Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 2 al 4 agosto

Dal Fermento Festival alla festa al Campino: un primo weekend di agosto di musica e divertimento.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Burattini a Castel Cerreto

Venerdì 2 agosto l'Estate Trevigliese continua con un appuntamento per tutte le famiglie: torna la rassegna Gioppino & Co! che farà vivere la magia dei burattini in un'atmosfera di allegria e tradizione. Nel salone parrocchiale di Castel Cerreto alle 21 andranno in scena i burattini di Babette e Bazan con lo spettacolo "La regina delle nevi" (per contatti ufficio.cultura@comune. treviglio.bg.it).

Torna a Spirano la "Festa del Segugio"

Torna anche quest'anno, all'interno del Palaspirà, l'ormai tradizionale "Festa del Segugio" organizzata dalla locale sezione Enalcaccia con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. L'evento prenderà il via oggi, venerdì 2 agosto, con un torneo di softair per gli over14 e gonfiabili per i più piccoli, programma che verrà replicato nella giornata di sabato prima di entrare nel vivo della manifestazione domenica 4 agosto con l'esposizione e il concorso cinofilo di segugi, cani da ferma e retriever e cani da cerca. Durante tutte e tre le serate, e la domenica anche a pranzo, i volontari metteranno a disposizione il consueto servizio cucina imperniato attorno a piatti della tradizione e a base di carne e selvaggina; disponibili inoltre servizio pizzeria e bar. Il ricavato verrà dunque devoluto in beneficenza.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Cosa fare a Romano e dintorni

Sagra di San Lorenzo

L’agosto delle sagre campestri ha inizio. Il primo appuntamento è quello con la sagra di San Lorenzo che inizierà lunedì 5 agosto e durerà fino a domenica 11 agosto. La sagra viene organizzata nella località al Portico che accoglie la chiesa campestre di San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo è una piccola cattedrale artistica nella campagna di Romano. Buon cibo, musica e divertimento per i più piccoli sono gli ingredienti che ogni anno sanciscono il successo della sagra. Sabato e domenica sarà possibile anche pranzare.

Il cielo racconta...

Il Centro astrofili bergamaschi invita alla conferenza "Una magica pioggia di luce: le stelle cadenti". Appuntamento giovedì 8 agosto 2024 al convento dei Padri Passionisti di Basella (Urgnano) dalle 20.30 alle 23.30. A seguire una passeggiata fra le stelle: un orientamento e descrizione della volta celeste e non poteva mancare l'osservazione del cielo attraverso l'utilizzo dei telescopi. La serata è promossa dall'Assessorato alla cultura di Urgnano.

Festa al Campino

Musica, sport e riflessioni al Campino à la plage di Cologno al Serio. L'evento organizzato dal centro giovanile "Lo spazio" prende il via oggi, giovedì 1 agosto, con "Open Stage!" un microfono e una chitarra a disposizione di chi vorrà esibirsi. Domani, venerdì 2 agosto 2024 dalle dalle 21.30 “Insieme a te non ci sto più”. Serata contro la violenza di genere in collaborazione con Sirio, Orlando e la rete bergamasca contro la violenza di genere. Dalle 22.30 musica con Bag Ladies live. Sabato 3 agosto dalle 9 alle 19 Torneo di beach volley (fase a gironi) accompagnato, dalle 16, dal dj set di Ceuky feat. Dalle 16 Bergamo friendly test (test gratuiti per HIV, HCV, sifilide). In serata musica live dalle 21.30 con i Cane maggiore e i Cornoltis. Domenica 4 agosto 2024 dalle 11 alle 19 le fasi finali del torneo di beach volley e dalle 19 musica live coi Vogo beat. Ogni sera sarà attivo il servizio bar e ristoro. Il ricavato di questa edizione verrà devoluto in parte al centro anti violenza di Treviglio e in parte reinvestito sul territorio.

C'è Fermento a Urgnano

Tutto pronto per il Fermento Festival al via domani venerdì 2 agosto fino a domenica 4 agosto 2024. Il programma musicale apre venerdì con i tre palchi occupati da Il Pagante, dalla tribute band dei Linkin park Living Theory e, guest star, da un reading musicale di Omar Pedrini (ex Timoria). L'artista bresciano si esibirà in una serata in acustico con Federico Scarioni e Davide Apollo. Sabato farà tappa al festival una serata del tour di Voglio tornare negli anni Novanta. Sempre sabato, le cover rock dei Medicina Crow e del format house Tuem. Domenica infine si tornerà a cantare alla grande con il rock demenziale dei mitici Gem Boy, mentre gli altri due palchi saranno occupati dai Vipers, con uno spettacolare tributo ai Queen e da Apelungo (che quest’anno è sbarcato a Porto Cervo alla corte del Crazy pizza di Briatore). (clicca QUI per il programma completo)

Cosa fare nel Cremasco

A Pandino c'è la Festa dell'Unità

E' davvero tutto pronto per la Festa de l’Unità di Pandino: da venerdì 2 a lunedì 12 agosto ai piedi del Castello Visconteo ci si potrà divertire con ottimo cibo, buona musica e interessanti dibattiti, il tutto organizzato dal circolo PD Pandino con la collaborazione dei circoli dell’Alto Cremasco. L’apertura di cucina, rosticceria, pizzeria e bar sarà tutte le sere alle 19.30. Anche quest’anno numerose orchestre si susseguiranno sul palco, per la gioia di molti: si potrà ballare con Marco Zeta, Emanuela Bongiorni, Stefano Frigerio, Diego Zamboni, Filadelfia, Matteo

Bensi, Rodigini, Federica Cocco, Soleado, Angelo Caravaggio, Marco E Il Clan. La buona musica sarà per tutti i gusti: domenica 4 dalle 18 e martedì 6 agosto dalle 19 il momento DjSet con Dj Monica, che farà ballare anche i più giovani.

Spazio al dibattito con diversi ospiti che tratteranno temi di stretta attualità: venerdì 2 agosto alle 20 Simona Malpezzi (Senatrice PD e già Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento) e Silvia Roggiani (Deputata PD e Segretaria regionale) parleranno di “Futuro della democrazia: astensione, riforme e premierato”, coordina l'incontro Michele Bellini della Segreteria Regionale PD. Lunedì 5 agosto alle 20 Matteo Piloni (Consigliere Regionale PD) ed Emilio Del Bono (Vice Presidente Consiglio Regionale - già Sindaco di Brescia) saranno relatori de “La salute è un diritto”, incontro moderato da Barbara Bulgari del PD Pandino. Infine martedì 6 agosto alle 18, i giovani saranno protagonisti del dibattito "Generazione futuro": sul palco saliranno Paolo Romano (Consigliere regionale PD), Elena Accossato (Segretaria GD Piemonte) e Matteo Cigognini (Segretario GD Cremona), coordina il dibattito Rebecca Minoia (Responsabile scuola GD Cremona), a seguire “Spritzata” insieme. Per giovedì 8 agosto alle 23.45, invece, è in programma la spaghettata antifascista in ricordo dei

Fratelli Cervi (prenotazione in cassa durante la serata).