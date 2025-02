Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 21 al 23 febbraio 2025

Maschere, carri in sfilata, ma anche mostre e tanto teatro: sarà un weekend ricchissimo quello che inizia oggi, venerdì 21 febbraio 2025.

Sbarazzo e mezza maratona

Treviglio

Si apre un nuovo weekend di appuntamenti a Treviglio tra shopping e sport. In attesa dei festeggiamenti per la Madonna delle Lacrime, il prossimo 28 febbraio, questo fine settimana si aprirà all’insegna dello shopping. Da oggi, venerdì 21 fino a domenica 23 febbraio lo "Sbarazzo invernale" offrirà l’occasione per accaparrarsi gli ultimi saldi di stagione con i negozi del centro pronti a portare "in strada" le loro offerte.

Domenica 23 febbraio, però, appuntamento anche con lo sport: la maratonina organizzata dall'Atletica Treviglio, che quest'anno si chiamerà "Lions Half Marathon Treviglio", partirà alle 7.30 dal PalaFacchetti e si concluderà in piazza Garibaldi animando le vie del centro (iscrizioni entro il 20 febbraio al sito atleticatreviglio.it).

Mostra di Alessio Lamera

Romano

Dal 22 febbraio al 2 marzo, il Circolo di Ricreazione Artistica "Il Romanino", in via Mottini 14, a Romano di Lombardia, ospiterà la mostra personale di Alessio Lamera, intitolata "Visioni Intrecciate: Arte e Anima".

Un’esposizione che condurrà il pubblico in un viaggio tra forme, colori ed emozioni, in cui l’arte si fa strumento di espressione e sperimentazione, le opere di Lamera sono caratterizzate da un intreccio di linee, dettagli e cromatismi vivaci che danno vita a scenari immaginari e suggestioni oniriche, ogni tela racconta una storia fatta di percezioni e sensazioni, dove la creatività si mescola alla tecnica per creare immagini dinamiche e coinvolgenti.

L’artista esplora il confine tra sogno e realtà, trasformando pensieri ed emozioni in un linguaggio visivo unico.

Accanto alle opere più astratte e sperimentali, la mostra include anche una selezione di lavori figurativi e copie di dipinti celebri realizzati durante il suo percorso di formazione, questo confronto permetterà ai visitatori di cogliere l’evoluzione stilistica di Lamera e la sua abilità nel padroneggiare diverse tecniche pittoriche. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà sabato 22 febbraio alle 17, con ingresso libero. La mostra sarà visitabile il giovedì dalle 10 alle 12 e nei fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

A chiusura dell’evento, domenica 2 marzo dalle 16.30 alle 18, sarà organizzato il workshop gratuito "Intrecci di Segni e Colori", curato da Maria Pia Virgolini, dedicato a bambini e famiglie.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Romano di Lombardia, si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni di attività del Circolo "Il Romanino", una realtà che da decenni promuove la cultura e le arti visive sul territorio.

Doppio appuntamento a teatro

Treviglio

Doppio appuntamento al Teatro Nuovo Treviglio. Si comincia sabato 22 febbraio alle 21 con lo spettacolo dal titolo “Buffoni all’inferno” di Stivalaccio Teatro. Un nuovo titolo del loro vasto repertorio che sta spopolando in tutta Italia divertendo con la Commedia dell'Arte. Domenica 23 alle 16, invece, appuntamento con il "Teatro in famiglia" che propone "Caro Lupo": teatro d'ombra con oggetti e pupazzi animati dalla compagnia Drogheria Rebelot che stupirà tutti, adulti e bambini, con questo spettacolo adatto dai 3 anni in su.

Quanto siamo stupidi?

Martinengo

A tu per tu con il filosofo Armando Massarenti. Questa sera, venerdì alle 20.30, al Filandone di Martinengo, incontro di presentazione del libro "Come siamo diventati stupidi. Una immodesta proposta per tornare intelligenti".

Un’occasione per riflettere sul mondo attuale, sui cambiamenti che hanno influenzato la nostra intelligenza. Alla conferenza, in collaborazione con l'associazione "Noesis", l’ingresso è libero e gratuito.

Camminata a lume di candela

Pontirolo

La tradizionale iniziativa "M'illumino di meno", a Pontirolo, si trasformerà in una camminata notturna a lume di candela. L'iniziativa, in programma per questa sera, venerdì 21 febbraio, alle 20.30 è promossa dalla Pro loco in collaborazione con la biblioteca e il Gruppo lettura. Lungo il percorso che, partendo dalla biblioteca si snoderà tra le vie del centro, si terranno letture di storie. Ai partecipanti si chiede di portare una fonte di luce non elettrica e come gesto simbolico, si chiede di indossare un capo d'abbigliamento con una storia affettiva da condividere.

Viviamo il verde

Boltiere

Si terrà domenica 23 febbraio il primo appuntamento con "Viviamo il verde", il ciclo di appuntamenti promossi dal Comune per avvicinare bambini e famiglie ai temi ambientali.

Il ritrovo è alle 15 al parco del centro sportivo "Aldo Moro" di Boltiere: la prima giornata sarà dedicata alla presentazione del progetto, alla pulizia dell’area verde del parco e alla preparazione delle aiuole per l’arrivo della primavera. L’iniziativa - con iscrizione - coinvolge i bambini dalla quarta elementare in su e le loro famiglie.

Vin Santo sul palco

Verdellino

La Compagnia stabile di prosa "Carlo Bonfanti" di Treviglio sul palco dell'auditorium di Verdellino per presentare la commedia dialettale in due atti "Vin Santo". Scritta da Roberto Giacomozzi con la regia di Walter Danelli parte da un equivoco che scatena una serie di eventi nella casa di don Cirillo e che mettono in serie difficoltà la sua immagine soprattutto se nei dintorni c'è una portinaia pettegola. Appuntamento sabato 22 febbraio alle 21, ingresso libero.

Tempo di Carnevale

E’ tempo di Carnevale! Musica, maschere, pioggia di coriandoli e gli immancabili carri in sfilata. Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana il Gran Carnevale Cremasco (uno dei più grandi e seguiti della Lombardia) torna anche questa domenica, 23 febbraio, a partire dalle 14.30 da piazza Papa Giovanni XXIII a Crema.

Carnevale a Fornovo

Sabato 22 alle 20.15 partenza dal Baretto della sfilata dei carri che passeranno dal bar Vertigo, bar Pandora e bar Ottymo per rientrare alle 23 al baretto. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Fornovo e la collaborazione del Comitato San Rocco e della Pro Caravaggio.

Carnevale a Capralba

Gli "Amici del Carnevale" di Caravaggio, come da tradizione, domenica torneranno in strada anche a Capralba dove la sfilata si terrà dalle 14 alle 17.

Carnevale a Romano

La sfilata di Carnevale invade anche le Cerchie di Romano dove domenica 23 febbraio dalle 14.30 i carri porteranno musica (il tema di quest'anno) e colori. La partenza e l'arrivo sono previsti all'oratorio San Filippo Neri.