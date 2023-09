Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 29 settembre al 1 ottobre

Gli appuntamenti imperdibili per il prossimo fine settimana nella Bassa Bergamasca e nel Cremasco: i nostri consigli per il weekend dal 29 settembre al 1 ottobre 2023.

Cosa fare nel weekend a Treviglio e Gera d'Adda

Birritaly a TreviglioFiera

Torna l'appuntamento con Birritaly a TreviglioFiera: dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. Dopo il successo dell'edizione 2022 l'agenzia di eventi VALe20 raduna 20 birrifici artigianali con più di 300 etichette per tre giorni imperdibili con musica, dj-set, barber shop e corner tattoo. Miniclub e gonfiabili gratis per i più piccoli. (TUTTI I DETTAGLI QUI)

Raduno degli Alpini a Treviglio

Treviglio ospita il 18esimo raduno degli alpini in occasione del 95esimo anniversario di fondazione delle Penne nere trevigliesi. Si inizia sabato 30 settembre 2023 alle 18.30 con la messa in Santuario che vedrà la partecipazione del Coro Monte Cervino e a seguire domenica, 1 ottobre 2023, con il raduno delle sezioni 28 e 23 a partire dalle 9 in piazza Setti.

Nuovi spazi al Museo Scientifico Explorazione di Treviglio

Sabato 30 settembre 2023, alle 17, si terrà l'inaugurazione dei nuovi locali del Museo Scientifico Explorazione di piazza Cameroni a Treviglio. E per festeggiare la riapertura, domenica 1 ottobre 2023 dalle 15 alle 18 ripartono i laboratori al museo con “Le magie del suono e della luce” (ingresso libero, consigliata la prenotazione su www.trevigliomusei.it).

Il "Ragnarök" viking fest a Casirate d'Adda

Una tre giorni, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, dedicati ad un'esperienza immersiva nel mondo dei vichinghi quella che si svolgerà alla Cascina Bosco Grosso: rievocazioni storiche, spettacoli, conferenze, giochi per grandi e adulti, ma anche cibo e bevande, un mercatino a tema e tanto altro ancora. L'ingresso alla festa è gratuito.

La "Prima de Utùer" di Brignano Gera d'Adda

Sabato 30 settembre, domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre 2023. Fine settimana di sagra in quel di Brignano, con il tradizionale appuntamento con la "Prima de Utùer" e con "Brignano in arte": si partirà venerdì sera, con il "Notturno" del gruppo biblioteca e dell'Atipica teatrale. Sabato alle 17, invece, lo spettacolo "Memoria del fiorire" a cura di Fondazione Bosis a Palazzo Visconti. Nella giornata di domenica protagonisti saranno i commercianti locali prima, con la tradizionale lotteria a premi, e giovani e associazioni poi, attesi dalle 15.30 in Comune per la consegna di benemerenze civiche e borse di studio. Al contempo si terrà anche la terza edizione di "Brignano in Arte" in piazza.

A concludere l'evento saranno, alle 17 di domenica lo spettacolo "Macbello", sempre nell'ambito degli eventi di Fondazione Bosis, e la processione religiosa a seguire. Il lunedì pomeriggio verrà invece dedicato ai più piccoli, con una serie di iniziative ed eventi a cura di Arci e Avis.

"Tonight... I rioni animano Pontirolo"

Sabato 29 settembre 2023: Pontirolo si appresta a concludere le celebrazioni di San Michele, e lo farà sabato sera con la festa dei rioni organizzata da "iRap" (acronimo del gruppo "I rioni animano Pontirolo, ndr). A partire dalle 21 in piazza Marconi alcuni cittadini si esibiranno in varie forme artistiche tra ballo, recitazione e canto; a seguire, sfileranno quattro abiti, uno per rione, a ricordare l'antica competizione annuale tra i quattro quartieri del paese. Una tradizione che i volontari iRap stanno cercando di ricostituire.

Festa della Madonna del Rosario a Canonica d'Adda

Due giorni di festa, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023, in quel di Canonica d'Adda in occasione della Madonna del Rosario. Domenica gli eventi riprenderanno con l'inaugurazione, alle 11.30 in villa Pagnoni, della mostra collettiva di artisti canonichesi e con il mercatino degli hobbisti. Alle 17 avrà luogo la processione religiosa che vedrà la Madonna partire da Sant'Anna in direzione "Pradel" a bordo di un'imbarcazione accompagnata dai chierichetti e dai bambini della Prima Comunione.

Cosa fare a Romano e dintorni

Romano: "Gravel sul Serio"

Domenica 1° ottobre, Gravel Sul Serio 2023 andrà ad esplorare le sponde del Fiume Serio, con partenza da Romano (sede del Parco del Serio). Verranno percorse le strade secondarie e sterrate che porteranno ad ammirare l’Orto Botanico a Romano, i castelli di Malpaga e Cavernago, si proseguirà fino al ponte pedonale dell’Oasi di Seriate restando immersi nella natura, per poi passare sulla sponda opposta, e continuare a pedalare incrociando numerosi punti di interesse, laghetti, sorgive, fontanili e piccole cappelle. Il percorso corto devierà all’altezza del ponte di Mozzanica per poi tornare al punto di partenza (circa 70km), mentre i più audaci potranno pedalare sul percorso lungo (circa 120km) continuando a godere delle bellezze del Parco (novità di questa edizione) incroceremo il «percorso permanente della Pavoncella». Ci si spingerà fino al ponte ciclopedonale di Crema, un piccolo saluto al Canale Vacchelli, per poi rientrare al centro di Romano.

Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali della Media pianura lombarda

Domenica 1 ottobre 2023 torna il secondo appuntamento con la manifestazione: “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” promossa dall’associazione Pianura da scoprire in oltre 20 località sparse nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Qui tutte le date autunnali della rassegna.

A Romano di Lombardia : "Gravel sul Serio" pedalata non agonistica lungo il fiume Serio

: "Gravel sul Serio" pedalata non agonistica lungo il fiume Serio A Palazzo Rubini - Romano (ore 15) appuntamento con il concerto bandistico a cura dell’associazione ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali

(ore 15) appuntamento con il concerto bandistico a cura dell’associazione ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali A Calcio e Torre Pallavicina la mostra “Quadri come luoghi” promossa dall’associazione Pianura da Scoprire

la mostra “Quadri come luoghi” promossa dall’associazione Pianura da Scoprire A Martinengo appuntamento con lo storico mercatino del collezionismo e dell’antiquariato e speciali visite al Filandone in occasione del Progetto Produzioni Ininterrotte

Orari di apertura e della disponibilità di visite in ciascuna località sono consultabili sul sito dell’associazione Pianura da Scoprire.

Urgnano: festa patronale della Madonna del Rosario

La comunità festeggia, domenica primo ottobre, la solennità della Madonna del Rosario. Sabato alle 20.45 in chiesa parrocchiale, concerto mariano con il trio composto dalla soprano Elena Bertocchi, accompagnata dalla fisarmonica di Marino Salvetti e dal pianoforte di Paolo Salvetti. Domenica pesca di beneficenza, vendita di torte nella chiesetta di San Giuseppe e bancarelle lungo il viale delle Rimembranze.