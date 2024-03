Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 29 al 31 marzo

E' il weekend di Pasqua e anche se si preannuncia un meteo inclemente con piogge diffuse non mancheranno gli appuntamenti per divertirsi da venerdì 29 a domenica 31 marzo. E se volete organizzare una gitarella (meteo permettendo) vi proponiamo dieci idee vicino a casa... E ricordatevi di spostare le lancette avanti: torna l'ora legale!

Cosa fare a Treviglio e dintorni

A Treviglio la Pasquetta si festeggia al Roccolo

Come da tradizione, gli Alpini di Treviglio organizzano la Pasquetta al Roccolo. Il programma prevede l'apertura dei cancelli del Parco alle 9. Alle 11.30 verrà celebrata le messa al campo, mentre dalle 12.30 via al servizio bar, cucina e distribuzione delle uova (durante la manifestazione sono vietati i barbecue). L'ingresso è libero.

Castelli aperti in bergamasca Torna l'appuntamento con Castelli aperti. Imperdibile il campo di tulipani al Castello di Malpaga, dove a Pasquetta si terrà anche una divertente “Caccia alle uova” per famiglie, mentre a Romano di Lombardia sia l’1 che il 7 aprile aprono i Camminamenti della Rocca appena recuperati, a Urgnano percorsi scenici speciali per bambini, mentre a Trezzo sull’Adda “Aperitivo nella storia" con visita al castello accompagnata da un aperitivo da degustare sulla barca durante la navigazione lungo il fiume Adda. Domenica 7 aprile a Martinengo speciale giornata con mostra di fumetti “MartinComix”, visita e concerto gratuito al Filandone e apericena. Torna a Pasquetta la "Corri Pagasà", camminata colorata da 7 km in paese E' un appuntamento fisso, per i podisti amatoriali del circondario, quello con la marcia podistica pagazzanese nel giorno di Pasquetta. Quest'anno, la manifestazione è stata organizzata dall'oratorio parrocchiale e dal gruppo di volontari ad esso legati "Nell'Oratorio Insieme" che, lunedì mattina, invitano chiunque voglia ad aderire a una camminata colorata di 7 km. Ritrovo e iscrizioni fissate proprio in oratorio alle 10.30 (anche se consigliata è la prenotazione); da lì i partecipanti prenderanno il via per i sette kilometri di camminata, al termine dei quali verranno lanciati i colori ricevuti nel kit di partecipazione. A seguire, pranzo in compagnia in oratorio. Attenzione, però: in caso di maltempo, purtroppo probabile secondo le previsioni meteo attuali, l'evento verrà rinviato a domenica 7 aprile.

Ad Arcene via alla "XXVIII Mostra di pittura e arti varie"

A Pasquetta la Biblioteca di Arcene si veste di colori con la "Mostra di pittura e arti varie". Giunta alla sua 28esima edizione, la mostra organizzata dal "Gruppo I.de.A.A" sarà inaugurata lunedì 1 aprile e vedrà la partecipazione di diversi artisti. "La nostra mostra è fatta con il cuore da chi ha la passione per la pittura - ha riferito il presidente di I.de.A.A Giovanni Ubbiali - È nata dall'idea di riunire gli artisti arcenesi che dipingono per hobby e in tutti questi anni è sempre stata ben accolta da tutto il paese". Sarà possibile visitare la mostra fino a domenica 7 aprile, quando le opere in concorso saranno giudicate da Alice Rigamonti, dottoressa magistrale in Storia e critica dell'arte, e da Paolo Grasselli, pittore professionista. Tra gli artisti che saliranno sul podio verrà suddiviso il premio di 400 euro messo in palio dal "Gruppo I.de.A.A", mentre coloro che riceveranno una segnalazione saranno omaggiati con un libro d'arte.

La sagra di Verdello

Inizierà il lunedì di Pasquetta il ricco programma della sagra verdellese. La giornata sarà dedicata, in particolare, all'inaugurazione di due mostre allestite in paese. Alle 10 in piazza Aldo Moro si terrà l'inaugurazione della mostra del Circolo fotografico di Verdello nella Sala Sorte: la mostra resterà aperta sabato 6 e 13 aprile e domenica 14 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domenica 7 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Si inaugura anche la mostra "Religione e religiosità a Verdello: oggetti della devozione domestica e popolare" al Museo del Territorio. La mostra resterà aperta martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30, il sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17, domenica 7 e 14 aprile dalle 15 alle 17.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Martinengo una mostra e un libro su Gabriele Tadino