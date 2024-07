Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 19 al 21 luglio 2024

L'estate è davvero esplosa e con lei le tante iniziative nella Bassa: dalla musica al buon cibo, tra appuntamenti tradizionali e novità. Ecco gli appuntamenti dal 19 al 21 luglio 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Fara Rock

Iniziato mercoledì sera, proseguirà per tutto il fine settimana e fino a lunedì sera compreso la 31esima edizione del "Fara Rock Festival", manifestazione organizzata dai volontari coordinati da Giancarlo Farina. Questa sera, venerdì 19 luglio, si esibirà il rapper Mondo Marcio, mentre le serate di domenica e lunedì vedranno protagonisti, rispettivamente, la "Bull Brigade" e i "Vallanzaska". La serata più attesa è invece quella di sabato 20 luglio, quando sul palco salirà Chiello. Per maggiori informazioni leggi l'articolo già pubblicato dalla nostra testata.

Prosegue questo fine settimana la sesta "Fantinfesta" di Morengo

L'appuntamento fisso con l'associazione d'arma locale ha preso il via il 12 luglio, ma proseguirà anche nelle serate di oggi, venerdì 19 luglio, e domani, e durante tutta la giornata di domenica 21. Nello specifico, i fanti di Morengo accoglieranno gli ospiti a partire dalle 19 ogni sera, e anche a pranzo la domenica, con il consueto servizio ristoro e cucina, mentre dalle 21 prenderanno il via gli eventi: questa sera "Serata Karaoke" con un gruppo di giovani del paese, domani ospite d'eccezione il "Morot" con le sue barzellette e domenica, a chiudere l'evento, il concerto dei "Leggenda".

È tutto pronto per il "Castel Rozzone Blues Festival"

Da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio l'associazione "Rock'N Castel", con il patrocinio dell'Amministrazione Rozzoni e il supporto di diversi sponsor, farà ballare piazza Castello con la seconda edizione del Blues Festival. Durante la prima serata si alterneranno sul palco "Gloria & The Doctor" e "Veronica Sbergia & Max De Bernardi", poi sarà la volta di "Claudia Buzzetti Band" e i "Colpi di Soul" che saranno i protagonisti della seconda serata, mentre la terza vedrà la partecipazione della "Lakeetra Knowles & Music Train Band".

Al via stasera il sesto memorial "Matteo Milani"

Come ogni anno Brignano si appresta a dedicare due giorni alla memoria del giovane concittadino Matteo Milani, tragicamente scomparso all'età di 19 anni in seguito a un incidente stradale. Nei giorni dell'anniversario della scomparsa di Matteo, l'associazione fondata da suo padre Paolo in suo onore è pronta a dare vita al sesto memorial. Si partirà questa sera, venerdì 19 luglio, con la "Arancena" alle 19.30 presso la pizzeria "Il Campione", per una serata accompagnata dall'intrattenimento di Paolino Boffi. Domani, invece, spazio agli eventi in paese: alle 18.30 verrà celebrata la Santa Messa in ricordo di Teo, presso la parrocchiale di Santa Maria Assunta. Seguirà un saluto a Teo presso il cimitero comunale, con deposizione di fiori, prima della sfilata di mezzi che, attraversando il centro abitato, giungerà dal camposanto all'oratorio. Al contempo, presso il centro sportivo dell'oratorio sarà allestita un'area espositiva. La serata sarà poi animata dai dj Reset e Funky, e da un servizio di animazione con la Zumba. Come ogni anno, il ricavato andrà a sostenere le attività e il volontariato dell'associazione. Di seguito le locandine dell'evento.

Cosa fare a Romano di Lombardia e dintorni

Romano all’Orto Botanico: “Una foresta di Albi”

Un’occasione speciale per scoprire insieme il mondo dei libri e la bellezza della natura, dedicata a famiglie con bambini dai 7 anni in su. Domenica 21 luglio alle 17:all'Orto Botanico nel Parco Regionale del Serio di Romano: “Una foresta di Albi: laboratorio esperienziale”, con Laura Togni della Libreria Fantasia, Il Circolo dei Piccoli Lettori farà immergere i partecipanti nella magia degli albi illustrati con una selezione accurata di letture pensate per bambini e famiglie. Dopo la lettura, seguirà un'attività esperienziale con un'esplorazione guidata della natura circostante. L'ingresso è gratuito. La prenotazione è tuttavia consigliata, rivolgendosi all'Ufficio Cultura: tel. 0363 982348 o cultura@comune.romano.bg.it. È possibile portare un telo per accomodarsi a terra, vi saranno comunque posti a sedere.

Cividate - Arriva il Weekend del Giovane

Calendari alla mano, quello che sta per arrivare a Cividate sarà un fine settimana tutto da ricordare. Infatti, come ormai da tradizione dal venerdì 19 fino a domenica 21 luglio, andrà in scena, presso il centro sportivo del paese il Weekend del Giovane, tre bellissime serate dedicate ai giovani, fatte di intrattenimento, divertimento, tributi, sport, birra cibo e tanta musica. A calcare l’importante palco saranno, nella serata di venerdì saranno i Sunny Boy, con un tributo alla più bella musica punk rock della storia; sabato sarà poi il turno del gruppo indie The Sica e domenica si chiuderà in bellezza con Everyplay, la giovanissima band tributo dei Coldplay.

