Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 31 maggio al 2 giugno

Un weekend, si spera con tanto sole, è alle porte. E non sarà un fine settimana come gli altri: domenica, infatti, ricorre la Festa della Repubblica e sono tante le iniziative istituzionali che coinvolgeranno anche i giovani. Ma non solo: anche feste, divertimento, svago, fiere e concerti... Ecco una carrellata di eventi dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Un 2 giugno con le Giornate medievali

Gran finale della sessione primaverile con numerosissimi eventi ad arricchire le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali sparsi nella media pianura lombarda per la Festa della Repubblica di domenica 2 giugno. La città di Romano, oltre all’apertura della quarta torre della rocca e l’inaugurazione della campana, alle 17 ospiterà il concerto bandistico nel cortile di Palazzo Rubini in collaborazione con l’associazione Abbm.

Per cicloamatori sveglia all’alba con la partenza alle 8 dalla Rocca Albani di Urgnano per la tradizionale “Tra borghi e castelli”, la ciclostorica dei castelli bergamaschi che propone quattro percorsi differenziati per famiglie o per sportivi, dai 10 ai 110 km. Sempre a Urgnano “Hobbylandia”, la mostra di collezionismo e modellismo allestita nelle splendide sale della Rocca.

A Rivolta d’Adda la visita all’imponente Basilica romanica di S. Maria e Sigismondo si tiene durante la Festa di inizio estate con madonnari, laboratori del gessetto e gioco bimbi per l’infanzia, mentre a Palazzo Visconti a Brignano da non perdere per i più piccoli lo spettacolo teatrale “La bella e la bestia”. Infine, Martinengo alle 21 ospiterà un concerto di Flamenco nella sala del Filandone, preceduto nel pomeriggio da visite al borgo storico.

Tempo di Solidarock a Cassano d'Adda

Dodici giorni ad ingresso gratuito nell’area del campo sportivo in via Valentino Mazzola a Cassano d’Adda: Solidar Rock 2024 ha preso il via il 29 maggio. Giunto ormai alla sua 22ma edizione, il Festival è organizzato fin dal suo primo anno di vita dall’Organizzazione di Volontariato S’Apre, associazione attiva da oltre vent'anni nell'area locale dell'Adda Martesana organizzando eventi e manifestazioni, con un duplice intento: sensibilizzare la fascia di popolazione più giovane sui temi di pace, volontariato e cooperazione allo sviluppo, ed al contempo di raccogliere fondi, per supportare il contrasto all'emarginazione sociale degli ultimi e tutelare il rispetto diritti umani.

Dal 29 maggio al 9 giugno, ogni sera si esibiranno puntuali a partire dalle 21 tra i due e i tre progetti musicali: una line di quasi 30 band, costruita in collaborazione con realtà quali Striade Production, Persimmon Collective, Django Music, Antenna Music Factory e Hard Staff Booking, che abbraccia come da tradizione del Festival un ampio spettro di generi musicali, dallo stoner al rap passando per sonorità etniche, punk, funky, indie e pop.

Tra i protagonisti del palco dell’edizione 2024 spiccano i nomi di istituzioni nostrane quali Gazebo Penguins, Kaos One, Humulus, De Crew, Incastigo, Baratro, 1782, icone d’Oltreoceano come Negative Approach, Mest e Taken Days, progetti rappresentanti del panorama musicale attuale italiano, tra giovani promesse e rivelazioni (Apoptosi, Stegosauro, Irma, Godzillasexbike, Vogo Beat, Siouxie & the Skunks, Seriole, Penz): i concerti saranno garantiti anche in caso di pioggia, grazie all’ampio tendone che permette di assistere alle esibizioni al coperto.

In fiera c'è la Sagra della bufala

Due weekend dedicati a uno dei prodotti più apprezzati sulle tavole della Bassa, ma anche di tutta Italia. E' la bufala e i suoi prodotti che saranno protagonisti dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9 giugno a TreviglioFiera. L'ingresso è libero e il servizio di ristorazione sarà attivo tutte le sere e il sabato e la domenica anche a pranzo. La manifestazione è curata da Agreo, società cooperativa onlus di Cologno in collaborazione con Chiosco Café e Caseificio Quattro Portoni entrambi di Cologno al Serio e con il patrocinio della Città di Treviglio, Pianura da scoprire, Distretto agricolo Bassa bergamasca e Distretto del commercio "Castelli e fontanili della Bassa".

