Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 2 al 4 febbraio

Si apre il primo weekend di febbraio e in attesa delle coloratissime feste di Carnevale ecco una carrellata di eventi da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2024 nella Bassa e nel Cremasco.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

"La Porta del Cielo"

Si terrà sabato 3 febbraio 2024 la grande inaugurazione dalle 10.30 e per tutta la giornata dello spazio espositivo che valorizza il Polittico di Zenale e Butinone, ricavato all'interno della Basilica di San Martino e inserito nel circuito TreviglioMusei. All'inaugurazione prenderà parte il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Apre il Luna Park a TreviglioFiera

Dal 3 febbraio al 10 marzo tornano le giostre al Polo Fieristico. I cancelli di TreviglioFIERA apriranno sabato 3 febbraio alle 15.30 con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 15.30-19; sabato 15.30-19 e 20.30-23 e domenica 10.30-12 e 14-20.

Mercato della Terra a Treviglio

Torna sabato 3 febbraio 2024 il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d’Adda, uno degli 88 mercati che Slow Food organizza nel mondo, 46 in Italia. Il mercato si svolge dalle 8 alle 13 in viale del Partigiano, di fronte all’Istituto Salesiano, sul lato nord di piazza Setti. Protagonisti saranno come sempre i piccoli produttori ed artigiani del cibo con una gustosa novità da segnalare, la presenza dell’azienda “Il sogno di O.B.” con frutta e verdura essicate, in forma di patatine, polveri e sali integrali aromatizzati. Aperitivo carnevalesco che, a partire dalle 10.30, proporrà le frittelle con le mele del mercato preparate dagli alunni dell'Istituto di formazione professionale ABF che potranno essere degustate assieme a birra artigianale o ad un calice di vino bergamasco.

"Storie Golose": la rassegna di TAE Teatro con Mr. Jard

Domenica 4 febbraio 2024, dalle 16, nella Casa del Teatro, ovvero la sede dell’Associazione Culturale TAE Teatro, in Via Marco Polo, 34, a Treviglio, si terrà un nuovo appuntamento con "Storie Golose", la rassegna di teatro con merenda dedicata ai più piccoli. “Mr. Jard” è la storia di Jonathan Armand Randolph Dupont Von Carter, navigato e navigante avventuriero cacciatore di tesori e del brillantissimo (a suo dire) professore di Dotto-paleo-stori-archeologgghia (una scienza d’invenzione tutta sua). Spettacolo consigliato ai bambini dai 6 ai 9 anni.

Al termine delle letture verrà offerta una golosa e sana merenda, un frutto prodotto da aziende agricole locali, a Km 0. È consigliata la prenotazione sul sito www.taeteatro.com/prenotazioni o tramite WhatsApp al numero 3402553783.

Sfilano i carri a Fornovo

Sabato 3 febbraio 2024, a Fornovo, si terrà la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale per le vie del paese grazie agli amici dell’associazione Caravaggio Viva che già nel tardo pomeriggio saranno ospiti per una cena organizzata in collaborazione con Comitato San Rocco e Associazione Commercianti. La sfilata partirà alle 20 circa dal piazzale della palestra comunale e procederà per tappe lungo alcune vie del paese.

A Fara Gera d'Adda una lezione sulla Memoria

L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio, alle ore 21, presso l'Auditorium di piazza Patrioti. Qui si terrà infatti la serata organizzata dall'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda e afferente alle iniziative di "Teatro Invito" per la rassegna "Fara Teatro e Musica 2023-2024". Protagonista dell'appuntamento sarà Roberta Biagiarelli, che parlerà dell'importanza della Memoria, dei pericoli dei nazionalismi e delle manifestazioni d'intolleranza. L'ingresso all'evento costa cinque euro, maggiori informazioni nella locandina qui sotto.

Tutti a teatro con l'Associazione Pensionati Faresi

La rappresentazione teatrale, offerta dall'Associazione Pensionati Faresi e patrocinata dall'Amministrazione comunale, verrà messa in scena questa domenica, 4 febbraio 2024, presso l'Auditorium di piazza Patrioti a partire dalle ore 15. Ad esibirsi un gruppo di attori sotto la regia di Primo Giroletti, in questa commedia dialettale in due atti scritta da Giuseppina Cattaneo. Ingresso libero e aperto a tutti.

Il gruppo "A più voci" ricorda la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria celebratasi il 27 gennaio scorso, il gruppo di lettura pontirolese "A più voci" invita la cittadinanza, venerdì 2 febbraio a partire dalle 20.30, ad assistere ad una serata dedicata al capolavoro di Fred Uhlman "L'amico ritrovato". Il romanzo, primo della "Trilogia del Ritorno" dell'autore, impernia la propria narrazione proprio attorno al tema delle persecuzioni razziali in Germania, affrontate attraverso gli occhi di due giovanissimi amici. La serata si svolgerà all'interno della biblioteca "Don Milani" di Pontirolo Nuovo; maggiori informazioni all'interno della locandina.

