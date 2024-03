Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 15 al 17 marzo

Cosa fare a Treviglio e dintorni

In Fiera torna TreVino

Il 16 e 17 marzo a TreviglioFiera torna il mercato dei vini. TreVino attende tutti gli appassionati con una selezione di oltre 1000 prodotti da poter degustare. (Qui tutti i dettagli)

Al Tnt di Treviglio c'è "La lavatrice del cuore: lettere di genitori e figli adottivi"

Uno spettacolo con Maria Amelia Monti, curato da Edoardo Erba, con l'accompagnamento musicale di Federico Odling. Si terrà sabato 16 marzo alle 20.45 al Teatro Nuovo Treviglio (TNT) di piazza Garibaldi. L'evento è gratuito e promosso dall'associazione "L'ALTROMARSUPIO ODV". E' richiesta la prenotazione sul sito degli organizzatori.

"Storie Golose": a Treviglio ultimo appuntamento con la rassegna di TAE Teatro con…Amiche Piante

Domenica 17 marzo, dalle 16, nella Casa del Teatro, sede dell’Associazione Culturale TAE Teatro, in Via Marco Polo 34 a Treviglio, si terrà l’ultimo appuntamento con "Storie Golose", la rassegna di teatro con merenda dedicata ai più piccoli. In particolare, avrà luogo lo spettacolo "Amiche Piante", prodotto da TAE Teatro, uno spettacolo consigliato ai bambini dai 3 ai 7 anni, che mescola racconto, animazione e interazione con…vegetali. Al termine delle letture viene infatti offerta una golosa e sana merenda, un frutto prodotto da aziende agricole locali, a Km 0. È consigliata la prenotazione sul sito www.taeteatro.com/prenotazioni o tramite WhatsApp al numero 3402553783.

"Il groviglio israelo-palestinese". A Treviglio una conferenza su guerre e crisi

L'Associazione Treviglio Aperta organizza per venerdì 15 marzo la prima di due conferenze dedicate a "Le guerre della crisi dell'ordine mondiale", che si terrà nella sede Auser di viale Merisio 6, dalle 20.45. L'argomento di questo primo appuntamento sarà "Il Groviglio Israelo Palestinese". A parlarne nell'ottica storica e in quella del diritto saranno il professor Antonino Barberini, del Centro Buonarroti di Milano, e Maria Crippa, dottoressa di Ricerca in Diritto Penale Internazionale. L'iniziativa nasce per offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e informazione relativo al conflitto attualmente in corso. L'ingresso è libero per tutti gli interessati.

"Non chiamarlo amore", in auditorium a Calvenzano una riflessione su violenza contro le donne

Una serata di riflessione sulla violenza contro le donne. Questa sera, venerdì, alle 21 all'auditorium in largo XXV Aprile a Calvenzano il Comune, nell'ambito delle iniziative di "Calvenzano CULTura 2024", organizza l'incontro "Non chiamarlo amore: riflessioni sulla violenza contro le donne" che avrà come relatore il dottor Claudio Boienti, psicologo clinico e direttore dello studio "Akoè" di Lodi. L'ingresso alla serata è gratuito.

"Giobbe: storia di un uomo semplice". Roberto Anglisani porta a Fara il romanzo di Joseph Roth

Prosegue la rassegna teatrale "Fara Teatro e Musica" organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fara Gera d'Adda insieme con Teatro Invito. Sabato sera, all'interno dell'Auditorium di Piazza Patrioti dalle ore 21, il narratore Anglisani porterà sul palco il racconto tragicomico, proprio come tragicomica è la vita umana, della storia di Giobbe, tratto dal romanzo di Joseph Roth. Il costo dell'ingresso alla rappresentazione è di 5 euro.

Il torneo di Burraco dell'associazione Pensionati

Come abituata a fare periodicamente, l'Associazione Pensionati di Fara Gera d'Adda organizza, per tutti gli appassionati di questo gioco di carte, un torneo di Burraco, che si disputerà domenica 17 marzo 2024 a partire dalle 14.30 nell'Auditorium di Piazza Patrioti. Ritrovo fissato mezz'ora prima dell'inizio delle partite, con costo d'iscrizione pari a 15 euro. Durante l'evento, oltre ai premi ai vincitori, lasagne, dolce e cocktail per i presenti.