Gli Iron Mais in piazza Garibaldi

Sabato 1° giugno 2024 appuntamento con la musica in città, preludio alla grande stagione dell’Estate Trevigliese. In Piazza Garibaldi, a Treviglio, alle 21 si esibiranno gli Iron Mais, la più celebre Cow-Punk Band del panorama musicale italiano. Gli Iron Mais sono diventati famosi dopo la partecipazione a X-Factor nel 2015 che li ha fatti conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Hanno portato in tv una musica alternativa e hanno dato identità di uno stile che fino a prima di loro era pressoché inesistente in Italia.

Concerto e mostra per il 2 giugno

In occasione della Festa Nazionale del 2 giugno il Corpo Musicale “Città di Treviglio” si esibirà domenica 2 Giugno alle 18 nel Chiostro del Centro Civico Culturale, con ingresso da via dei Facchetti. Nell'occasione presso il chiostro del centro civico sarà anche possibile visitare la mostra "Il difficile cammino delle donne per la conquista del voto" allestita in collaborazione con Anpi: l'inaugurazione avverrà sabato 1° giugno alle 10 e il materiale fotografico sarà esposto anche sabato 1° giugno (ore 9.30-12.30 e 14.30-18) e lunedì 3 giugno dalle 14.30 alle 19.

Museo verticale e Porta del Cielo

Sabato e domenica è aperto il Museo Verticale nella torre civica per chi vuole conoscere la storia della città e ammirarla dall’alto con un panorama mozzafiato. Da quest’anno, infatti, il museo è aperto anche nei sabati pomeriggio, oltre che la domenica: in entrambi i giorni le visite guidate sono alle 16 e alle 17.30. I posti sono limitati, si consiglia di prenotare la visita dal sito www.trevigliomusei.it

Dallo stesso sito è possibile accedere anche alla sezione dedicata allo spazio espositivo "La porta del cielo", con la possibilità di scoprire il Polittico di Zenale e Butinone.

Lo Sport con il Minibasket

Appuntamento a Treviglio per il Jamborèe Minibasket 2024 fissato per sabato 1 e domenica 2 giugno. Piazza Setti ospiterà la tradizionale festa di fine stagione organizzata dal Comitato Regionale Lombardo di Basket, con oltre 1000 partecipanti. Nel pomeriggio di sabato, dalle 14 alle 18, si terrà l’appuntamento del Pink Day, la giornata di domenica – dalle 9 alle 19 – sarà dedicata al Jamborèe.

Dal mercato ai banchi di Slow food

Sabato 1° giugno in piazza Cameroni il tradizionale mercato cittadino, mentre in piazza Setti si ripresenta il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d’Adda, organizzato dalla condotta Slow Food Bassa Bergamasca dalle 8.30 alle 13 in viale del Partigiano, di fronte all’Istituto salesiano. Un’occasione che permette di incontrare anche nel centro della nostra città i piccoli produttori e gli “artigiani del cibo”.

A spasso nel buio dell'oasi

Torna anche quest'anno l'appuntamento sotto le stelle al Parco del Roccolo di Treviglio. Venerdì, 31 maggio 2024, dalle 21, si potrà partecipare a un'esplorazione in notturna, accompagnati da Livio Leoni, alla scoperta dei sentieri dell'oasi in compagnia di lucciole, rane e raganelle, grilli ed usignoli. Per partecipare alla serata è richiesto un contributo libero (minimo 3 euro, esclusi i bambini sotto i 12 anni) per sostenere le attività dell'associazione di volontariato "Amici del Parco del Roccolo" che si occupa della gestione e valorizzazione dell'area naturalistica trevigliese.

A Caravaggio "Vivere il paracadutismo ieri e oggi" - seconda parte dell'evento

L'Associazione Teatrale presenta la seconda parte dell'evento "Paracadutismo ieri e oggi" che si terrà domenica 2 giugno, presso il campo da calcio in Viale Europa Unita. Purtroppo i tour in elicottero sono rinviati a data da destinarsi.

