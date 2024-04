Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 19 al 21 aprile

Belle giornate di sole sempre più lunghe che invitano a trascorrere più tempo all'aria aperta o a godersi uno spettacolo a teatro, una festa in paese... insomma ce n'è per tutti i gusti. Ecco gli eventi in programma nella Bassa e nel Cremasco da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Una serata di rock a Treviglio con Omar Pedrini e la sua band

Sabato 20 aprile, alle 21, sarà la musica e la potenza del rock ad animare la serata del Teatro Nuovo di Treviglio. Omar Pedrini, storico leader dei Timoria e una delle penne più influenti del panorama cantautorale italiano, festeggia i 35 anni di carriera. Con Omar sul palco ci sarà l’ormai rodata Omar Pedrini Band, formata da Carlo “Octopus” Poddighe (chitarra, tastiera e voce), Stefano Malchiodi (batteria), Mirco Pantano (basso e voce), Davide Apollo (voce), Simone Zoni (chitarra e voce). Una vera e propria rock family che va dai 25 anni ai 56 (di Omar), e che da ormai 12 anni lo accompagna nei concerti. Info biglietti: info@teatronuovotreviglio.it / www.teatronuovotreviglio.it

Mina d'Agostino presenta il suo libro a Treviglio

Sabato 20 aprile, alle 16, allo Spazio Hub di piazza Graibaldi a Treviglio, Mina D'Agostino presenterà il suo nuovo libro di poesie "Per la terra ed altri poemetti". Si tratta di una raccolta di poemetti dedicati in parte alla terra in parte agli uomini che la abitano e che ricupera anche i miti, le loro storie, le loro paure. Il libro, edizioni Zephyro, è corredato dalle belle fotografie di Andreina Pasini che firma anche la copertina. Per la presentazione di questa opera, l'associazione "Clementina Borghi", unitamente alla casa editrice, ha voluto predisporre un pomeriggio di musica e letture poetiche. Il libro sarà presentato dal giornalista Amanzio Possenti. Alcune poesie saranno lette da Luisella Basso Ricci e le immagini saranno presentate da Andreina Pasini. L’Accademia musicale di Treviglio avrà il compito di offrire il proprio contributo musicale a questa manifestazione: si esibiranno al pianoforte Tomas De Felice, allievo dell’Accademia, e alla chitarra la docente Valentina Gatti.

A Castel Cerreto la sagra dell'asparago Domenica 21 aprile torna l’appuntamento annuale con la Sagra dell'asparago biologico alla Cascina Pelesa di Castel Cerreto in via Canonica 148. L'evento è organizzato dalla Cooperativa agricola Castel Cerreto, dagli Amici del Serít e da Slow Food Bassa bergamasca con il patrocinio del Comune di Treviglio, in collaborazione con la Pro loco, la CFL Cooperativa Famiglie Lavoratori e altre associazioni presenti con i loro stand. Molto ricco come sempre il programma della giornata: si inizia alle 11 con l’apertura di stand associativi e di bancarelle con vendita diretta e degustazione di prodotti agricoli del territorio; alle 11.30 la visita guidata alla coltivazione dell’asparago biologico (con vendita diretta). A partire dalle 12.30 il tradizionale pranzo a base di asparagi preparato dagli Amici del Serìt, ma anche salumi e formaggi nostrani, gelato “agricolo” artigianale. Nel pomeriggio festa sull’aia con la travolgente musica della Caravan Orkestar in concerto, i giri in calesse e tanta animazione per i più piccoli. Dalle 17.30 lo speciale aperitivo Slow prima dei saluti finali.

Prosegue l'Italian Motor Week a Treviglio

Sabato 20 aprile, alle ore 16.30, al Museo "Ernesto e Teresa Della Torre" i giovani artisti scopriranno il magico mondo delle "Geometrie Naturali". La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione dal

sito www.trevigliomusei.it oppure dal portale https://bergamo.cosedafare.net/. A tutti i partecipanti verranno consegnati un gadget e un buono per la salita gratuita al Museo Storico Verticale nella torre civica valido per sabato 27 aprile, in una delle due visite guidate delle ore 16 e delle ore 17.30. Domenica 21 aprile, in concomitanza con Antico in via, sarà possibile ammirare dal vivo il trattore Same Delfino che sarà esposto sotto i portici del Comune in Piazza Manara. Sempre in collaborazione con SAME sarà allestita all’interno del Museo Storico Verticale la mostra fotografica “Coltivare i paesaggi”, un percorso nella storia della meccanizzazione agricola italiana che viene riproposto dopo l’allestimento nel 2011 (rivisitata poi nel 2018) in occasione della decima edizione della “Settimana della cultura d’impresa”.

A Caravaggio la personale di Marino Castoldi

Il pittore Marino Castoldi, con il patrocinio della città di Caravaggio, organizza una mostra personale di pittura che sarà visitabile, presso l'Auditorium del centro civico San Bernardino di viale Papa Giovanni XXIII, da giovedì 25 aprile a domenica 5 maggio 2024. Orari di apertura: nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; nei feriali dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

A Fornovo si festeggia la Primavera in Scuderia

Una giornata per vivere la natura, dedicata alle famiglie. E' la Primavera in Scuderia, organizzata domenica 21 aprile dalle 14.30, dalla Scuderia Candiana - Centro Ippico Naturalistico nella sua sede in via degli Artigiani 25 a Fornovo. L'evento, a ingresso libero e con una simpatica sorpresa per tutti i bimbi, propone giochi equestri, animazione, laboratori creativi, battesimo della sella, trucca bimbi, laboratorio yoga, attività sportive e tanto altro e vede collaborare diverse associazioni attive sul territorio.

