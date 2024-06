Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 21 al 23 giugno 2024

Primo weekend di "vera" estate nella Bassa bergamasca e le iniziative per trascorrere qualche giornata di svago in famiglia e con gli amici di certo non mancano. Eccone una carrellata da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Stecchino d'oro in piazza

L'estate trevigliese entra nel vivo (qui tutto il programma della settimana). Sabato 22 giugno i protagonisti saranno ancora i bambini e le famiglie, con lo spettacolo “Ci sarà un po' di voi” del Coro Stecchino d'Oro: appuntamento alle 21 nell’arena di piazza Setti.

A Treviglio il ricordo di Enrico Berlinguer

Michelle Mellara e Alessandro Rossi che recuperano e rimontano le immagini girate il 13 giugno del 1984 durante i funerali del più amato leader della sinistra italiana in piazza San Giovanni a Roma a cui presero parte un milione e mezzo di persone. L’appuntamento è alle 20.45. L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione del posto. L’associazione "#Faremeglio" con il contributo della Coop Lombardia e del suo ufficio soci di Treviglio organizza l'evento in ricordo del grande leader della sinistra italiana L’appuntamento è all’Anteo Spazio Cinema dove sarà proiettato il docufilm "Arrivederci Berlinguer" die Alessandro Rossi che recuperano e rimontano le immagini girate il 13 giugno del 1984 durante i funerali del più amato leader della sinistra italiana in piazza San Giovanni a Roma a cui presero parte un milione e mezzo di persone. L’appuntamento è alle 20.45. L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione del posto.

A Caravaggio i burattini di "Gioppino & Co"

"Gioppino & Co" torna nella Bassa con i suoi spettacoli di burattini per bambini. La 30esima edizione della rassegna teatrale parte oggi, venerdì 21 giugno fino al 13 settembre. Nei più suggestivi spazi dei comuni di Caravaggio, Treviglio, Brignano e Lurano, monteranno i loro teatrini cinque compagnie per raccontare tante fiabe e commedie. In occasione dell’apertura della manifestazione estiva, questa sera alle 20.30, nel Chiostro di San Bernardino di Caravaggio - sarà presentata una nuova pubblicazione, la fiaba «E vissero felici e contenti ovvero Gioppino coraggioso», scritta da Daniele Cortesi e Mariateresa Zanoni e illustrata dal pittore Simon Pasini. Il libro nasce dal desiderio di far conoscere alle nuove generazioni l’antica e pregevole tradizione burattinaia bergamasca con il suo protagonista, Gioppino Zuccalunga. Al termine della presentazione, la compagnia «I Burattini Cortesi» rappresenterà lo spettacolo da cui è stata tratta fiaba narrata nel libro.

"Tutti in acqua" con le prove libere di kayak sotto il ponte dell'Adda

Torna anche quest'anno l'iniziativa promossa dalle Amministrazioni comunali di Canonica e Vaprio d'Adda con la collaborazione del Canoa Club di Vaprio, giunta ormai alla settima edizione. L'appuntamento è fissato per questa domenica, 23 giugno 2024, tra le 14.30 e le 18 presso il "Pradel" sotto il ponte di Canonica, per una lezione di prova, previo appuntamento, di kayak. Maggiori informazioni nel volantino qui sotto.

Uno spettacolo musicale con "I luoghi dell'Adda"

La rassegna "I luoghi dell'Adda" torna a Fara: grande attesa per venerdì sera con "Ghiaccio: la leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud". La rappresentazione avrà luogo nella serata di venerdì 21 giugno 2024, a partire dalle 21.15, nella piazzetta della Basilica Autarena (in caso di pioggia l'evento verrà spostato presso l'Auditorium di piazza Patrioti, ndr). Ad esibirsi sarà Massimiliano Cividati (autore e protagonista), affiancato da Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte. Insieme, i tre racconteranno la conquista dell'inospitale Polo Sud da parte della storica spedizione di Shackleton. Di seguito la locandina della rassegna, curata da "Teatro Invito".

