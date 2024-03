Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 22 al 24 marzo

Ci siamo: ecco il primo weekend di primavera. Vediamo le proposte per trascorrere una giornata diversa nei Comuni della Bassa e del Cremasco, da venerdì 22 a domenica 22 marzo 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Tulipani in piazza

La primavera esplode anche in centro. Questo weekend i tupilani dell'azienda agricola di Castel Cerreto "Quindicipertiche" riempiranno di colori e profumi la piazza del Santuario della Madonna delle Lacrime. (Qui tutti i dettagli)

Flower Power in Fiera

“VALe20 srl” e “Sound Faktory” insieme per dare vita a due serate di ottima musica e puro divertimento in quel di TreviglioFiera. Venerdì 22 marzo 2024 presentano Flower Power Disco Party ’70 e ’80. Special guest della serata Pulsation, la funky band del momento, accompagnata da tre dj di fama internazionale Gio Nulli, Save the Jud e Loris Ambrosoni.

Sabato 23 marzo 2024 torna Supalova, lo show per eccellenza del Clubbing italiano, uno spettacolo unico nel suo genere che ha segnato un’intera generazione dai primi anni 2000 e che ha visto numeri record in tutta Italia con Joe T. Vannelli e tutta la sua crew al completo che celebra così il ventennale del suo format di maggior successo. Sul palco verrà affiancato da performers, musicisti, cantanti e ballerini. Biglietti acquistabili su DiyTicket.

Concerto di musica sacra a Caravaggio

Sabato 23 marzo, nella chiesa parrocchiale dei santi Fermo e Rustico, alle 20.30, l'Amministrazione comunale, organizza il concerto: «Johannes-Passion», la Passione secondo Giovanni di J.S. Bach per Soli, Coro, Orchestra, a cura di «Magnificat Choir & Consort», direttore Massimo Grechi. Ingresso libero.

Lo stesso concerto verrà eseguito anche a Martinengo domenica 24 alle 20.30 nel convento dell'Incoronata, quarta tappa del percorso «Inedita Incoronata», alla scoperta dei tesori nascosti del bellissimo complesso.

Torna "Incontri con l'autore", in biblioteca a Calvenzano don Antonio Mazzai

La biblioteca di Calvenzano ospita domenica 24 marzo, alle 16, nella sede di via Locatelli 15 il primo appuntamento del nuovo ciclo di "Incontri con l'autore". Ospite del pomeriggio sarà il 32enne sacerdote veronese don Ambrogio Mazzai, definito influencer con la tonaca per i suoi 350mila followers sul social "TikTok" con il quale si rivolge ai ragazzi come un fratello maggiore. A Calvenzano don Ambrogio presenterà il suo primo romanzo "Poco più di una estate" pubblicato a settembre 2023 con la casa editrice "Piemme". L'ingresso è libero è gratuito e al termine saranno offerti tè e biscotti a tutti i partecipanti.

Festa contadina di primavera

Festa contadina di primavera a Ciserano. Sabato 23 marzo 2024 alle 19 appuntamento alla mensa di via Cabina per una serata, organizzata dal Comitato Pro Loco di Ciserano con l'Amministrazione comunale. Menù a 28 euro (14 euro per i bambini fino ai 10 anni) e musica con i Cugini per caso.

Festa dell'albero "Gli alberi ci danno tanto": al Parco Auser di Verdellino Zingonia un appuntamento che vede protagonista gli alberi. Ritrovo alle 10 con l'evento promosso da Legambiente e dal Comune per mettere a dimora, in occasione della Giornata dell'albero, le piante affidate lo scorso anno nell'evento "Puliamo il mondo". "Cena povera, cena della carità", in oratorio l'evento a sostegno delle missioni diocesane Si svolgerà questa sera, venerdì, a partire dalle 19.30 presso l'oratorio di Pagazzano, l'iniziativa quaresimale della "Cena povera, cena della carità" organizzata dalla parrocchia intitolata ai Santi Nazario e Celso. L'iniziativa, organizzata dal parroco don Giuseppe Delprato con l'aiuto dei volontari dell'oratorio, è finalizzata alla raccolta di fondi a favore delle missioni diocesane bergamasche. Lavoretti pasquali per i bambini in biblioteca Si terranno domattina, sabato 23 marzo a partire dalle ore 10, i laboratori artistici e creativi organizzati dalla biblioteca comunale di Canonica d'Adda in occasione della Pasqua. E', questo, il terzo appuntamento dell’anno rivolto ai bambini da parte della biblioteca, che avvalendosi ancora della collaborazione delle volontarie Delia e Iole offrirà domani un laboratorio creativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. I posti sono limitati, ragion per cui è fortemente consigliata la prenotazione: maggiori informazioni all'interno del sito comunale e nella locandina di sotto riportata.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Romano Stasera a Teatro con :"Crape de Legn"

La Fondazione Opere Pie Rubini e il Comune di Romano presentano il settimo appuntamento della rassegna Stasera Teatro 2024. Venerdì alle 21, nel teatro della Fondazione Opere Pie Rubini si terrà lo spettacolo " Crape de Legn", un monologo con incursione di burattini, acura di e con Federica Molteni, regia di Alberto Salvi, per la Compagnia Luna e Gnac Teatro. In bergamasco “crapa dé lègn” significa “testa di legno”. Si riferisce ai burattini, che hanno una testa scolpita in legno. Mentre il resto del corpo è un guanto di stoffa, che indossa la mano ruvida del burattinaio. Ma “crapa dé lègn”da noi è anche uno duro di comprendonio, di coccio, testardo. Uno o Una perseverante. Caparbio. Il plurale del titolo si riferisce a due artisti, Pina Cazzaniga e Benedetto Ravasio, compagni sulla scena e nella vita, che con testardaggine mollarono la sicurezza economica che veniva da una vita da fornai, per scegliere, negli anni ’40, un’arte di strada popolare e dura. Una storia, la loro, ormai dimenticata. Ma potentissima. Radicata nella terra bergamasca e ancora di più in quella lombarda. Una storia a matriosca, che dentro ne contiene tante altre, sempre più piccole e intime. Posto unico 10 euro. Ridotto 6 euro (under 12).Per info-Prenotazioni, batsa scrivere a: staserateatro.operepie@gmail.com oppure via Whatsapp al numero: 328 7346716.

A Martinengo fa tappa la Transumanza letteraria della bergamasca 2024

La biblioteca di Martinengo ospita la 5^ tappa della «Transumanza letteraria della bergamasca 2024»: «Primavera - Donne portanti». Sarà presente l'autrice Mina Bonetti con Dalle De Marchi: «Una scuola per la vita». Il tema di questa tappa è il lavoro delle donne: ...che è un lavoro che si veste di umiltà e spesso poco gratificato, ma è il primo dei lavori. E il Filandone, luogo di lavoro delle donne che accoglie una storia di lavoro femminile diverso, ma altrettanto basilare. Sarà presente anche Adriana Bellini, non solo geometra e sindaco di Credaro, ma anche presidente della comunità montana. Ingresso libero, info: T. 036398600250 biblioteca@comune.martinengo.bg.it.