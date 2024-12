Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 20 al 24 dicembre 2024

Tra concerti, natività e mercatini, la Bassa è pronta al conto alla rovescia verso Natale. Ecco una carrellata di eventi natalizi e non dal 20 al 24 dicembre 2024.

Appuntamenti sotto l'albero

Concerti di Natale

Treviglio

Sabato 21 dicembre per il centro della città risuoneranno le voci dello «Stecchino d’oro». A partire dalle 15 il coro, in compagnia del coro «Smile» di Brescia percorrerà le vie del centro tra melodie e canti della tradizione.

Domenica 22 dicembre alle 19.30 nel Santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio va in scena il concerto di Natale con il «Trio classic» dei fratelli Salvetti che accompagnerà anche la messa. L'evento è promosso dalla Cooperativa pensionati trevigliesi.

Lurano

Sabato 21 dicembre appuntamento all’Auditorium San Lino alle 21 per il concerto Gospel di Natale dei «New Sunrise Gospel Choir». Durante la serata si terrà anche la premiazione dei presepi più belli.

Castel Rozzone

«Tozzi Sisters and the Favourites» sul palco per un concerto di Natale anni ‘50. Appuntamento alle 16.30 nella sala polivalente del Comune. A conclusione panettone e scambio di auguri a cura della Pro loco.

Boltiere

Il corpo musicale «San Giorgio» invita tutti nella chiesa parrocchiale alle 15 di domenica 22 dicembre per il tradizionale concerto di Natale. La sua musica risuonerà anche per le vie del paese nella giornata di martedì, Vigilia di Natale.

Verdello

Sabato 21 dicembre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale si terrà il Concerto di Natale con il corpo bandistico «Mons. Chiodi - Amici del Santuario» e la corale verdellese. La musica della banda insieme al Gruppo Cornamuse e Gruppo Pastorella accompagnerà lo scambio d’auguri anche della Vigilia di Natale (alle 22 in piazza monsignor Grassi) con Alpini e bersaglieri.

Pagazzano

Doppio appuntamento musicale in paese. Venerdì 20 dicembre alle 20 all’oratorio va in scena il musical di Natale «La vera storia di Elfo Magico». Sabato 21 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale si terrà, invece, il Concerto di Natale con la partecipazione dei cori «Alpa» di Caravaggio e «Le due valli» di Alzano Lombardo.

Bariano

Sabato 21 dicembre alle 20.45 nella chiesa dei SS Gervasio e Protasio il corpo civico musicale di Bariano presenta «Un Natale all’Opera» con la direzione del maestro Laura Bettani e la partecipazione degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Bariano.

Spirano

Venerdì 20 dicembre alle 20.45 appuntamento nella chiesa parrocchiale dei SS Gervasio e Protasio per il Natale con «The Chosen» e la «Holy night».

Presepe vivente

Casirate

Domenica 22 dicembre dalle 15 alle 17.30 sul sagrato della chiesa e in piazza va in scena la Natività grazie all’impegno dell’oratorio San Marco di Casirate e San Giovanni Bosco di Arzago.

Pontirolo

Domenica 22 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale si terrà la rappresentazione sacra della Natività. Appuntamento poi il 6 gennaio alle 15.30 con il bacio a Gesù Bambino.

Mercatini di Natale

Verdello

Domenica 22 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 apre il Mercatino di Natale.

Misano

Domenica 22 dicembre c’è «Aspettando Natale» con Telethon. Dalle 10 alle 18 in via Roma mercatino di Natale e vendita dei cuori di Telethon a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche; nel pomeriggio animazione per bambini con Babbo Natale nel cortile del Comune. Alle 16 animazione musicale sul sagrato e alle 16.30 gioco memory in oratorio.

Ghisalba

Sabato 21 dicembre alle 14 in piazza Garibaldi apre il Mercatino di Natale; alle 16 spettacolo di magia con il mago Henry. Domenica 22 dicembre cinema per bambini e cantastorie (alle 16 con merenda). La «Casa di Babbo Natale», invece, resterà aperta dal 21 al 29 dicembre al centro culturale San Vincenzo (piazza Garibaldi).

