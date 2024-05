Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 3 al 5 maggio 2024

Non sapete come trascorrere la giornata e magari volete godervi un po' l'aria aperta o uno spettacolo a teatro? Ecco le iniziative in programma nella Bassa e nel Cremasco per il weekend dal 3 al 5 maggio 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Fiera Cavalli

Archiviata la 41esima edizione della Fiera Agricola Treviglio si appresta a ospitare la 18esima edizione della Fiera Cavalli. Questo weekend (dal 3 al 5 maggio 2024) e il prossimo (dal 9 al 12 maggio 2024) TreviglioFiera ospiterà gran galà equestri, movimentazione libera cavalli, sfilate carrozze d'epoca, battesimo della sella, stand espositivi a tema country, musica e punto ristoro. Orari: venerdì dalle 19 alle 24, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 22.

A Treviglio Festival della carbonara in piazza Setti

La cucina romana sbarca a Treviglio, in piazza Setti questo weekend c’è il Festival della carbonara. Dal 3 al 5 maggio Tipico Eventi, con il patrocinio del Comune di Treviglio e Distretto del Commercio Treviglio, torna in città, quest’anno proponendo il gustosissimo format che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. La manifestazione aprirà venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato dalle 11 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22.30.Tutti i giorni musica in filodiffusione e nella serata di venerdì, alle 21.30, l’esibizione di Bebbe Spina, che porterà i grandi successi della musica popolare romana. Nella serata di sabato, sempre alle 21.30, grande concerto di musica dal vivo con i «Punto It», band che ripropone i migliori successi della storia della musica italiana.

Be yourself festival

Sabato 4 maggio 2024, alle 21, al Bar Tramonto di Treviglio, avrà luogo il primo appuntamento della serie di incontri intitolata “Be Yourself Festival”. L'evento aprirà la rassegna, di sei appuntamenti, che si svolgerà tra maggio e giugno a Treviglio e a Caravaggio. Il Festival nasce dall’Associazione #FareMeglio che da anni si occupa di diritti – civili, umani, ambientali – con l’intento di sensibilizzare il territorio sul tema delle ingiustizie e delle discriminazioni. L’evento del 4 maggio vedrà la partecipazione del gruppo “Checcoro”, primo coro LGBT di Milano di canto di sole voci che, attraverso la musica, promuove e difende i diritti LGBT+. L’ingresso alla serata è gratuito.

Palazzi, borghi e castelli da scoprire

Continuano le aperture del circuito dei Castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda. Per domenica 5 maggio 2024 ancora aperture ed eventi speciali: imperdibile nella pianura bresciana il borgo di Orzivecchi mentre nel Cremasco il castello di Pandino propone due conferenze sul potere dei Visconti, rievocazioni e giochi tutto il giorno nonché visite guidate ah hoc in occasione della riapertura post restauri. Nella bergamasca numerose le aperture con il castello di Solza dove nacque Bartolomeo Colleoni con una conferenza alle 15; visitabili anche i due castelli di Calcio, Silvestri e Oldofredi, mentre a Romano e Martinengo una serie di eventi per tutti i gusti: al via il Festival di linguaggi e incontri “Contastorie” con laboratori e workshop tra libri e giochi a Romano di Lombardia, mentre nel borgo di Martinengo mercato di collezionismo e antiquariato, visita animata e concerto al Filandone con ricco apericena a seguire.

Giornata internazionale dell'ostetrica

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, l'Asst Bergamo Ovest, Città di Treviglio, TreviglioMusei Ordine Professione Ostetrica delle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e Monza Brianza organizzano una mattinata al Museo aperto alla cittadinanza. Appuntamento sabato 4 maggio dalle 9 alle 12 al Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre”. Le ostetriche e i professionisti del settore aiuteranno a scoprire i servizi offerti dall'Asst Bergamo Ovest in collaborazione con il Comune di Treviglio: "Nati per leggere", "CullanDo-Nati per la musica" e "Museo in culla".

"Vivere il paracadutismo ieri e oggi", a Caravaggio

Il mondo del paracadutismo tra storia e contemporaneità, attraverso iniziative culturali, sportive e sorvoli in elicottero sulla città di Caravaggio. È l’evento in due giornate dedicato alla memoria del paracadutista Giuseppe Facchetti e dei Caduti della Meloria. La prima è sabato 4 maggio: alle 16 da mostra di modellismo e reperti storici originali a cura del “Gruppo Paracadutisti Orobico” e dell’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia; alle 17 conferenza a cura del divulgatore storico Gioele Sasso, intervallata da brevi pièce teatrali e da uno intermezzo gastronomico a cura degli «Amici della Porchetta»; alle 20.45 nel chiostro di San Bernardino spazio allo spettacolo teatrale “Ciao ragazzi” a cura dell'associazione teatrale "Corpo di Bacco".

Un weekend dedicato all'educazione con il "Centro Artistico Poliedro"

Si svolgerà questo fine settimana, nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio, il terzo convegno "InsegniAMOci", dedicato a insegnanti, genitori, nonni e a tutti coloro che hanno a cuore l'educazione. Organizzato dal centro artistico "Poliedro" di Fara Gera d'Adda in collaborazione con "Mille note per educare", "Al di là del mio naso c'è" e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, l'evento si propone di parlare di educazione e dell'arricchimento derivato dall'incontro. Per info e iscrizioni, rivolgersi all'indirizzo mail segreteria1000note@gmail.com.

