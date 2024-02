Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 16 al 18 febbraio

Il maltempo ha fatto slittare sfilate carnevalesche e feste in maschera che questo weekend torneranno ad animare molti Comuni. Ma non solo. Ecco gli appuntamenti per il weekend, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2024 nella Bassa e nel Cremasco.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

BergamoSposi a TreviglioFiera

Un'edizione invernale da non perdere. Il tradizionale appuntamento con la fiera del wedding trasloca in città per la Treviglio Editon di BergamoSposi. Da venerdì a domenica in Fiera. (qui tutti i dettagli)

Mostre, Antico in via e luna park

Domenica 18 febbraio 2024 torna Antico in via nel centro storico di Treviglio, mentre da venerdì 16 febbraio 2024 a domenica 18 febbraio 2024 nella Sala Crociera del Centro Civico Culturale sarà allestita la mostra SensOltre, un percorso multisensoriale al buio tra arte, musica e tecnologia per l'inclusione, con racconti fatti di voce e musica da ascoltare in cuffia e ritrovate al tatto con il kit dedicato offerto ai visitatori che saranno bendati e dotati di cuffia e smartphone. La mostra - organizzata in collaborazione con l'Istituto Oberdan e l'Associazione Informatici Senza Frontiere - sarà aperta venerdì 16 dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17.

Un'altra mostra è invece allestita presso lo Spazio MenoUno di Piazza Garibaldi dove il gruppo Scout di Treviglio festeggia i 75 anni. Visitabile fino a domenica 18 febbraio, dal lunedì al venerdì (16-19.30) e nel weekend dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30. Entrambe le mostre sono a ingresso libero. Continua, poi, il programma di visite guidate allo spazio espositivo "La Porta del Cielo" che valorizza il Polittico di Zenale e Butinone, ricavato all'interno della Basilica di San Martino e inserito nel circuito TreviglioMusei. Per informazioni e per prenotare la visita guidata selezionare dal menu del sito www.trevigliomusei.it la sezione "La Porta del Cielo".

Sabato 17 febbraio alle 16 si festeggerà San Valentino con il laboratorio che unisce poesia e ricamo, mentre domenica 18 febbraio torna la rassegna ViviMuseo con i laboratori alle 15 e alle 16.30 per tutte le età: la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi attraverso il sito bergamo.cosedafare.net.

Fino al 10 marzo appuntamento con il Luna Park al Polo Fieristico, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 15.30-19; sabato 15.30-19 e 20.30-23 e domenica 10.30-12 e 14-20.(qui tutti i dettagli)

Storie golose con Tae Teatro

Nuovo appuntamento con la rassegna di TAE Teatro con…Storie da Mangiare. Domenica 18 febbraio, dalle 16, alla Casa del Teatro, in Via Marco Polo, 34, a Treviglio, si terrà un nuovo appuntamento con "Storie Golose", la rassegna di teatro con merenda dedicata ai più piccoli.

In scena “Storie da Mangiare” della Compagnia Musicali si Cresce, un progetto dedicato alla prima infanzia. È consigliata la prenotazione sul sito www.taeteatro.com/prenotazioni o tramite WhatsApp al numero 3402553783.

Tutti a teatro con la "Zanovello" a Castel Rozzone

Sabato 17 febbraio alle 20.45 la compagnia teatrale "Zanovello" salirà sul palco del teatro "Don Albino" presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Castel Rozzone. In scena ci sarà la commedia dialettale "N òm per la me scéta", alla quale si potrà accedere con ingresso gratuito.

La "Padelada 2024" di Arcene

Giunta ormai alla sua 21esima edizione, la tradizionale "Padelada" torna a fare capolino tra gli appuntamenti fissi del Comune arcenese. Organizzata dal Gruppo Podistico locale, in collaborazione con l'Amministrazione Ravanelli e con il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bergamo, la manifestazione ludico-motoria partirà domenica 18 febbraio dall'oratorio San Giovanni Bosco e proseguirà con tre percorsi di 7, 15 e 19 chilometri, adatti a qualsiasi tipo di persona.