Un omaggio a John Williams: il corpo musicale barianese in concerto

Si svolgerà nella serata di sabato 22 giugno 2024, a partire dalle 20.45 in piazza don Alessandro Longo a Bariano, il concerto organizzato come omaggio a John Williams, per "Un viaggio tra le sue migliori colonne sonore". L'evento, che vedrà esibirsi il corpo civico musicale locale, consisterà in una serata indimenticabile dedicata al maestro delle colonne sonore, John Williams. "Preparatevi a essere trasportati dalle melodie che hanno accompagnato alcuni dei più grandi film della storia del cinema. Non mancate a questo evento che promette emozioni e magia sotto le stelle!" assicurano gli organizzatori, che godono del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale e ricordano come il concerto sia ad ingresso libero e gratuito.

Corpo musicale in concerto anche a Brignano Gera d'Adda

Anche a Brignano Gera d'Adda il corpo musicale locale, intitolato a Santa Cecilia, si appresta a incantare i propri concittadini con una serata di grande musica. L'appuntamento è fissato per questa domenica, 23 giugno 2024, a partire dalle 20.45 presso Palazzo Visconti. L'evento, patrocinato dall'Amministrazione comunale, si intitolerà "Concerto d'estate" e vedrà i membri dell'ensemble esibirsi di fronte alla popolazione in alcuni brani del proprio repertorio.

In piazza a Mozzanica il Concerto d'Estate del Corpo musicale parrocchiale

Una serata in musica con il tradizionale "Concerto d'Estate". Lo organizza sabato 22 giugno alle 21 in piazza Locatelli a Mozzanica il Corpo musicale parrocchiale "Don Gaspare Paltenghi", grazie al sostegno di numerosi sponsor. Il concerto sarà diretto dal maestro Mina Facchetti e, in caso di maltempo, si terrà non in piazza ma all'oratorio San Luigi e Sant'Agnese.

Domenica all'oratorio di Arzago si esibisce la "Blascover"

Una serata a tutta musica con i brani del cantautore Vasco Rossi che hanno fatto la storia della musica e del rock italiano. All'oratorio San Giovanni Bosco di Arzago domenica 23 giugno dalle 21 si esibirà in concerto la "Blascover", una delle più conosciute tribute band. L'ingresso alla serata è gratuito.

Al Bosco Spino di Calvenzano il primo appuntamento con il Cicale Festival

Un doppio appuntamento con la rassegna Cicale Festival - arte e musica nel bosco che, anche quest'anno avrà come location naturale il Bosco Spino, il "polmone verde" di Calvenzano in via Misano. Il primo dei due appuntamenti organizzati dal Comune è in programma domenica 23 giugno alle 17.30 e si tratta de "Il piccolo principe", rappresentazione teatrale dell'opera di Antoine Saint-Exupéry curata da "Teatro Blu". La partecipazione allo spettacolo è gratuita e si potrà raggiungere il Bosco Spino a piedi o in bicicletta, oppure parcheggiando le auto all'Oratorio dell'Assunta (chiesetta dei campi) proseguendo poi su via Misano a piedi.

Cosa fare a Romano e dintorni

In mostra la "Natura Umana"

Verrà inaugurata sabato 22 giugno alle ore 10 la mostra "Natura Umana ", presso la sede del circolo artistico "Il Romanino" a Romano in via G.B. Mottini. La mostra espone i lavori di Giuseppe Ferrari, classe 1973, allievo dell'Accademia Carrara. E' una raccolta di ritratti di profilo di gente comune incontrata per strada, tra i banchi del mercato, alla fermata dell'autobus. Ogni profilo riflette sulla preziosità di ogni essere umano che viene elevato a una nobiltà che trascende il prestigio, la professione o il ruolo sociale.

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h