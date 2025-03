Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 28 febbraio al 2 marzo 2025

Oggi a Treviglio è festa: si celebrano i 503 anni dal miracolo che vide piangere la Madonna e per l'occasione l'Amministrazione comunale ha consegnato le benemerenze civiche durante la cerimonia al Tnt (qui tutta la cronaca dell'evento). Ma nel weekend a farla da padrone sarà l'allegra spensieratezza del Carnevale!

Il Mercato della Terra di Slow Food

Treviglio

Sabato mattina, a Treviglio, torna l’appuntamento con il Mercato della Terra di Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro loco,

Dalle 8.30 alle 13 in piazza Setti, lato viale del Partigiano, davanti all’Istituto salesiano, i piccoli produttori e artigiani del cibo, espressione delle eccellenze del nostro territorio tornano a essere protagonisti vendendo ciò che producono e raccontando in prima persona la qualità del proprio lavoro, il cibo “buono, pulito e giusto per tutti” secondo la filosofia di Slow Food, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale e l’equità sociale. Al Mercato si troveranno i prodotti a filiera corta e stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e anche abbigliamento in fibre naturali tessili. A partire dalle 10.30 il tradizionale appuntamento con l’aperitivo-degustazione preparato e servito “in diretta” da alunne e alunni dell’Istituto di Formazione Professionale ABF, che proporranno torte salate preparate con farina verdure e uova del Mercato, accompagnate da un buon calice di vino doc dei colli bergamaschi o di birra artigianale.

Al Ravarolo la prima festa del Ringraziamento agri-edile

Verdello

Una festa del Ringraziamento per unire il mondo agricolo e quello edile. Si terrà domenica 2 marzo, la prima edizione del "Ringraziamento agro-edile del Ravarolo", la festa promossa dalle aziende della zona industriale verdellese in collaborazione con il Gruppo Alpini e il patrocinio del Comune di Verdello. La giornata prenderà il via alle 9.30 con ritrovo dei mezzi agricoli ed edili sul viale dell’Artigianato (che per l’occasione verrà chiusa al traffico dal civico 35 al 55), poi alle 11 un momento di preghiera con la benedizione dei mezzi nei pressi della Chiesa del Ravarolo e la partenza del corteo che sfilerà in paese passando davanti alla chiesa parrocchiale. Il corteo tornerà poi in viale dell’Artigianato dove sarà allestito un punto ristoro con pane e salamella e porchetta.

"L’idea è venuta agli imprenditori delle aziende verdellesi - hanno spiegato gli organizzatori - A Verdello, negli ultimi anni si era persa un po’ la tradizione della festa del Ringraziamento agricolo così, parando tra noi, ci siamo detti “perché non provarci?” Doveva essere un evento ristretto, ma la partecipazione è stata tanta, segnale che l’interesse è ancora molto vivo. Siamo fuori periodo, è vero (solitamente il Ringraziamento si celebra in occasione di San Martino, a novembre, ndr), ma la nostra iniziativa prevede l’unione tra agricoltura ed edilizia quindi speriamo solo nel bel tempo». Il ricavato dell’iniziativa, al netto delle spese sostenute, verrà devoluto agli Alpini per le loro iniziative legate soprattutto alla chiesa del Ravarolo".

In mostra sei percorsi fotografici

Martinengo

Sei viaggi fotografici per "Raccontami, il percorso di un pensiero". Sarà visitabile dal 1 al 16 marzo la mostra allestita nella sala espositiva del Filandone a Martinengo, a cura di Fabrizio Caron, che ospiterà le opere di Patrizia Caravaggio, Antonella Civera, Lucy Franco, Roberta Lotto, Alessandra Merisio e Paola Mischiatti. Inaugurazione sabato alle 11.30 con letture a cura di Alessandra Merisio e Eleonora Massella.

A teatro col dialetto trevigliese

Cologno

Appuntamento a teatro, sabato 1 marzo alle 20.45 nell’Auditorium di via de Gasperi, a Cologno, per assistere allo spettacolo intitolato "La part de l’Angiulì". In scena, sotto la regia di Primo Giroletti, una divertente commedia in tre atti in dialetto trevigliese portata sul palco dalla "Compagnia Amici del teatro" di Treviglio. L’evento, organizzato dall’oratorio con il patrocinio del Comune di Cologno, è a ingresso libero.

La storia che non ricordiamo

Martinengo

"Il paese delle aie". Si intitola così il libro di Mimma Forlani che ripercorre la storia perduta della civiltà contadina in un racconto che ci riporta alla fine degli anni Cinquanta. Un «gesto d’affetto e di memoria» nei confronti di un territorio che negli ultimi decenni ha subito una profonda trasformazione. Accanto all’autrice, sabato 1 marzo alle 16 al Filandone, ci saranno anche Maurizio Plebani e Francesco Giambelluca che leggerà alcuni passi del libro. L’ingresso è libero.