L'auditorium di Calvenzano ospita lo spettacolo teatrale "Trafitti"

Nuovo appuntamento teatrale all'auditorium comunale di largo XXV Aprile. Sabato 1 giugno alle 21 la compagnia teatrale "I Sopravvissuti" porterà in scena lo spettacolo "Trafitti" per la regia di Alberto Salvi. Gli interpreti che saliranno sul palco sono: Stefania Sibour, Paolo Lisbona, Anna Maria Cappa, Giusy Possenti, Patrizia Molinari, Camilla Siviero, Raffaella Colombi, Matteo Mariani, Mariagrazia Franco e Kevin Crotti. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Calvenzano, è a ingresso libero.

Corpo Bandistico in concerto per la Festa della Repubblica

Per celebrare al meglio la ricorrenza del 2 giugno, l'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda ha organizzato, nella serata di sabato 1, un concerto. Ad esibirsi di fronte al pubblico, saranno, a partire dalle 21 in piazza Roma, i componenti del corpo bandistico musicale cittadino, diretti dal maestro Antonio Rosario Miraglia. In caso di maltempo l'evento verrà spostato all'interno dell'auditorium di piazza Patrioti.

Questa domenica con l'Avis Pontirolo il 39esimo "Gìr di casìne"

Torna anche quest'anno, per la 39esima edizione, la manifestazione podistica ludico-motoria promossa dalla sezione Avis di Pontirolo Nuovo. L'appuntamento, convenzionato Fiasp e valido per il concorso internazionale IVV, è fissato per questa domenica, 2 giugno 2024, presso il centro Pertini di via Europa, dove i volontari accoglieranno marciatori e podisti della domenica. Da qui prenderanno il via i due percorsi approntati dall'organizzazione, lunghi rispettivamente 7 e 14 kilometri; per tutti coloro che ne faranno richiesta - fino a esaurimento scorte - sarà data una borsa alimentare come premio di partecipazione, mentre alla fine della mattinata presso l'area ristoro verranno premiati i gruppi più numerosi iscritti all'evento.

A Brignano torna "Street Jam", una serata con dj al centro sportivo

L'evento, che gode del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale, prenderà il via venerdì 31 maggio 2024 alle ore 21 all'interno del centro sportivo di via Fontanine 16. La serata, che si preannuncia movimentata grazie alla musica rap, hip hop, trap e drill, sarà aperta a tutti con ingresso libero e vedrà la presenza di un Dj set con diversi artisti e musicisti emergenti sul palco. Nel corso dell'evento ci sarà spazio per un'esibizione di beatbox e per una "Freestyle battle".

Entra nel vivo il terzo "Memorial Ernesto Modanesi"

Avviatosi martedì 28 maggio, proseguirà per tutto il fine settimana il memorial organizzato dall'associazione "Il Mister" presso il centro sportivo di Fara Gera d'Adda, in via Reseghetti. L'evento, divenuto quest'anno un vero e proprio festival dello sport della durata di sei giorni, vedrà in questi ultimi giorni (i più intensi e i più attesi) esibirsi gli atleti di diverse discipline e proseguire gli svariati tornei organizzati tra basket, calcio, calcio a 5 e tennis, solo per citarne alcuni. Incredibilmente ricca l'offerta sportiva messa in campo, affiancata per altro dal servizio bar e ristorazione gestito dai volontari dell'associazione, nata nel 2019 per onorare la memoria di Ernesto Modanesi, storico allenatore e talent scout calcistico di Fara Gera d'Adda.

A sostegno della Fondazione Veronesi con la mostra fotografica "Oltre"

"La luce mette a nudo il dolore, la bellezza emerge dal buio". E' questa la frase di presentazione della fotografica "Oltre", organizzata con gli scatti di Gianluca Burini e Federica Masoni e imperniata attorno ai volti di donne colpite da tumore, le quali, determinate a superare dolore e difficoltà, si riappropriano della propria femminilità. L'esposizione, allestita all'interno di Palazzo Visconti, sarà visitabile venerdì sera dalle 20.30 alle 23, e nei pomeriggi di sabato e domenica dalle 15 alle 19. Venerdì alle 20.30 si terrà inoltre l'inaugurazione della mostra, durante la quale interverranno la responsabile della delegazione bergamasca di "Fondazione Veronesi" Marta Savona e la ricercatrice biomedica Laura Carminati.

