Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 22 al 24 novembre 2024

Un weekend intenso e ricco di eventi, tra il Natale che si avvicina e le tante iniziative destinate previste per la Giornata contro la violenza sulle donne. Ecco cosa fare nella Bassa tra il 22 e il 24 novembre 2024.

In Fiera c'è Bimbilandia

Treviglio

A TreviglioFiera arriva «Bimbilandia: il villaggio di Elfina» con tantissimi giochi, laboratori e intrattenimenti per i più piccoli.

Il 23 e 24 novembre, dalle 10 alle 19, a TreviglioFiera sbarca il primo festival creativo dedicato interamente ai bambini a tema natalizio e tutto al coperto. (qui tutti i dettagli)

Alisma

Fara

«Nel viaggio che sono»: torna con la personale di Andrea Canu l’associazione culturale Alisma. Il collettivo, presieduto da Mael Vena, inaugurerà questa sera, venerdì, l’esposizione all’interno dello Spazio Arte. L’esposizione, accessibile il 23 e 24 novembre dalle 16 alle 19, avrà come protagonista la figura di Andrea Canu, architetto informatico e artista autodidatta, che presenterà al pubblico il proprio percorso espositivo che si snoda tra disegni, pittura e fotografie, nato da un’intima ricerca di bellezza come antidoto alla complessità e al disagio della condizione umana. Andrea Canu, 53 anni, ama le cose complesse spiegate con semplicità e quelle semplici che svelano profondità inattese. Da 15 anni esplora il mondo dell’arte come autodidatta, spinto dalla necessità di raccontare e trasformare le emozioni, i contrasti e le storie che attraversano la sua vita. «Ho iniziato il mio viaggio solo, perché solo so stare, ma sempre mosso dalla voglia di condividere. Disegno il disagio, lo metto in forma, lo ascolto».

Festa del Ringraziamento

Caravaggio

Per la prima volta dopo oltre 20 anni la «Festa del Ringraziamento» torna in città. Non più confinati in zona Santuario, i trattori sfileranno sulla circonvallazione e parcheggeranno in largo Cavenaghi e su un tratto del viale Papa Giovanni XXIII. La giornata comincerà alle 10.30 con il ritrovo dei mezzi in piazzale Morettini, quindi alle 11.15 corteo. Al termine della messa il parroco don Giansante Fusar Imperatore procederà con la benedizione di una rappresentanza di trattori in piazza Santi Fermo e Rustico, poi ristoro in piazza Garibaldi con «Gli amici della porchetta». La manifestazione è stata organizzata dall'associazione dei commercianti «Caravaggio Viva», patrocinata dal Comune e sostenuta da alcuni sponsor cittadini.

Filodrammatici

Treviglio

In scena al teatro Filodrammatici «L’italica madre», uno spettacolo che si pone l’obiettivo di raccontare l’esemplare nostrano di mamma.

«Ho visto recitare Manila Barbati in una commedia corale ed è un vero talento naturale. In questo spettacolo ripercorre le varie versioni delle madri italiane, dalla Val d'Aosta alla Sicilia», ha detto il direttore artistico Alberto Galli.

«L'Italica Madre risveglia l'amore più grande e sincero del mondo. Subito dopo averlo visto ti viene voglia di prendere il telefono chiamare tua madre e dirle: Mamma, grazie ancora per tutto quello che hai fatto e fai per me!»

Sul palco, sotto la regia di Claudio Intropido, ci sarà Manila Barbati che, dopo una vita spesa per il ballo e diverse collaborazioni e apparizioni televisive, ha trovato la sua dimensione più completa in teatro.

Araya

Brignano

Con la rassegna dell’Auser torna a Brignano il film «Araya», pellicola cinematografica girata dal brignanese Giuseppe Nisoli, che incantò i critici di Cannes nel 1959. Il film, a suo tempo vincitore del Premio della Critica a Cannes, è stato diretto da Margot Benacerraf, ma il direttore alla fotografia era il brignanese Nisoli, omaggiato dall’Auser nel corso della sua rassegna annuale. Come ogni anno, infatti, il circolo di volontari presieduto da Sandro Lanzeni ha dato vita a un’esposizione di compianti artisti brignanesi, inserendo però questa volta tra le iniziative anche una proiezione: quella di «Araya», appunto, che avrà luogo domenica alle 17 presso Palazzo Visconti nella versione originale in spagnolo con sottotitoli in italiano. Per chi non lo conoscesse, «Araya» fu un film-capolavoro del 1959, caratterizzato da una fotografia mozzafiato, stando a quanto riportato dalla critica dell'epoca, che spese per il lavoro del brignanese parole degne di un gigante della cinematografia come «Hiroshima mon amour». La pellicola fu selezionata tra quelle in concorso al Festival di Cannes, dove proprio con l'opera di Resnais divise il premio della critica, e l'Higher technical commission's award per l'altissima qualità cinematografica. In poco meno di tre ore, a metà strada tra un documentario e una fiction, Araya racconta una giornata tipo di tre famiglie di «salineros», lavoratori delle saline dell'omonima penisola a nord del Venezuela. Una scena in particolare sarebbe passata alla storia: una panoramica girata durante il cambio turno tra due delle tre famiglie protagoniste. A dirigere la fotografia, anche in questa scena, Giuseppe Nisoli, nato a Brignano nel 1924 ed emigrato in Sud America molto giovane, nel primo dopoguerra, come molti compaesani. Fu lì, lavorando per la Shell, che imboccò a livello professionale la strada del cinema, che aveva conosciuto da ragazzo. Padre di due figli, Alberto e Riccardo, morì a Brignano nel 1978.

