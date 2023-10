Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 20 al 22 ottobre

Il clima autunnale inizia a farsi sentire, ma la voglia di cultura e divertimento nel weekend non si spegne. E, quindi, come sempre ecco una carrellata degli eventi promossi nel weekend, dal 20 al 22 ottobre 2023, nella Bassa Bergamasca e nel Cremasco.

Cosa fare a Treviglio e Geradadda

A Treviglio arriva il "Villaggio Pugliese"

Tipico Eventi insieme a Cucina di Puglia, con il patrocinio del Comune di Treviglio e Distretto del Commercio Treviglio, approdano per la prima volta a Treviglio con l’amatissimo format “100% Puglia”, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Piazza Setti si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva. Obiettivo: viaggiare restando a pochi passi da casa. Le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato. Tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti.

Non mancheranno le esibizioni con "I briganti" (venerdì alle 21.30) gruppo milanese di musica e balli del Sud; sabato tocca al collettivo musicale "In.Con.Tra.Da" con esibizioni di danza e musiche folkloristiche (ore 21.30) e domenica "Leo Mas", spettacolo di cabaret e trasformismo (ore 19.30)

Orari: venerdì 20 ottobre 2023 dalle 18 alle 24, sabato 21 ottobre 2023 dalle 11 alle 24 e domenica 22 ottobre 2023 dalle 11 alle 22.30.

Mostra Felina a TreviglioFiera

La sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Felini Italiana, organizza per la prima volta a TreviglioFiera la manifestazione

"International Cat Show AnfiLombardia". Si tratta di un importante evento internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 200 gatti di decine di razze differenti presentati da allevatori provenienti da tutta Europa. Saranno presenti anche i Lykoi, il cosiddetto gatto Lupo: un'occasione unica per scoprire questa razza particolare, ma dolcissima. Ci saranno inoltre stand dedicati all'oggettistica e ai giochi per i nostri amici pelosi, ma anche stand di street food. Biglietti su ticketgate (costo 8 euro intero, 5 euro ridotto, gratis fino ai 3 anni, disabili e tesserati Anfi).

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 dalle 10 alle 17.

"Barnabò Visconti"

Rappresentazione teatrale itinerante "Barnabò Visconti: principe di giustizia o signore del male?", sabato 21 e domenica 22 2023, alle 21

a Palazzo Visconti a Brignano in collaborazione tra Pro loco Brignano e OpenRoad Caravaggio.

Festival del buon tempo: l'incontro con l'autrice Lorenza Gentile a Pontirolo Nuovo

Appuntamento di un certo rilievo, sabato 21 ottobre 2023 alle 17.30, al centro Pertini di Pontirolo Nuovo. Qui, nell'ambito delle iniziative del "Festival del Buon Tempo" organizzato e promosso dal sistema bibliotecario Bassa Pianura Bergamasca, sarà ospite Lorenza Gentile, autrice di best-sellers come "Le piccole verità" e "Le cose che ci salvano".

Castagnata Avis a Spirano

Questa domenica, 22 ottobre 2023, il gruppo Avis spiranese sarà presente in via Merisi a partire dalle ore 14.30 con la propria castagnata, al fine di sostenere le attività dell'associazione e sensibilizzare la cittadinanza circa l'importanza del dono.

"Fara d'Adda da Scoprire": sabato 21 ottobre l'evento organizzato da Fai e Pianura da Scoprire

Grande giornata di apertura ai visitatori, sabato 21 ottobre 2023, in quel di Fara Gera d'Adda, con diversi siti storici visitabili attraverso visite guidate e iniziative gastronomiche promosse e gestite dai commercianti locali. L'evento, basato sul format dei "Tesori della media pianura lombarda" promosso dall'Aps Pianura da Scoprire, è organizzato dalla stessa in collaborazione con l'Amministrazione comunale e il Fai. In locandina l'elenco completo di visite e proposte. Prenotazione obbligatoria.

La rivoluzione industriale nella Geradadda - Fara Gera d'Adda

Previsto per venerdì sera, 20 ottobre 2023, a partire dalle 20.45 all'interno dell'Auditorium di piazza Patrioti il primo dei due incontri sulla rivoluzione industriale nell'area della Gera d'Adda. Organizzato dall'assessorato alla Cultura locale con la collaborazione della biblioteca, l'evento vedrà come relatrici d'eccezione le professoresse Stefania Licini e Anna Maria Variato, dell'Università degli Studi di Bergamo. Durante la serata interverranno inoltre alcuni imprenditori del territorio, che racconteranno al pubblico presente, con le proprie testimonianze, un pezzo della storia della comunità locale. Ospite d'eccezione della serata sarà il conte Giancarlo Melzi d'Eril.

Torna il castello armonico a Brignano: due sabati di musica a Palazzo Visconti

In occasione della sesta edizione della stagione concertistica, la rassegna del "Castello Armonico" torna anche in quel di Brignano con due serate di concerti a Palazzo Visconti. La prima questa domenica, 22 ottobre 2023, all'interno della sala del Trono del palazzo brignanese: qui si esibiranno Lena Yokoyama e Diego Maccagnola, rispettivamente a violino e pianoforte. Domenica 29 ottobre si terrà invece la serata "Poemi e visioni", con protagonista Daniele Martinelli. Entrambi gli eventi prenderanno il via alle ore 18.





Alla scoperta di San Rocco, a Verdellino

Domani, sabato 21 ottobre 2023, alle 10.30 verranno inaugurati i lavori di restauro, conclusi a giugno, eseguiti sugli affreschi della chiesa di San Rocco, a Verdellino, dagli allievi del Fantoni di Bergamo. Dopo i saluti e l’introduzione con cenni storici prima si proseguirà con la presentazione dei lavori di restauro e alle 11.30 aperitivo in oratorio. (Qui tutti i dettagli)

Una Iris per non dimenticare Paola Mostosi

Domani, sabato 21 ottobre 2023, alle 15.30, al parco Baden Powell (Centro Sociale) in via degli Oleandri, a Verdellino. si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’aiuola delle Iris provenienti dalla collezione di Luigi Mostosi, padre - ormai anche lui scomparso - della giovane sequestrata e uccisa a soli 24 anni nel marzo del 2002. (Qui tutti i dettagli)

Cosa fare a Romano e dintorni

"Rubini on the road"

Inaugurata lo scorso 14 ottobre 2023 la mostra organizzata dalla Fondazione "G.B. Rubini" in collaborazione con l'Amministrazione comunale e le sezioni Cai di Romano e Bergamo resterà visitabile fino a domenica 22 ottobre 2023 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. (Qui tutti i dettagli)

Cosa fare nel Cremasco

La Sagra delle radici

E' giunta alla sua 57esima edizione la tradizionale "Sagra delle radici" di Soncino. Un appuntamento da non perdere in agenda per domenica 22 ottobre 2023. Prodotto caratteristico del territorio circostante l'antico borgo di Soncino è il vero re della festa e potrà essere gustato al punto ristoro della Pro loco in piazza Garibaldi. Per tutto il giorno animazione, musica, spettacoli ma anche stand enogastronomici.