Basella

Sabato 21 dicembre alle 16 apertura delle bancarelle natalizie e viaggi virtuale «alla scoperta di Babbo Natale». Sarà presente un punto ristoro e la tradizionale casetta di Santa Claus. Alle 18 intrattenimento con il «Mago Enri».

Treviglio

Domenica 22 dicembre in piazza Cameroni apre il «Villaggio di Natale» con la tradizionale casetta di Babbo Natale che sarà presente per ricevere le letterine dei bambini. Sempre per i più piccoli anche dieci postazioni ludiche per un pomeriggio di divertimento. Martedì 24 dicembre bancarelle in piazza Cameroni e, in centro, l’animazione musicale itinerante del cantautore Carlo Pastori.

Camminate natalizie

Pumenengo

Domenica 22 dicembre alle 15 appuntamento in piazza Castello da dove partirà la «Passeggiata di Natale» organizzata da «Torre di Babele» che si chiuderà con una degustazione alpina in oratorio. La passeggiata darà modo di godere delle luminarie, ammirare l’albero realizzato dalle signore del paese e in chiesa la meraviglia dei presepi di don Andrea.

Ciserano

Domenica 22 dicembre alle 15.30 appuntamento in piazza papa Giovanni XXIII per la tradizionale marcia dei Babbi Natale organizzata dal Comune in collaborazione con l’Asd Atletica Ciserano.

Il Magico Natale

Romano

Un weekend ricchissimo di eventi a Romano (QUI il programma completo)

I ragazzi di Gigi al Filodrammatici

Treviglio

Il Teatro Filodrammatici di Treviglio chiude la prima parte della stagione 2024-2025 ospitando il «Gruppo Teatro Arzago - I ragazzi di Gigi» che trasporterà tutti nella magica atmosfera de «Il mondo delle meraviglie». «Ci piace pensare che il teatro possa essere rifugio per tanti giovani, un mezzo per potersi esprimere e per imparare a scoprire ogni lato di noi, anche il più nascosto. Ci auguriamo che, portando avanti questo progetto e facendoci conoscere, tanti ragazzi decidano di intraprendere questo percorso formativo ed educativo», ha raccontato la compagnia, nata 12 anni fa in memoria di Gigi Riboni, diacono di Arzago per molti anni, che ha saputo avvicinare i più giovani al mondo del musical. Ad oggi sono ben nove i musical a repertorio di questa compagnia che, nel corso degli anni, è riuscita a coinvolgere ragazzi dai 15 ai 35 anni anche dai paesi vicini.

Slow food

Treviglio

Anche quest’anno, il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d'Adda, organizzato da Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro Loco, festeggerà il Natale, celebrando la rinascita del sole.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, dalle 8.30 alle 18, in piazza Setti, lato viale del Partigiano, di fronte all’Istituto salesiano. I visitatori potranno incontrare i protagonisti del mercato: piccoli produttori e «artigiani del cibo», che offrono le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Ogni bancarella racconta una storia di qualità, sostenibilità e equità sociale, con prodotti freschi e trasformati, tutti nati nel rispetto dei principi di Slow Food: «buono, pulito e giusto per tutti». Tra i prodotti in vendita, ci saranno pane artigianale, formaggi di capra, pecora e mucca, vini Doc dei colli bergamaschi, birre artigianali, verdure, frutta, confetture e miele biologico, grani, cereali, farine bio, salumi, carni, lumache ed erbe officinali. Non mancheranno, inoltre, capi di abbigliamento in fibre naturali tessili, ideali anche come regali natalizi. Al gazebo di Slow Food, durante tutta la giornata, sarà possibile brindare al Natale e al nuovo anno con caldarroste, vin brulé e un panettone offerto dalla pasticceria «La Primula». Il mercato tornerà poi il 1° febbraio 2025.

Si accende il light show

Caravaggio

Tanti appuntamenti per accompagnare i caravaggini al Natale.