Al via domenica la quarta rassegna letteraria al Castello Visconteo di Pagazzano

Prenderà il via questa domenica, 5 maggio 2024, alle 18.30, la quarta edizione della rassegna letteraria all'interno del castello di Pagazzano, organizzata dal gruppo Civiltà Contadina. Ospite di questo primo appuntamento sarà il giornalista Roberto Fabbrucci con la sua "Tragica Primavera", opera di stampo storico che ripercorre le vicende dell’antifascismo e della lotta partigiana nella Treviglio e nella Bassa Bergamasca degli ultimi due anni di guerra. Già ospite in diversi Comuni e anche in alcuni istituti scolastici del territorio, Fabbrucci parlerà dei contenuti e della genesi del proprio volume intervistato dal giornalista Amanzio Possenti, e verrà presentato dal curatore della rassegna letteraria, il volontario Federico Gobbetti. Anche quest’anno, inoltre, la rassegna sarà affiancata dalla possibilità di prendere parte a una visita guidata all’interno del castello e del Museo delle Grandi Opere a partire dalle 17. A seguire, alle 18.30, invece, la presentazione dell’opera di Fabbrucci. Info e prenotazioni in locandina.

"En Plein art": cultura, libri e arte al "Parco del Donatore"

L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Morenghese con la collaborazione di "Hakuna Matata", attuale gestione del chiosco del bar, si svolgerà sabato 4 maggio a partire dalle 15 e fino alle 18.30. Come annunciato dalla presidente dell'associazione Raffaella Ranghetti, si tratterà di fatto di una giornata culturale aperta a tutti, durante la quale si terranno incontri e momenti di dialogo con autori e autrici; saranno inoltre esposti libri e creazioni artistiche. L'evento sarà inoltre occasione per raccogliere iscrizioni e adesioni alla seconda "Giornata Mondiale delle api" organizzata dalla stessa Associazione Culturale Morenghese il prossimo 18 maggio.

A Spirano debutta l'evento "SpirAngeles"

Street food, graffiti e una festa don dj e servizio bar al Palaspirà: nasce così l’iniziativa " SpirAngeles" , ideata da un gruppo di giovani del paese con il supporto dell’associazione "Impiastreet". L’evento si svolgerà questo sabato, quattro maggio 2024, a partire da mezzogiorno nell’area del Palaspirà, dove i volontari accoglieranno tre postazioni di street food e dove si svolgerà, sul campo limitrofo, un torneo di basket organizzato dalla società locale "Mafalda Basket". Al contempo verranno completati alcuni murales sulla parete della palestra accanto al Palaspirà. Nel pomeriggio, poi, a partire dalle 17.30 prenderà avvio la festa chiamata “ SpirAngeles ”, che vedrà alternarsi dj locali all’interno del Palaspirà, dove sarà garantito anche servizio bar.

A Calvenzano è il weekend della sagra "Prima di Maggio"

Calvenzano festeggia la sagra "Prima di Maggio" con una ricca offerta di eventi - tra street food, prodotti locali, mercatini, spettacoli, esposizioni, mostre e giochi - che animerà il paese, tra il centro storico, l'oratorio dell'Assunta e il l'Oasi Lago Spino in via Misano tra oggi, venerdì 3 domani, sabato 4, e domenica 5 maggio.

Libri in circolo a Verdellino

Domenica 5 maggio 2024, a Verdellino, torna "Libri in circolo", l'evento promosso dall’associazione socio politico culturale "Vivere" per gli amanti della lettura. Giunto alla sue terza edizione, lo scorso anno ha permesso a 400 libri di passare a nuovi proprietari.

Per questa edizione è stato previsto anche uno spazio di lettura dedicato ai più piccoli a partire dalle 16.30 e uno spazio "consigli di lettura" affidato a Nina, Chiara, Anna e Martina (@poitelopresto).

Dalle 16 alle 17.30 in piazza della resistenza sarà possibile portare, lasciare e scambiare i propri libri in modo del tutto libero e gratuito.

Cosa fare a Romano e dintorni

Il Romanino inaugura la mostra "Arte insieme"

Questo weekend appuntamento con l'inaugurazione (sabato 4 maggio 2024 alle 18) della mostra collettiva del Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino” APS allestita al Circolo Artistico Bergamasco di Bergamo ETS (via Malj Tabajani, Bergamo). Inserita nel progetto "Arte Insieme", l'iniziativa si propone di promuovere la conoscenza delle diverse realtà artistiche lombarde e favorire la collaborazione tra le associazioni artistiche della regione.

Ad esporre saranno Saulo Ambrosini, Enrica Cavalli, Pierangela Chiapparini, Silvia Cucchi, Gianfranco Donzelli, Domenico Fiorinelli, Maurizio Ghilardi, Paolo Grasselli, Maria Luisa Gregori, Francesco Invernici, Alessio Lamera, Luigi Manenti, Serenella Oprandi, Samantha Paglioli e Francesco Savinelli. La mostra sarà visitabile fino al 16 maggio (da martedì a domenica dalle 16 alle 19).

Festa alpina ad Antegnate

Ultimo weekend di festa con le Penne nere di Antegnate. La kermesse, iniziata lo scorso 24 aprile proseguirà fino a domenica 5 maggio 2024. Decima edizione per il Gruppo Alpini di Antegnate, cucina aperta e intrattenimento musicale al Centro incontri cultura.

