Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 22 al 24 dicembre

Ci siamo! E' l'ultimo weekend prima di Natale e nella Bassa, come nel Cremasco, tanti eventi dal sapore natalizio per accompagnarvi fino alla Vigilia. Eccone una carrellata.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Winter in Treviglio

Sabato 23 dicembre 2023 la Banda di Babbi Natale suonerà dalle 17 nel centro storico proponendo brani natalizi e successi di sempre. Partenza da Piazza Garibaldi e poi tappa in via Verga, via Matteotti, via Galliari e via Roma per poi concludere in Piazza Garibaldi. Alle 17.45 la Basilica di San Martino ospiterà il Concerto di Natale con il trio musicale Elena Bertocchi (soprano), Marino Salvetti (fisarmonica) e Paolo Salvetti (pianoforte).

Per la Vigilia di Natale in piazza Cameroni ci sarà la Fiera di Natale con bancarelle e ambulanti per le ultime idee regalo, mentre la notte tra il 24 e il 25 dicembre gli Amici dei Pompieri faranno gli auguri con il tradizionale panettone e vin brûlé in piazza Manara al termine della Santa Messa di Natale.

La Casa di Babbo Natale a Caravaggio

Venerdì 22 dicembre alle 16 in piazza Locatelli Babbo Natale sarà presente per raccontare una fiaba, scattare foto ricordo e ritirare le lettere dei bambini. Negozi aperti.

A Caravaggio la Vigilia che non c'era...

Venerdì 24 dicembre l'associazione dei commercianti "Caravaggio Viva" organizza "La Vigilia che non c'era", festa in piazza Garibaldi con Mirco Live Music. Dalle 18 musica dj set e dalle 21 concerto. Punto ristoro organizzato dai bar e negozi aperti.

Aspettando il Natale a Castel Rozzone

Domenica 24 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 a Castel Rozzone, fiaccolata per i bambini e i ragazzi per le strade del paese. Al termine brindisi di auguri con gli alpini e si potrà incontrare anche Babbo Natale.

Il villaggio di Babbo Natale all'ex Materna di Fara Gera d'Adda

Organizzato e allestito dal Comitato Genitori locale con la collaborazione delle associazioni del territorio e il patrocinio dell'Amministrazione comunale, il villaggio di Babbo Natale a Fara ha trovato posto presso la casa delle associazioni (ex scuola materna) di via Canonica. Nei giorni scorsi, da lunedì a giovedì, è stato aperto alle visite scolastiche, mentre oggi, venerdì 22 dicembre 2023, sarà visitabile dalle 16 alle 21 da parte di tutta la cittadinanza. Durante la giornata si svolgeranno dei laboratori offerti dalle associazioni, mentre alle 18 avrà luogo uno spettacolo natalizio per i bambini.

Torna a Pagazzano il "Natale in castello"

Confermato anche quest'anno l'appuntamento natalizio dell'associazione Gruppo Civiltà Contadina di Pagazzano, che si prende cura e organizza attività culturali all'interno del castello visconteo di proprietà del Comune. Anche quest'anno i volontari invitano bambini e famiglie a partecipare, nel pomeriggio di sabato 23 dicembre 2023, all'evento pomeridiano dalle 15 alle 17, durante il quale saranno offerti ai presenti panettone, pandoro e cioccolata calda. I bambini, che avranno inoltre la possibilità di scrivere e consegnare la propria letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale, riceveranno inoltre un dolce pensiero natalizio.





BiblioNatale a Verdello

Sabato 23 dicembre 2023 alle 10, a Verdello, lo spettacolo di burattini "Gioppino e Babbo Natale" con "I burattini di Roberta", rivolto a bambini e bambine dai tre anni. Alle 11 laboratorio natalizio con prenotazione in biblioteca.

Musica per le vie

A Boltiere domenica 24 dicembre 2023 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 la musica del Corpo musicale San Giorgio riempirà le vie del paese.

Auguri in musica

Venerdì 22 dicembre 2023 alle 10.30 i bambini della scuola primaria di Ciserano si esibiranno in concerto al PalaSport di via Cabina.

Magia e zampognari

Sabato 23 dicembre 2023 alle 20.30 nell'Auditorium Gramsci magie per grandi e piccoli con uno spettacolo che lascerà a bocca aperta. Domenica 24 dicembre 2023 la musica delle zampogne all'uscita della Messa di mezzanotte sul sagrato delle chiese di Verdellino e Zingonia.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Ghisalba c'è la Casa di Babbo Natale

La Pro loco di Ghisalba con il patrocinio del Comune invita tutti a visitare la casa di Babbo Natale dal 21 al 24 e dal 27 al 30 dicembre al Centro culturale San Vincenzo in piazza Garibaldi. L'ingresso è su prenotazione e i bambini potranno portare letterine a Babbo Natale. Con l'offerta di 1 euro sarà possibile ricevere un regalo. Per informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica prolocoghisalba@gmail.com oppure chiamare il numero 32962637 49 oppure consultare la pagina Facebook Pro loco Ghisalba. Durante l'iniziativa sarà possibile fare il pre-tesseramento per diventare socio dell'associazione per l'anno 2024.

Concerto d'inverno a Romano

Sabato 23 dicembre la città entra nel vivo dell'atmosfera natalizia. All'Auditorium "Caterina Merisi" dell’Istituto Superiore Rubini in via Belvedere, alle ore 21si terrà il “Concerto d’inverno” del Corpo Civico Musicale G.B. Rubini, con musiche di Verdi e di Tchaikovsky.

Aspettando il Natale a Cividate

Sabato 23 dicembre dalle 15:30 in piazza Papa Giovanni XXIIII, ci sarà uno spettacolo “Aspettando il Natale” con laboratori per bambini, trampolieri, giochi di una volta merenda e….il magico incontro con Babbo Natale. Alle 17,30 spazio alla competizione con il tiro alla fune dei Babbi Natale.

Christmas in classic a Calcio

“Christmas in classic” è il titolo del concerto che si terrà venerdì 22 dicembre presso il CineTeatro Astra di Calcio alle 20.45. La voce di Edyta Kaminska, che ritorna a esibirsi qui dopo parecchio tempo, incanterà il pubblico che vorrà seguire lo spettacolo, con le tradizionali canzoni di Natale. La prima parte dell’evento, invece prevede una serie di brani suonati dalla chitarra di Giuseppe Tarolli che eseguirà una serie di pezzi in “finger style". A seguire il prestigioso violoncello di Piotr Cwojdzinski che ha collaborato anche con Pavarotti, si cimenterà in una serie di musiche della tradizione polacca. La ciliegina sulla torta saranno le canzoni intonate da Edyta. A seguire ci sarà una degustazione di tisane offerta dalla Pro Loco Calciana e un piccolo rinfresco .