Castel Rozzone ospita la "Transumanza letteraria della Bergamasca 2024"

La seconda tappa della "Transumanza letteraria della Bergamasca 2024" avrà luogo domenica 18 febbraio alle 10.30 in via Monte Pora presso "IdeaIntarsio snc". Il protagonista dell'incontro, realizzato con il patrocinio dell'Amministrazione Rozzoni, sarà lo scrittore Mario Curnis che presenterà il suo libro "18 castagne".

Prosegue la rassegna "Milano delle Meraviglie"

Previsto per la serata di venerdì 16 febbraio 2024, a partire dalle 20.45, il terzo incontro del ciclo "Milano delle Meraviglie" organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fara Gera d'Adda con la collaborazione della professoressa e scrittrice Elisabetta Sancino, la quale parlerà ai presenti, all'interno dell'auditorium della biblioteca comunale, delle bellezze del capoluogo lombardo. Al centro della serata di venerdì, a ingresso gratuito, Villa Belgioioso e Palazzo Castiglioni.

A Fara prosegue "Contrasts", la rassegna culturale del gruppo giovanile Alisma

Prosegue la rassegna del gruppo di giovani di Alisma, che nella serata di venerdì 16 febbraio, a partire dalle 21 presso lo Spazio Arte, organizzano un incontro con il professor Lodovico Zana, incentrato sui contrasti nel mondo dell'arte. Nello specifico, al centro della discussione sarà il rapporto tra alcuni personaggi storici moralmente deprecabili, che hanno compiuto azioni orribili, ma che hanno al contempo finanziato e indirettamente dato la luce a opere meravigliose nel proprio genere. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'arte e della storia.

Buon compleanno, Faber

L'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda, insieme con l'Associazione Pensionati Faresi e "Finalmente Musica", si appresta a celebrare, domenica 18 febbraio 2024, il compleanno del cantautore ligure Fabrizio De Andre', e lo farà attraverso una serata di grande musica e letture all'interno dell'Auditorium di piazza Patrioti a partire dalle 21.

A Ciserano è ancora Carnevale

Rimandata la scorsa settimana a causa del maltempo la sfilata di Carnevale torna domenica 18 febbraio 2024 con partenza dalle 15 in oratorio e arrivo in piazza Papa Giovanni XXIII dove ad attendere le maschere ci saranno vin brulè, pane e salame e frittelle.

Apericena in viaggio

Arte, racconti di viaggio e... venerdì 16 febbraio 2024, alle 19, appuntamento con l'apericena in compagnia di Gulli Tour che racconterà dei suoi viaggi su due ruote nella nostra bella Italia. In questa occasione si potrà anche visitare la mostra di Arte Spontanea che è esposta nel Museo del Territorio fino al 18 febbraio. E' gradita la prenotazione al numero: 347 8184389

Cosa fare a Romano e dintorni

Memorial “Due passi con Mauro”

Domenica torna l’evento in memoria del Vigilie del Fuoco romanese Mauro Nicoli, scomparso tragicamente nel 2021. L'associazione "Amici dei Pompieri" di Romano di Lombardia vicina al distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco dove Mauro Nicoli era operativo, per ricordarlo ha deciso di organizzare anche quest'anno, un evento ludico motorio il "Memorial due passi con Mauro". Una manifestazione podistica che si terrà domenica . L’ apertura dell’evento sarà dalle ore 7.30 in Piazza Roma, sotto Palazzo Muratori le iscrizioni. La partenza ed organizzazione servizi sul percorso sempre dalle ore 7.30 nel parcheggio di Piazza Fiume. Disponibilità deposito borse non custodito. Due i percorsi in cui si cimenteranno i partecipanti della lunghezza di 8 e 15 km.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 in Lombardia.