Quest’ultimo weekend prenatalizio si apre con le «Voci di Natale» (alle 9) in un doppio appuntamento in piazza SS Fermo e Rustico con la scuola primaria «Merisi» e a Masano a cura dei bambini della primaria della frazione e poi alle 16 tutti in piazza Locatelli per incontrare Babbo Natale.

Sabato 21 dicembre l’associazione «Gamma 360°», alle 16.30, organizza il flash mob «Porta la magia del Natale in città» in piazza Garibaldi. Alle 17.30 light show dedicato a Gianfrancesco Strapparola con le fiabe proiettate sulla facciata di Palazzo Gallavresi (replica domenica 22 e martedì 24 sempre alle 17.30). Alle 21 il tradizionale concerto natalizio del corpo bandistico di Caravaggio nella chiesa parrocchiale dei SS Fermo e Rustico.

Natale solidale con gli Alpini

Morengo

Una Vigilia di Natale speciale insieme agli Alpini e all’insegna della solidarietà. Martedì 24 dicembre il giardino del Municipio accoglierà iniziative fino alla mezzanotte per festeggiare insieme l’arrivo di Natale. Per l’occasione aprirà la mostra dei disegni realizzati dai bambini della scuola primaria e secondaria intitolata «La solidarietà è...»: per ogni disegno esposto il gruppo Alpini donerà due euro in beneficenza. Non solo: sarà possibile donare giocattoli (in buono stato) che l’associazione «Gruppo Speranza» destinerà ai bambini meno fortunati. La solidarietà sarà il filo conduttore della giornata durante la quale sarà possibile raccogliere beni di prima necessità e alimenti a lunga conservazione e biscotti che l’associazione «Brothers All» che li offrirà ai poveri in stazione a Bergamo. Dopo la messa di Natale thè caldo, vin brulé e panettone per lo scambio di auguri.

Il Natale rivoltano

Rivolta

Appuntamenti in musica e non solo per accompagnare i rivoltani al Natale.

Si comincia oggi, venerdì 20 dicembre alle 15.30 nella sala Giovanni XXIII con il «Requiem di Verdi: i dubbi e le speranze che si rincorrono da 150 anni» a cura di Unibenessere. La sera, alle 21 la Pro loco invia tutti nella chiesa delle Suore Adoratrici per ascoltare il concerto natalizio del quartetto dei fratelli Ravasio. Sabato mattina, alle 10, il Natale sbarca in biblioteca con letture musicate per bambini, mentre alle 20.30 nella palestra delle scuole medie si terrà il saggio di Natale dell’Asd Twirling. Alle 21 in basilica, invece, Concerto di Natale della banda «Sant’Alberto». La Piva di Natale a cura della banda cittadina rallegrerà l’atmosfera fino all amessa di Natale alle 22.30 con la partecipazione della corale polifonica.

Decima Sagra del Porsèl

Spirano

Tutto pronto per la decima «Sagra del Porsèl»: la manifestazione, organizzata dal «P & D Athletic Club», da questa sera accoglierà curiosi e golosi all’interno del Palaspirà.

Giunta alla decima edizione, la sagra del Porsèl di Spirano è ormai un appuntamento irrinunciabile che apre i festeggiamenti natalizi in paese. Prenderà il via stasera, venerdì, con l’apertura dei servizi bar, cucina e pizzeria alle 19, seguiti e affiancati dall’esibizione del gruppo «Onda Nomade». A farla da padrone, per tutto il weekend, sarà infatti il connubio tra buona musica e ottimo cibo, con specialità di carne di maiale quali porchetta, stinco, cassöla, spiedini, salamelle, costine, salsicce e tanto altro. Ad esibirsi, domani sera, sarà il gruppo «The Old Cadillac» con il proprio rock'n roll style dagli anni ‘50 agli anni ‘70, mentre a intrattenere i visitatori di domenica sarà un nostalgico viaggio negli anni ‘90, con la tribute band «Con un Deca» protagonista, a riproporre le migliori e più famose hit di Max Pezzali e degli 883. Il gruppo di volontari organizzatori, presieduto da Giovanni Callioni e da anni impegnato nella realizzazione di eventi e beneficenza in paese, invita tutti a partecipare alle tre serate in programma.