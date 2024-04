Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 26 al 28 aprile

Per molti sarà un lungo weekend grazie alle festività del 25 aprile e del 1 maggio, ma per chi resta nella Bassa non mancheranno gli appuntamenti per divertirsi e trascorrere una giornata in compagnia. Ecco gli eventi dal 26 al 28 aprile 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

A Treviglio piantine in dono da piantare nei giardini

Il Comitato Tutela Ambiente di Treviglio sarà in piazza Manara domenica 28 aprile 2024, dalle 9 alle 20, con un proprio gazebo per l’annuale iniziativa "Amici in piazza". Verranno offerte piantine di alberi autoctoni gratuitamente a cittadini di buona volontà che si impegnano a piantarle nel proprio giardino o terreno e prendersene cura per la loro crescita. Una azione positiva per l’ambiente, per la salute e per le future generazioni.

La Fiera Agricola

Inaugurata mercoledì la 41esima edizione della Fiera Agricola. La kermesse proseguirà fino a domenica 28 aprile: qui il programma dettagliato.

A Caravaggio c'è il Mercatino delle pulci

La Pro Caravaggio, con il patrocinio del Comune, propone il Mercatino delle pulci che domenica 28 aprile si svolgerà lungo viale Papa Giovanni XXIII.

A Bariano "Apprendista Artista 2.0": gli artisti del circolo "Il Romanino" tornano in paese

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale barianese ha dato seguito alla collaborazione con il circolo artistico romanese "Il Romanino", organizzando all'interno dello Stallo della Misericordia, in piazza don Alessandro Longo, un'esposizione collettiva dei membri dell'associazione. La mostra, dal titolo "Apprendista Artista 2.0", sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile, e accessibile nelle seguenti fasce orarie: dalle 9.30 alle 12 sia sabato che domenica, e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 19.

Domenica in piazza la "Festa di Primavera"

Prosegue il ricco calendario di eventi promossi e organizzati dall'Amministrazione comunale di Bariano, che questa domenica invita tutti in piazza don Alessandro Longo, dalle 14.30 alle 18, per un pomeriggio di divertimento e svago con l'associazione "Una piazza per giocare e per leggere", che intratterrà i presenti con una ricca offerta di giochi da tavolo. In piazza anche le associazioni barianesi, ciascuna con il proprio spazio per esporre e promuovere le proprie attività. In caso di maltempo l'evento verrà spostato al coperto.

Ciserano Decanta

Terza edizione per il festival del vino a Ciserano . L’appuntamento è per domenica 28 aprile 2024, dalle 10 alle 20, in tutto il centro storico del paese dove si potranno degustare vini di cantine, provenienti da varie e rinomate zone d’Italia. Durante la giornata saranno presenti artisti, musicisti, intrattenitori e punti ristoro. Alla cassa, riceverete un kit tracolla (costo 20 euro), con un calice e un buono sconto da 3 euro da utilizzare per l’acquisto di una bottiglia a scelta.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Romano mostra fotografica: "L'acqua degli ultimi"

Domenica alle 11 a Palazzo Muratori, sarà inaugurata l'esposizione fotografica:"L’Acqua degli ultimi" che sarà

visitabile fino a domenica 5 maggio 2024, con ingresso libero.

"L’Acqua degli ultimi" ci conduce nella vasta regione del Corno d’Africa compresa tra Etiopia occidentale, Kenya e Gibuti, terra di un paradosso inaccettabile: la povertà assoluta in una delle zone più ricche d’acqua dell’Africa orientale. Lo spettatore percorrerà le rive dei fiumi Baro e Omo, sosterà sulle sponde dei laghi Turkana e Assal, viaggerà fino alle spiagge del Mar Rosso. Le fotografie sono di Adriano Pagani, Bruno Bedussi, Valentino Belotti. e i testi di Elena Vittori.

A Urgnano l'ultima tappa della rassegna “Tra cielo e terra”

Venerdì 26 aprile va in scena l'ultimo dei tre concerti nella chiesa parrocchiale di Urgnano per valorizzare il grande organo Giuseppe II Serassi (1798). Con il concerto dell’organista Elena Strina si conclude la rassegna “Tra cielo e terra” di Urgnano, in programma musiche di John Blow, Johann Gottfried Walther, Padre Davide da Bergamo, Vincenzo Petrali, Georg Friedrich Händel e Louis-Nicolas Clérambault. Ingresso libero e gratuito a tutti i concerti.

Per informazioni: 3885863106.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h