All'Oratorio dell'Assunta il concerto per pianoforte "The Duke of flowers and paradise"

Sabato 20 aprile all'Oratorio della Beata Vergine Assunta in via Misano a Calvenzano si terranno dalle 19 le visite guidate alla chiesetta curate dal Gruppo FAI della Bassa Bergamasca. Alle 20, nel cortile della chiesetta, il concerto per pianoforte "The Duke of flowers and paradise", tributo a Duke Ellington a cinquant'anni dalla morte con Marco Fiore al pianoforte e arrangiamenti del maestro Giovanni Colombo. L'evento a partecipazione gratuita è organizzato dal Comune, in collaborazione con il Gruppo Alpini, il Fai e la parrocchia dei SS Pietro e Paolo.

Prosegue a Fara la rassegna "Teatro e Musica": all'Antico Benessere arriva il "Tap Trio"

Dopo le rappresentazioni teatrali, è questo il primo dei due appuntamenti musicali previsti all'interno della rassegna organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con "Teatro Invito". L'appuntamento è per questa sera, venerdì, a partire dalle 21 presso l'agriturismo "Antico Benessere", dove si esibiranno Fausto Tagliabue, Maurizio Aliffi e Luca Pedeferri con il loro repertorio dal classico al Jazz, dall'improvvisazione al Folk. Il titolo della serata è "Tap Trio: camminando nel vento".

"Fara nel parco Adda Nord: un legame indissolubile"

Domani pomeriggio, sabato 20 aprile 2024, all'Antico Benessere l'evento per festeggiare i quarant'anni di Fara all'interno del parco. L'evento prenderà il via alle ore 16 e vedrà i numerosi interventi di funzionari e amministratori comunali attuali e passati, protagonisti della costituzione del parco Adda Nord e della sua espansione e affermazione nel corso degli anni. Presenti inoltre esperti di turismo e storia locale. La partecipazione è libera e gratuita, e al termine dell'evento sarà offerto ai presenti un aperitivo; ai partecipanti verrà inoltre distribuito gratuitamente il volume di Luca Tomio "Leonardo: artista e ingegnere nella valle dell'Adda".

"Regala il calore di una famiglia", a Fara Gera d'Adda la serata sull'affido

Previsto per questa sera, venerdì 19 aprile 2024, l'incontro organizzato dall'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda in collaborazione con Risorsa Sociale per parlare dell'affido e delle possibilità che esso offre. La serata si svolgerà all'interno del cinema dell'oratorio di via Dante Alighieri a partire dalle 19: al termine dell'aperitivo di benvenuto verrà proiettato un film d'animazione, a cui farà seguito la testimonianza di alcune famiglie affidatarie.

L'oratorio di Pagazzano organizza la "Festa della Famiglia"

Due giorni di festa dedicati alla famiglia, presso l'oratorio "Don Bosco" di Pagazzano. L'evento prenderà il via domani, sabato 20 aprile 2024, alle ore 18. A un primo momento di preghiera in chiesa seguirà una messa animata con testimonianze e, alle 19.30, la possibilità di cenare in oratorio con menù a scelta; sul posto anche gonfiabili e truccabimbi.

Nella giornata di domenica, invece, alle 10.30 la chiesa parrocchiale vedrà svolgersi la messa solenne dedicata a tutti gli anniversari di matrimonio, mentre la sera, sempre dalle 19.30, l'oratorio ospiterà un'altra serata con servizio ristorazione, gonfiabili e truccabimbi.

La marcia della Croce bianca

Torna con la 21esima edizione la tradizionale marcia della Croce bianca di Boltiere. Appuntamento domenica 21 aprile, iscrizioni dalle 7.30 alle 9 e partenza dalle 7.30. L'evento ludico motorio a carattere internazionale a passo libero è aperto a tutti e valido per i concorsi internazionali. Si svilupperà su quattro percorsi di 6 - 10 - 13 - 17 chilometri.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Romano: "K2 la montagna degli italiani in mostra"

Sabato 20 aprile alle 17 la sezione CAI di Romano inaugura una mostra filatelica con esposizione di libri e riviste sul tema: “K2 - La Montagna degli italiani”. Evento interessante a 70 anni dalla prima salita del K2. Oltre alla raccolta filatelica a ricordo della salita, saranno esposti racconti di situazioni non interamente conosciute e racconti personali di ineguagliabile valore storico. Si terrà a Palazzo Rubini, nella "Sala del biliardo" e sarà visitabile fino al 1° maggio.

A Cologno letture con tazza di tè

La Comunità Casa Aurora - Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra, con il patrocinio del Comune di Cologno al Serio organizza l'evento "Un tè con Demetra", letture accompagnate da una tazza di tè degli scritti delle ospiti di Casa Aurora. L'appuntamento è venerdì 19 aprile 20.30 in via Circonvallazione 22.

"Tra cielo e terra"

Nuovo appuntamento con i concerti nella chiesa parrocchiale di Urgnano per valorizzare il grande organo Giuseppe II Serassi (1798). Venerdì 19 aprile, alle 20.45 sarà protagonista il celebre organista Manuel Tomadin. In programma anche la prima assoluta di Varianti sul nome ‘Serassi’, una novità commissionata per l’occasione al compositore e organista bergamasco Davide Mutti.