Teatro a merenda

Arcene

Secondo appuntamento ad Arcene (Auditorium Don Galizzi, ore 16.30) con un classico di tutti i tempi e l’energia di Teatro Blu: “Il Piccolo Principe”. Ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto al Fondo Emergenza Alluvione del 9 settembre a Bergamo attivato dalla fondazione delle Comunità Bergamasche.

Santa Cecilia

Lurano

Domenica 24 novembre messa con accompagnamento della banda musicale in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Appuntamento alle 10.

Storia di un dono

Caravaggio

La storia vera del campione di ciclismo Ivano Saletti: il racconto su due ruote di un sogno che inizia da bambino e si ferma quando il cuore impazza veloce e non rallenta. Poi un dono che riaccende la speranza. "Nel tunnel", promosso dall'Aido con il "Teatro CaraMella", il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc Caravaggio e Cremasco, va in scena con Michele Manenti, da un'idea di Piero Forlani e la regia di Valentina Salerno. Ingresso gratuito allo spettacolo sul palco del teatro San Carlo sabato 23 novembre alle 21.

Festa del Ringraziamento

Cologno

Domenica 24 novembre appuntamento nel parcheggio del mercato, da dove - alle 11.40 - partiranno i mezzi agricoli per raggiungere la chiesa dove alle 12 si terrà la benedizione e il carosello in direzione della Rocca. Alle 12.30 pranzo del contadino. Durante la giornata si svolgerà il mercato agricolo con prodotti a km zero, esposizione di mezzi agricoli e tante attività.

Si balla al PalaSpirà

Spirano

Sabato 23 novembre alle 20.45 si balla con Gabry & Frank.

La salute in piazza

Bariano

Sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 11.30 nella sala consiliare in piazza don Alessandro Longo si terrà un incontro gratuito teorico e pratico di educazione alimentare tenuto dalla nutrizionista e dietista Rossana Madaschi.

Workshop artistico

Spirano

"Accendiamo l'immaginazione con Hervé Tullet, una serata di confronto e dialogo aperta a genitori, nonni, educatori e insegnanti a cura di Paola Bottazzoli (educatrice d'infanzia 0-6). La serata, promossa da Proges, si terrà venerdì 22 novembre alle 20.30 nella sala polivalente di via Misericordia 1.

Festa di Santa Cecilia

Bariano

Venerdì 22 novembre nella chiesa dei SS Gervasio e Protasio di Bariano si celebra la patrona della musica con una messa alle 20.30 animata dalla corale Santa Cecilia, dal Coro Giovani e dai musicisti del Corpo civico musicale di Bariano. Alle 21.15 concerto per tromba e organo con Francesco Panico e Tomas Gavazzi.

Festa del Ringraziamento

Rivolta

Sabato e domenica, nell'area fiere di via Masaccio, si celebra la festa del Ringraziamento. Sabato 23 dalle 15 raduno ed esposizione camion, alle 17 premiazione della mostra fotografica "Scatta la tua fiera 2024" promossa dalla Consulta Cultura e Università del Ben-essere. Alle 18 aperitivo con street food e intrattenimento musicale. Domenica 24 novembre alle 9 ritrovo dei mezzi e colazione presso l'area fiera. Alle 10 messa in basilica e alle 10.45 benedizione dei mezzi prima della sfilata per le vie del paese. Alle 12 pranzo in compagnia.

Un albero per ogni bambino

Mozzanica

Sabato 23 novembre a Mozzanica va in scena l'iniziativa "Un albero per ogni nuovo nato". La piantumazione dei nuovi alberi si terrà alle 15 alla scuola primaria di via Petrarca. L'iniziativa è promossa dal Comune di Mozzanica con la collaborazione del Parco del Serio che ha donato le nuove essenze. Ogni albero rappresenterà un bambino nato nel 2023 e l'iniziativa coinvolgerà i ragazzi della classe 2006.

Sola me ne vo’

Calvenzano

Venerdì 22 novembre alle 21 in biblioteca va in scena lo spettacolo intitolato "Sola me ne vo'" con Miriam Gotti e Ilaria Pazzera accompagnate alla chitarra da Claudio Fabbrini. Lo spettacolo promosso da "Il salotto di Marina" è portato in scena dalla Compagnia Piccolo Canto.

Appuntamenti sotto l'albero

A Fara «Aspettando il Natale»

Domenica 24 novembre, il Comune di Fara organizza in piazza Roma i tradizionali «Mercatini di Natale». Hobbisti e artigiani, in collaborazione con l’associazione Pensionati Faresi, saranno presenti con banchi ricchissimi dalle 8.30 alle 18.30.

Alle 14.30 spettacolo di magia e giocoleria intitolato «Billy e la fabbrica di giocattoli» che, con illusioni e trucchi incantevoli, celebrerà lo spirito e la magia natalizia. Durante la giornata si potranno gustare caldarroste e vin brulé a cura degli Alpini e Pensionati. Ospite d’eccezione, niente di meno che Babbo Natale, disponibile a incontrare grandi e piccini.

A Treviglio si accendono le luci

Primi appuntamenti natalizi anche in città dove sabato 23 novembre si accenderanno le luci di Natale del Municipio e del campanile in piazza Manara. La cerimonia sarà accompagnata dal duo musicale «Lad-y Snow». Appuntamento alle 17.

E’ aperta - e lo resterà fino al prossimo 6 gennaio - la pista di pattinaggio in Piazza Setti inaugurata con un grande spettacolo nel weekend appena trascorso.

Primo appuntamento anche a teatro: sabato 23 novembre alle 21 al Tnt con lo spettacolo «Come d’aria» tratto dal libro «Premio Strega 2023» di Ada d’Adamo, adattamento e cura Fabrizio Arcuri con Isabella Ragonese e produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. (qui il programma di Winter in Treviglio)

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h