Giornate dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali

Bassa, Cremasco

Riprendono questa domenica gli appuntamenti con la storia e l'arte del nostro territorio. Tornano, infatti, le apertura straordinarie promosse da Pianura da Scoprire con qualche sorpresa: qui il calendario completo delle aperture e le modalità.

Impazza il Carnevale!

Caravaggio

Sabato 1 e domenica 2

I carri degli "Amici di Carnevale" sfileranno sabato pomeriggio a Misano, la sera, dalle 20 alle 24, e domenica mattina dalle 9 alle 12 in città, mentre domenica pomeriggio faranno tappa a Masano (14-15.15) e Vidalengo (15.30-16.45). Martedì 4 marzo dalle 14 alle 18 e sera dalle 20 alle 24 per il gran finale a Caravaggio.

Brignano

Domenica 2 marzo

Nella corte esterna di Palazzo Visconti il Carnevale brignanese prende il via dalle 15.30 con musica, dj set, gonfiabili, le frittelle dell’Avis e il servizio bar dell’Auser. Alle 17 arrivo dei carri nel parcheggio del mercato e partenza per la sfilata con la Pro loco. Alle 18 il "Testamento della vecchia" di Cesare Aresi e a seguire "Brusa la ègia" con i ragazzi dello Sfa. Martedì 4 marzo alle 15.30 animazione e aperitivo in oratorio.

Pagazzano

Domenica 2 marzo

L’oratorio di don Bosco organizza il Carnevale con sfilata alle 14.45 per le vie del paese. Alle 16 in oratorio spettacolo con il Mago Leo.

Pontirolo

Domenica 2 marzo

Maschere in Italia e nel mondo. E’ questo il tema della sfilata che partirà alle 14.30 dall’oratorio. Al termine gonfiabili, frittelle e lo spettacolo "Alla corte di Ali Panja" con Arhat Teatro.

Spirano

Domenica 2 marzo

Festa di Carnevale in oratorio alle 14.30. Seguirà la sfilata per il paese con giochi e tanto altro a tema antico Egitto.

Mozzanica

Dal 28 febbraio al 2 marzo

Si parte venerdì alle 10 con la sfilata della scuola dell’infanzia e arrivo in piazza Locatelli. Sabato 1 marzo alle 19.30 Carnival Party per i ragazzi di scuole medie e superiori, dj set e apericena nella palestra delle scuole. Domenica 2 marzo: alle 14.30 baby dance, alle 15 partenza della sfilata da piazza Locatelli e alle 16 festa in maschera in oratorio con animazione.

Calvenzano

Domenica 2 marzo

Ritrovo alle 14.30 con balli in oratorio, alle 15 giochi nel salone, alle 16.30 la premiazione della maschera più bella e alle 17 balli di gruppo. Martedì 4 marzo dalle 15 alle 17 animazione e baby dance.

Bariano

Lunedì 3 marzo

Alle 16.30 letture di carnevale per bambini dai 5 agli 8 anni.

Fara

Domenica 2 marzo

Dalle 14.30 ritrovo del carro dei partecipanti in via Dante Alighieri 8/10

Cologno

Domenica 2 marzo

Ritrovo alle 14.30 con inizio della sfilata per le vie del centro e alle 15.30 premiazioni a cura dell’associazione "Le botteghe". A seguire dj set e chiacchiere.

Urgnano

Domenica 2 marzo

"Ol Carneal de Orgnà" vi aspetta alle 14.30 in piazza Libertà per la partenza della sfilata allegorica. Alle 16 animazione, giochi e divertimento

Basella

Domenica 2 marzo

Ritrovo alle 14 nel parcheggio di via Manzù per la partenza della sfilata. Divertimento con i gonfiabili. Martedì 4 il "Carnevale dei bambini" aspetta i più piccoli in oratorio.

Martinengo

Venerdì 28 febbraio

"A carnevale ogni libro vale": festeggia in biblioteca con le letture per bambini dai 6 ai 10 anni.

Boltiere

Venerdì 28 febbraio

Festa in maschera con musica dal vivo al "Bar nel parco da Chicca", all’interno del parco del centro sportivo in via Vecellio. Appuntamento dalle 18. Alle 14 in oratorio il Carnevale sul tema "Viaggio nel tempo".

Ciserano

Dal 1 al 4 marzo

Il Carnevale partirà sabato alle 20.30 in oratorio con la Festa carnevalesca per i più piccoli. Domenica 2 sfilata dei carri allegorici "La maschera di Medusa" che partirà alle 15 dall’oratorio con arrivo in piazza Giovanni XXIII dove ad attendere le maschere ci sarà pane e salame, frittelle e vin brulè. Martedì 4 spettacolo per bambini alle 16 in oratorio.

Calcio

Sabato 1 marzo

Appuntamento alle 21 al Cinema Astra con ingresso libero per il Carnival live music party promosso dal Corpo bandistico "San Gottardo" con il patrocinio del Comune.