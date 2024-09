Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 27 al 29 settembre 2024

E' il primo weekend d'autunno, ma la voglia di stare insieme e divertirsi non si ferma. Ecco allora tante occasioni nella Bassa e nel Cremasco per trascorrere qualche ora in allegria.

Ragnarök - viking fest

Casirate

I vichinghi "sbarcano" nella Bassa, alla Cascina Bosco Grosso di Casirate, dove nel weekend - da oggi, venerdì 27 a domenica 29 settembre - si terrà la quinta edizione del "Ragnarök - viking fest" organizzato da "Hexe Events" con il patrocinio del Comune di Casirate. (QUI il programma completo).

Binario Sipario

Treviglio

Sabato e domenica l'Associazione Centopercento Teatro propone nel piazzale della Stazione Ovest il progetto Binario Sipario. Il primo appuntamento è per sabato 28 settembre alle 15 con i laboratori di Piccolo Circo dedicati a bambini e genitori a cura di Centopercento Lab. Poi alle 17.30 ci sarà il concerto dello Stecchino d'Oro. Domenica 29 settembre le famiglie saranno accolte sempre alle 15 da TingLab con le attività legate al mondo dei giochi da tavolo e di ruolo, mentre alle 18 inizierà lo spettacolo di teatro e acrobatica aerea per famiglie "Mio fratello sugli alberi" di Centopercento Teatro. (QUI tutti i dettagli dell'evento).

Festa della Transumanza

Caravaggio

Arriva la "Festa della transumanza", la quinta edizione della manifestazione che vede protagonisti i «bergamini» tocca anche la città del Merisi. L’evento, organizzato dall’associazione "Pastoralismo alpino", esercita sempre un forte fascino, ovunque. E sicuramente il 27 e 28 settembre non mancherà di catturare anche i caravaggini, che potranno anche partecipare ad un ricco programma di eventi. Di seguito gli appuntamenti della due giorni che si annuncia imperdibile. (QUI il programma completo).

Buon compleanno Michelangelo Merisi!

Caravaggio

In città è tutto pronto per celebrare l’anniversario della nascita del maestro Michelangelo Merisi. Si parte venerdì 27 settembre alle 21 sul sagrato della chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico con il monologo di e con Federica Cavalli intitolato "Lena, o del Caravaggio". L’evento è organizzato da OpenRoad con il patrocinio del Comune di Caravaggio e la collaborazione della parrocchia. Domenica 29 settembre alle 20.45 nella chiesa di San Bernardino si terrà, invece il concerto per Michelangelo Merisi "Hollywood music - The sound of cinema" a cura del coro "Magnificat" e l'allestimento dell'associazione culturale "Il Caravaggio". Dal 22 al 29 settembre, poi, sul campanile verranno proiettati alcun dei più celebri dipinti del Caravaggio.

Musica nei cortili

Martinengo

Sabato 28 settembre alle 20.30 nella Villa Moioli (via Allegreni, 10) andrà in scena la prima serata di «Musica nei cortili e in piazza». Il salotto musicale con voce e strumenti si esibirà nello spettacolo «Di tanti palpiti, di tante pene».

A tavola con Lorenzo e Lucia

Pagazzano

Il Gruppo della civiltà contadina con la collaborazione della compagnia «Il Calicanto» e il patrocinio del Comune presenta il banchetto teatrale «A tavola con Lorenzo e Lucia» per assaporare gusti e aromi dei Promessi Sposi. Appuntamento sabato 28 settembre alle 19.30 al Castello di Pagazzano. Il costo è di 30 euro e il ricavo finanzierà i restauri del Castello.

Mostra del fungo

Romano

Sabato e domenica weekend gastronomico a base di funghi grazie all’iniziativa del Gruppo micologico romanese in collaborazione con il Comune di Romano. Appuntamento sotto i portici della Misericordia per la 30esima mostra del fungo.

Donatori in festa

Morengo

Sabato 28 e domenica 29 settembre il paese festeggia un triplo compleanno: i 55 anni dell'Avis, i 45 dell'Aido e i 16 dell'Admo. Il programma prevede sabato alle 20.30 il concerto musicale a cura di Simone Rebecchi, al centro civico, a cui seguirà la premiazione dei benemeriti. Domenica 29 ritrovo alle 9 al centro civico da dove partirà, alle 10, il corteo per le vie del paese accompagnato dal Corpo musicale Santa Cecilia di Brignano. Alle 10.30 messa in parrocchia e a seguire corteo con deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti. Alle 12.45 pranzo sociale a «La Muratella».

