Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 23 al 25 febbraio

Archiviati i festeggiamenti di Carnevale nella Bassa è pronto un altro weekend ricco di iniziative ed eventi. Eccone una carrellata per scegliere cosa fare da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Sbarazzo, edizione invernale

Tempo di saldi invernali a Treviglio e in centro torna lo Sbarazzo. L'iniziativa dei Commercianti Trevigliesi è promossa e organizzata dal Distretto del commercio. Si apre venerdì la tre giorni dedicata alle grandi occasioni: dal 23 al 25 febbraio 2024 lo shopping si fa in strada lungo le vie del centro storico con tanti articoli a prezzi di saldo.

Appuntamenti a teatro

Domenica 25 febbraio 2024 alle 16 il Teatro Nuovo Treviglio ospita l’appuntamento con il teatro in famiglia che propone lo spettacolo “Il brutto anatroccolo” con la regia di Livio Valenti. È già sold out invece "Il fu Mattia Pascal”, lo spettacolo tratto dal romanzo di Luigi Pirandello che vedrà protagonista martedì 27 sempre al Tnt l'attore Giorgio Marchesi.

La 21esima Maratonina di Treviglio

Domenica 25 febbraio 2024 si svolgerà per le vie del centro la Maratonina Città di Treviglio, manifestazione di primo piano nel calendario della Fidal che richiama sempre tantissimi partecipanti e straordinari atleti. La novità di questa edizione, la 21esima, riguarda il percorso. La partenza è infatti prevista da via del Bosco e dopo il percorso tra le vie della città l'arrivo è programmato nel cuore di Treviglio.

La mostra fotografica Chèi de Treì

I soci della Terza Immagine presentano la mostra fotografica: Chèi de Treì. Da sabato 24 febbraio 2024 a domenica 10 marzo 2024 presso lo spazio MenoUno in Piazza Garibaldi a Treviglio. Orari della mostra: sabato e festivi 10 - 12 e 15.30 - 18.30.

Mostra al Santuario di Caravaggio

Ultimo weekend per visitare l’interessante mostra fotografica che ha sede al Santuario di Santa Maria del Fonte: «Percorso di riflessione sulla sacralità della famiglia - sculture di Cirillo Grott, Luisa Marzatico e Bruno Lizzani». Un’occasione per ammirare opere d’arte di grande rilievo. L’esposizione, aperta dal 3 febbraio fino al 25 febbraio, a ingresso libero, si tiene nella sala ex penitenziaria, nei seguenti orari: sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

"Sinfonie dell'inatteso" per la rassegna "CONTRASTS"

Realizzata dall'associazione culturale e giovanile Alisma di Fara Gera d'Adda, prosegue con il suo terzo appuntamento la rassegna culturale "Contrasts", che si propone di indagare i contrasti sotto vari aspetti. Dopo l'appuntamento a tema artistico della scorsa settimana, toccherà questo venerdì, 23 febbraio 2024, alle 21 alla musica, nel corso di una serata interamente tenuta dal presidente stesso dell'associazione, Mael Vena. L'appuntamento, dal titolo "Sinfonie dell'Inatteso: John Cage e il nuovo suono", si proporrà di realizzare un viaggio che conduca i presenti attraverso le stratificazioni sonore e concettuali dell'artista statunitense.

Teatro al mercatino

A teatro (in strada) con "Il mercante di storie - Le meravigliose mercatanzie del professor Ieronimus Ferrante" di e con Davide Scaccianoce e la collaborazione artistica di Enrico Bonavera ed elementi scenici di Graziano Venturuzzo. Appuntamento domenica 25 febbraio 2024 alle 15 al "Mercatino della nonna" di Verdellino.

Cosa fare a Romano e dintorni

Gli attraversalibri

Biblioteca comunale di Romano - Venerdì 23 febbraio ore 17

Il gruppo di lettura 15/20 anni propone un'analisi del libro del mese: "Piccole donne" di Louisa May Alcott. Per informazioni: Biblioteca Comunale

Viaggio a teatro

Al teatro Rubini di Romano - Venerdì 23 febbraio ore 21

Nel teatro della Fondazione Opere pie Rubini, alle 21, torna la rassegna Stasera teatro", con "...Viaggio...", uno spettacolo di prosa scritto e interpretato da Gianluca Martinelli. Ingresso libero. Info staserateatro.operepie@gmail.com tel 0363 982348 (Ufficio Cultura)

Viscerale

Circolo artistico Il Romanino - Sabato 24 febbraio ore 16

S'inaugura con il circolo artistico romanese "Il Romanino" una mostra personale dell'artista Silvia Cucchi. Aperta fino a domenica 3 marzo

Cineforum 2024

Cineteatro Rivellini (Oratorio S.F. Neri) di Romano - Mercoledì 28 febbraio ore 20.45

Torna la rassegna di film d'autore commentati. Per informazioni: Ufficio Cultura

Al centro della terra

Teatro Rubini di Romano - Giovedì 29 febbraio ore 15

Per la rassegna Eredità del passato e sfide dell'oggi, interviene Imerio Chiappa (dirigente scolastico) sul tema "Al centro della terra" in collaborazione con l'Associazione Anziani e Pensionati "G.B. Rubini" e la Fondazione "G.B. Rubini". Ingresso libero

"La dispensa del giorno prima"

Biblioteca comunale di Romano - Giovedì 29 febbraio ore 20.30

Per la rassegna Transumanza letteraria, un incontro con l'autore Mario Cornali che presenta "La dispensa del giorno prima"

A Martinengo uno spettacolo teatrale per bambini

Sabato 24 febbraio al Filandone, di Martinengo alle 17, si terrà un magnifico spettacolo teatrale per bambini da 5 a 8 anni e loro famiglie dal titolo "L'Orto sul balcone" con Oreste Castagna di Rai Yoyo e Stefano De Vecchi. Uno show legato al tempo dell'attesa e della cura tratto dal libro di De Vecchi "L'Orto sul balcone". Ingresso libero. Info: T. 0363 9860250 oppure biblioteca@comune.martinengo.bg.it.