Il "Palo Rock Festival" entra nel vivo con il tradizionale Torneo del Palo

E' senza dubbio uno degli eventi ludico-sportivi più attesi e amati dai morenghesi, quello del primo fine settimana di giugno con il tradizionale Torneo del Palo, che si svolgerà anche quest'anno e proprio questo fine settimana, sabato 1 giugno. Come accade da qualche anno a questa parte, poi, l'evento ha assunto le dimensioni di un vero e proprio festival, iniziato già nella serata di mercoledì e che proseguirà ogni sera fino a sabato, quando durante tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 24, si disputerà il torneo e le relative premiazioni. Tra musica, cibo e bevande, a Morengo ci si aspetta ancora una volta un evento dal successo garantito.

A Bariano torna la "Festa dello Sport": un'intera giornata dedicata all'attività fisica L'evento, giunto quest'anno alla terza edizione, è organizzato su iniziativa della Commissione allo Sport locale, in collaborazione con le principali associazioni e realtà sportive barianesi. Come illustrato all'interno della locandina sotto riportata, la "Festa dello Sport" occuperà le strutture del centro sportivo comunale per tutta la giornata di sabato, proponendo al mattino attività per bambini dai 3 ai 10 anni, cui faranno seguito, nel pomeriggio, tornei ed esibizioni di danza, calcio, volley, tennis da tavolo e basket. Servizio ristoro garantito per tutta la durata della manifestazione, che si prevede possa concludersi attorno alle 18. Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Festa delle Croce bianca a Boltiere

Sei serate di musica e divertimento per raccogliere fondi a sostegno della Croce bianca di Boltiere e avvicinare nuovi volontari. Partita mercoledì sera con il tributo a Jovanotti che ha visto sul palco "Safari", proseguirà stasera, giovedì 30 maggio, con Megamax, tributo agli 883 e Max Pezzali. Grande appuntamento venerdì con lo show di "Vava 77" e sabato con lo schiuma parti con dj set di Astruso. Domenica 2 appuntamento con "Everyplay", tributo ai Coldplay e chiusura in bellezza lunedì sera con il tributo a J-Ax "Domani smetto".

Tutte le serate si svolgeranno nel piazzale Donatori di sangue anche in caso di pioggia (evento al coperto).

Cosa fare a Romano e dintorni

La "Passeggiata nel Cosmo" a Romano

Sabato all'Orto Botanico Giuseppe Longhi alle 21:30 si terra la "Passeggiata nel Cosmo". Incontro divulgativo e osservazione del cielo con Alan Zamboni alias "Curiuss", divulgatore di scienza e arte In caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala della Rocca. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione culturale "Corpo di Bacco" e il Comune di Romano.

A Basella c'è la "Festa della famiglia"

Due weekend di festa, dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9 giugno al Santuario della Madonna degli angeli, e il ricavato sarà utilizzato per il restauro dello stendardo della Beata Vergine della Basella e per la sistemazione del viale del santuario. Di seguito il programma:

Venerdì 31 maggio alle 19.30 servizio ristoro e alle 20.30 torneo di carte; sabato primo giugno alle 19 servizio ristoro e alle 22 tombola; domenica 2 giugno messa in santuario alle 10, alle 12 servizio ristoro, alle 14 tombola, alle 19 servizio ristoro e alle 21 ancora tombola; venerdì 7 giugno alle 19.30 servizio ristoro e alle 20.30 torneo di carte; sabato 8 giugno alle 19 servizio ristoro e alle 22 tombola; domenica 9 giugno messa alle 10 in Santuario con festa per gli anniversari di matrimonio, alle 12 servizio ristoro, alle 14 tombola, alle 19 servizio ristoro e alle 21 di nuovo tombola.

Concerto "Spirito Spagnolo" con "Livio Gianola Flamenco Ensemble" a Martinengo

La Pro loco con il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina in collaborazione con la biblioteca comunale domenica 2 giugno presenta il concerto "Spirito Spagnolo" con Livio Gianola Flamenco Ensemble. Uno spettacolo dove la musica e il ballo flamenco incorniciano alcune delle più celeberrime liriche della letteratura ispanica. Il "Livio Gianola Flamenco Ensemble" con la ballerina Lara Ribichini e la voce narrante di Federico Bario portano lo spettatore a immergersi in questo concerto-recitativo dove regna l’essenza più intima dello spirito spagnolo. Appuntamento alle 21 al Filandone, ingresso libero. Info: 0363 9860250 biblioteca@comune.martinengo.bg.it.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h