"Teatro a merenda" a Canonica con il gruppo "Teatro Mangiafuoco"

E' prevista per sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 10 presso la sala polifunzionale di via Locatelli 34, la rappresentazione teatrale dal titolo "Radici", messa in scena dal "Teatro Mangiafuoco" e supportata dall'Amministrazione comunale. Lo spettacolo, di burattini e musica dal vivo, è destinato ai più piccoli, a partire dai 3 anni d'età in su. L'ingresso è libero, con offerta libera.

A Spirano il 74esimo campionato provinciale di scacchi

Organizzati dalla società Scacchistica della Bassa Bergamasca, per il terzo anno consecutivo i Campionati Provinciali di scacchi si svolgeranno a Spirano. Il torneo, valido come 74esima edizione del Campionato Bergamasco di scacchi, si svolgerà dal 2 al 4 febbraio 2024, con l'obiettivo di eguagliare o addirittura superare il record di iscrizioni dello scorso anno, quando a contendersi il trofeo si sono presentati ben 54 giocatori; il limite di iscrizioni accettate, invece, è fissato a 80. A fare da giudice al torneo sarà l’ex associato Pietro Vetturi, per lungo tempo socio della Scacchistica Bassa Bergamasca ma ora residente in Toscana.

Cosa fare a Romano e dintorni

Martinengo festeggia la patrona Sant'Agata

La città si prepara a celebrare la patrona con una grande festa che durerà tutto il weekend ma domenica 4 sarà la giornata clou: alle 10.30, messa solenne nella Parrocchiale presieduta dal vescovo emerito di Fidenza monsignor Carlo Mazza, mentre alle 16.30 la Pro loco organizza la visita guidata "Le torture di sant'Agata" (percorso tra le vie del borgo storico e non solo per raccontare la tragica storia di Agata, ragazza rinchiusa e flagellata a cui vennero amputati entrambi i seni) più una merenda in una taverna medievale al costo di 8 euro. I posti sono limitati ed è necessario prenotare scrivendo a info@martinengo.org o chiamando lo 0363988336 martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

A Cologno è di scena “Capelli e Cuore”

Il 4 febbraio 2024 "Beautrì Parrucchieri" presenta “Capelli e Cuore”, in occasione della giornata mondiale contro il cancro. Un evento formativo contro il cancro dove cuore, salute e solidarietà si intrecciano, e che racconta come mettere le persone che affrontano la malattia in condizioni di gestire ogni disagio al meglio, e in piena privacy. Affrontare una terapia oncologica non è mai facile, soprattutto quando si deve fare i conti con la perdita dei capelli, uno degli effetti collaterali più temuti dalle donne. Alle 16.30, alla tenuta Canova Strada delle Gambe, 26, ci sarà una sessione di coaching oncologico guidata dalla straordinaria Mara Mussoni; consigli e testimonianze di chi ha provato il salone, Beautrì Parrucchieri e ha salvato i propri capelli dopo i percorsi di chemio; momenti di condivisione, dove ogni storia diventa un faro di forza per gli altri. Qui, in un ambiente accogliente e solidale, puoi trovare comprensione, conforto e forse risposte a domande che hai da tempo.

La sezione Anpi di Martinengo propone "Riflessioni sulla resistenza non armata"

La sezione Anpi locale presenta "Riflessioni sulla resistenza non armata - Il clero bergamasco durante il Fascismo e la Resistenza". Microstorie di preti bergamaschi e delle loro comunità. Durante la serata organizzata al filandone, avrà luogo la presentazione dei libri di Barbara Curtarelli "Ho fatto il prete", e "Don Agostino Vismara". Interverrà l'autrice con lo storico Goffredo Zanchi. L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio alle 20.45. Ingresso libero. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune.

Romano: Fiera e Mercatino Avis

Sabato 3 febbraio 2024 la città sarà in festa per la tradizionale fiera con il luna park in centro, che ogni celebra la festa di San Biagio. Ma non solo. Sabato dalle 8 alle 18.30, sotto i portici della Misericordia, arriverà puntuale l ‘appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato, organizzato dall’Avis Romano, in versione leggermente ridotta, ma sempre attivo per popolare le vie del centro con mille oggetti curiosi e senza tempo.

Cosa fare nel Cremasco

Il Gran Carnevale Cremasco

Tutto pronto per il Gran Carnevale Cremasco. L'edizione 2024 che si è aperta il 28 gennaio con la festa di Carnevale in centro proseguirà con il primo appuntamento con la Sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 4 febbraio alle 14.30. Dalle 9 alle 19 sarà possibile passeggiare anche tra le bancarelle dei Mercatini di Carnevale. L'ingresso è gratuito per i bambini. Per info www.carnevaledicrema.it

Se cercate qualcosa fuori zona cliccate qui per gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 in Lombardia.