Giungla

Pontirolo

Nell'ambito della XXII edizione di «deSidera Bergamo festival» la parrocchia di San Michele e la Pro loco di Pontirolo propongono lo spettacolo «Giungla» con Roberto Anglisano. Appuntamento sabato 28 settembre alle 21 nella sede degli alpini in piazza Marconi.

La Coppa della Dea

Pontirolo

L'esposizione itinerante della coppa gigante dell'Europa League arriva in paese. Il 29 e 30 settembre, grazie a «Gli amici della Bassa» sarà possibile ammirarla dalle 10 in piazza Marconi. Alle 11.45 foto di gruppo in tenuta atalantina. Alle 12 sarà deposta al Municipio dove rimarrà fino al 1 ottobre.

Una festa per i golosi

Fara

Domenica 29 settembre in piazza Patrioti dalle 15 ci sarà il Cioccolato party, con palloncini e gonfiabili per i bambini. La festa è organizzata da Avis e Aido con il patrocinio del Comune.

Notte di San Michele

Antegnate

Sabato 28 settembre dalle 18 alle 2.30 va in scena in centro la festa patronale con street food, pista di go-kart, arrampicata, hobbisti, live music, esposizione di auto sportive, trampolieri, cabaret, burattini e l’immancabile spettacolo pirotecnico.

Fara beer fest

Fara

Tre giorni di festa in via Reseghetti 116 con musica dal vico, food e tanta birra. Si parte venerdì alle 21.30 con Pezzaband 883, la cover band tributo a Max Pezzali e 883; sabato sempre alle 21.30 tocca all'orchestra spettacolo Nikola Tesla e si chiude domenica alle 21.30 con Grace & The Soul Machine, party band con musica disco 70/80.

La leggerezza dell'essere

Fara

Aprirà il 29 settembre la mostra fotografica di Cinzia Bracco, con le ceramiche di Anna Lorenzi. La mostra è allestita nella Basilica Autarena in via Castello. Apertura dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Festa d’autunno

Sergnano

Domenica 29 settembre l’Amministrazione con la collaborazione di diverse associazioni invita alla festa d’autunno con inaugurazione alle 11, a cui seguirà la sfilata per le vie del paese, sulle note della Banda San Martino Vescovo, con trattori e mezzi d’epoca dell’Associazione Cavalli D’Acciaio e con l’intitolazione della Casa della Cultura al parco Terenzi. Allle 14.30 una dimostrazione di trebbiatura e pigiatura, alle 16 una dimostrazione di carni di suino e preparazione insaccati a cura dell’Avis. Novità di quest’anno, molto attesa: alle 15.30 la premiazione del primo concorso della miglior torta di rose. Alle 17 sarà la volta del concerto- spettacolo curato dal Corpo Bandistico e dal Mosaico Art & Dance School. Concluderà le iniziative pomeridiane la mostra micologica.

Urban Nature

Covo

Sabato 28 settembre il parco del Barco ospiterà la festa della natura in città: dalle 8.30 pilatese en plain air, alle 9.30 urban hip hop, alle 10.30 danza in green. Nel pomeriggio dalle 14.30 spedizione di fotografia naturalistica con gli stand di Wwf w Cai. Alle 15.30 Bee Bugs Hotel, laboratorio didattico sulle api e alle 18 botanic drinks, aperitivo botanico con art performers. tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

Settembre Boltierese

Boltiere

Ultimo weekend di festa in paese. Venerdì la Compagnia dei sogni porta in piazza del Volontariato (alle 21) lo spettacolo «Un qualsiasi martedì di un qualsiasi settembre». Sabato biblioteca con festa, dalle 16, con letture e laboratori. Alle 18 in piazza del Volontariato «Turandot» portato in scena dalla compagnia Spettacolosenzamura. Si chiude domenica 29 settembre con la Giornata per il cuore a cura della Croce bianca di Boltiere (dalle 9 alle 14).

