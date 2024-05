Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 24 al 26 maggio 2024

Tante idee per trascorrere un fine settimana nella Bassa. Dall’anniversario dell’Apparizione di Caravaggio alle fiere per collezionisti, fino al buon cibo e agli eventi per bambini: dal 24 al 26 maggio 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Passione videogiochi

Domenica 26 maggio 2024, dalle 10 alle 18.30 a TreviglioFiera, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di videogiochi con la settima edizione di 4GAME (qui il programma dell'evento). L'evento riunirà gli amanti dei videogiochi, dei giochi da tavolo e dei giocattoli da collezione provenienti da tutta Italia, dai primi giochi degli anni '80 e '90 ai più attuali. Saranno presenti 33 espositori da tutta Italia. I visitatori potranno esplorare il più grande mercatino del settore e arricchire le proprie collezioni personali con pezzi unici e introvabili.

Aperitivo con la scienza

MatExplora e ExplorAzione invitano a un aperitivo con la scienza sabato 25 maggio alle 17 al Museo ExplorAzione in piazza Cameroni a Treviglio. L’evento ha come titolo "Il clima che ci attende" e sarà tenuto da Mauro Mussin, responsabile dell’unità Operativa Sviluppo Sostenibile dell’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Intrecciando Legami al Parco del Roccolo

Un sabato pomeriggio dedicato alle famiglie grazie all'iniziativa "Intrecciando Legami" (qui il programma completo) promossa dal Progetto FamilYper al Parco del Roccolo di Treviglio. Oltre 30 le associazioni e gli enti coinvolti per un pomeriggio di attività per bambini da 0 a 11 anni.

592esimo anniversario dell'Apparizione a Caravaggio

Caravaggio si appresta a celebrare una delle date più importanti del suo calendario: quella del 26 maggio, giorno in cui ricorre l'anniversario dell'Apparizione di Maria, avvenuta nel 1432. E quest’anno con i festeggiamenti "profani" si comincia venerdì 24 maggio alla chiesa di San Bernardino con il concerto "Il cuore in ascolto" a cura dell'associazione "Terzo suono", quindi da sabato 25 maggio all’auditorium "Piero Ferri" 25esima mostra collettiva di pittura a cura dell’associazione culturale "Il Caravaggio". Domenica torna invece la "Cena sul Viale", fissata per domenica 26 maggio alle 19, in prossimità della basilica: il ricavato sarà devoluto alle famiglie caravaggine in difficoltà.

Fittissimo infine il programma delle celebrazioni religiose di domenica, il giorno dell'Apparizione. Le messe in Santuario si terranno alle 7, alle 8.30, alle 9.45, alle 11.30 e alle 18. Quella delle 9.45 in particolare sarà una messa pontificale presieduta dal vescovo di Cremona Antonio Napolioni, che impartirà la benedizione apostolica e concederà l'indulgenza plenaria.

Il bastone dello zio

Venerdì 24 maggio 2024 alle 21 l'Auditorium di Calvenzano ospiterà lo spettacolo teatrale "Il bastone dello zio", brillante commedia di Mario Restagno portata in scena dalla compagnia "The Fires". Ingresso gratuito

Eatinero a Mozzanica

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna dal 24 al 26 maggio 2024 Eatinero Mozzanica – Food Truck Festival (qui il programma completo), evento dedicato allo street food di qualità organizzato da Eatinero.it. Furgoncini colorati, con cucine (e cuochi) a bordo, si raduneranno al Parco Arcobaleno di Mozzanica per dar vita a un weekend di cibo, musica e divertimento.

"Festa di Primavera" a Lurano

Tutti i bambini da 0 a 6 anni saranno i protagonisti della "Festa di Primavera" che andrà in scena a Lurano sabato 25 maggio dalle 9.30 alle 11.30. Per andare alla scoperta della stagione che stanno vivendo, il Sistema Integrato 0-6 e la Biblioteca comunale hanno pensato di coinvolgere tutti i piccoli partecipanti in laboratori creativi e proposte di lettura a tema che si svolgeranno all'aperto in via San Lino 15.

Un bambino per ogni albero ad Arcene

Sabato 25 maggio alle 10, il Comune di Arcene darà il benvenuto a tutti i bambini nati nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Per l'occasione, affiderà alle cure di ciascuno di loro un albero del parco di via della Vecchia Fornace, dove a ogni piccolo cittadino verrà consegnato un cartellino con il proprio nome da apporre sulla pianta che gli sarà assegnata.

Bibliofestival a Verdello

Domenica 26 maggio a Verdello va in scena la 21esima edizione del Bibliofestival. Dalle 15 attività per bambini nel parco della villa comunale in piazza Aldo Moro (in caso di pioggia l'evento si svolgerà in biblioteca e in sala Abbiati). Alle 15 laboratorio con giochi antichi con "Il cerchio tondo", alle 16 "Ti racconto una storia" con il Teatro Laboratorio Brescia, alle 17 l'incontro con l'autrice e illustratrice Daniela Berti, alle 17.45 Teatro di strada e di piazza con "Happiness" di Rasoterra Circo.

Cosa fare a Romano e dintorni

BBQ Knife Clash

Domenica 26 maggio 2024, in Piazza Fiume a Romano di Lombardia, si svolgerà la terza edizione di BBQ Knife Clash (qui i dettagli della giornata), gara di barbecue in cui 10 squadre si sfideranno per aggiudicarsi il primo posto. In palio oltre ai numerosi premi, un fantastico Kamado Bono minimo rosso fuoco, offerto da Eco Trade Group.

Lucciolata d'inizio estate

Sabato 25 maggio 2024 a Martinengo appuntamento con la "Lucciolata d'inizio estate" una camminata campestre alla scoperta del territorio e delle sue magie. Ritrovo alle 21 in via Cascina Gazzo Giovannelli.

Fanfara in piazza

Sabato 25 maggio 2024 alle 20.45 in piazza Libertà a Urgnano va in scena il concerto della "Fanfara Scattini" di Bergamo nel centenario dell'Associazione nazionale bersaglieri. In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno della palestra della scuole medie.

Cividate - Notte Stellata

C'è grande attesa per sabato quando le vie del centro saranno animate dai tanti eventi organizzati per la Notte Stellata. Dalle 19 infatti inizieranno le animazioni musicali con i tanti dj set e d esibizioni live. Oltre alla musica spazio alla ristorazione, alle giostre, alle bancarelle di hobbisti e ai giochi per bambini. Per tutto il corso della manifestazione i negozi di Cividate resteranno aperti.

Festa sul ponte

Domenica 26 maggio 2024 dalle 9 alle 21 il ponte sarà chiuso al traffico e consegnato alla comunità per una festa di 12 ore. "La Festa sul ponte fra Pumenengo e Rudiano" (qui il programma completo), alla seconda edizione, vede protagonista il ponte Celso Gandini, che unisce le sponde del fiume Oglio fra Pumenengo e Rudiano, nel 2023, in occasione della Capitale della Cultura nel 2023, per la prima volta è stato chiuso al traffico motorizzato per restituirlo a pedoni e biciclette, a eventi di musica, spettacolo, arte circense, rievocazioni storiche, letteratura e arte. Tre le principali sedi degli eventi: il Ponte, le sponde del fiume Oglio, il Castello di Pumenengo e il Santuario di Rudiano. )

