertimento adatto a tutta la famiglia. Special guest dell’evento Santino Marella, ex stella WWE e attuale DOA in TNA Wrestling, al suo ritorno in Italia dopo l’esperienza nel 2024 a Bestya Slam II. Tra i match già annunciati uno scontro tra Conte McStevenson, autodefinito emblema della classe, e Spartan, gladiatore moderno concentrato nel portare gloria e onore al suo paese e alla sua gente. Ci sarà poi un match valevole per i titoli di coppia PWT che vedrà da un lato i campioni in carica Bjorn e Rust (L’Orda), dall’altra gli sfidanti Zoom e Spencer (Double Speed), e un "particolare" 4 Way Pic Mag Match tra Jesse Jones, Riot, Flowey e Mark Reed. Sarà in palio anche il titolo Bestya quando il campione in carica Nico Inverardi affronterà il colosso polacco Puncher. Main event della serata l’attesissima Bestya Rumble: 30 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Polonia si affronteranno sullo stesso ring con in palio una shot al titolo Bestya. A fare da Special Ring Announcer dell’evento ci penserà Stefano Benzi, vera e propria istituzione del giornalismo a tema Wrestling in Italia.

Tocc insema per le strade de Puntirol

Pontirolo

Il gruppo podistico di Pontirolo, domenica 9 invita a partecipare al XIII memorial Pennati Roberto con partenza alle 7.30 dal centro sportivo e tre percorsi da 7, 11 e 16 km.

Domenica in scena

Caravaggio

Domenica 9 alle 17 in biblioteca appuntamento con "Barabba’s clown" e lo spettacolo «Il circo in valigia». Consigliato dai 5 anni, ingresso gratuito.

Teatro dialettale

Calvenzano

Sabato 8 alle 21 nell’auditorium di Largo XXV Aprile la compagnia "Zanovello" di Treviglio porta in scena "Ocio che l’è ‘n imbroi!!!"

Incontro con l’autrice

Mozzanica

Dominique Campete presenta il suo romanzo "Era mio padre": appuntamento in biblioteca sabato 8 alle 20.45.

Neanche fossimo Gaber

Romano

Venerdì 7 alle 21 al teatro della Fondazione Rubini Lorenzo Monguzzi e Walter Tiraboschi "giocano" con Gaber per provocare e riflettere.