"Tocc insèma per i strade de Puntiròl"

Come ogni anno, il gruppo "Podisti Pontirolo" organizza questa domenica, 17 marzo 2024, la camminata non competitiva Fiasp per le vie e nella campagna circostante il centro abitato. Ritrovo fissato a partire dalle 7.30 presso il parco pubblico di via Verdi: da lì i partecipanti si divideranno poi lungo i tre percorsi da 7, 15 e 21 kilometri approntati dagli organizzatori, che provvederanno anche a curare ristori lungo il percorso e all'arrivo.

In biblioteca con papà

Da segnalare anche l'iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Pontirolo Nuovo, che per la mattinata di sabato 16 marzo invita, a partire dalle 10.30, tutti i bambini dai quattro anni in su a portare il proprio papà in biblioteca. "Con lui leggeremo una storia e... Ci sporcheremo le mani!" assicura la locandina dell'evento, organizzato in occasione della festa del papà.

Tornano a Morengo i "Sapori della nostra terra"

Dopo alcuni mesi di pausa invernale, tornerà questa domenica a Morengo l'iniziativa del mercato a km zero promossa dal Distretto del Commercio dei Castelli e Fontanili, avente come Comune capofila la vicina Cologno al Serio. Nella giornata di domenica 17 marzo 2024, a partire dalle 9.30, il cortile del palazzo comunale ospiterà dunque produttori locali e hobbisti, mentre nel pomeriggio troveranno spazio anche iniziative di intrattenimento per i più piccoli.

L'oratorio di Pagazzano celebra l'arrivo della Primavera

E' tutto pronto per la "Festa di Primavera" organizzata dalla parrocchia e dai volontari dell'oratorio di Pagazzano, che questo sabato, 16 marzo 2024, invitano la comunità e chiunque voglia partecipare in oratorio per un apericena con musica. A partire dalle 19.45 in oratorio, infatti, Dj Napo intratterrà i presenti con musica anni '70-'80 e oltre. Il costo dell'evento sarà di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Spirano ricorda le vittime del Covid

Spirano ricorda le vittime del Covid : come ogni anno, si celebrerà questa domenica 17 marzo 2024 all'interno del cimitero locale la commemorazione dei 46 spiranesi venuti a mancare durante la fase più acuta della pandemia. La cerimonia, organizzata in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, prenderà avvio alle ore 10 alla presenza di entrambi i gruppi consiliari e in collaborazione con la parrocchia. Verrà deposta una corona di fiori e, a seguire, dopo un momento di raccoglimento e la benedizione da parte del parroco, verrà scoperta la teca dove sarà inserito il dipinto donato nel maggio 2020 da un anonimo artista spiranese proprio in ricordo delle persone morte in solitudine durante il primo lockdown.

Ciserano, 100 anni dal disastro del Gleno

info: "La Diga del Gleno... una storia di voci sommerse", a 100 anni dal disastro del Gleno uno spettacolo culturale a cura di SAT'S Scuola d'arte teatrale di Treviglio in collaborazione con la Comunità Montana di Scalve ed ISREC Bergamo. Sotto la regia di Max Vitali con Camilla De Micheli, Rosita Di Pierro, Danila Mariani, Gianfranco Pontoglio, Giacomo Cavazzano. Consulenza drammaturgica Katia Frese. Appuntamento domenica 17 marzo 2024 alle 21 al centro civico di piazza della Pace. Ingresso libero fino ad esaurimento postiinfo: info@scuolateatrotreviglio.it oppure www.scuolateatrotreviglio.it

Cosa fare a Romano e dintorni

"Öf, böcc e salàm nostrà"

Domenica 17 marzo 2024, a Romano, torna un appuntamento all'aperto con il quale AVIS - Romano di Lombardia ci ricorda l'arrivo della primavera: "Öf, böcc e salàm nostrà". L’evento coincide con la festa del papà e come da tradizione verrà celebrato con questo tipico piatto è protagonista di una giornata con musica, giochi e buona compagnia. Dalle 10 alle 18 presso la Chiesetta di San Giuseppe. In caso di maltempo si rimanda al 24 marzo.

Cosa fare nel Cremasco

A Pandino c'è la Fiera di San Giuseppe

Domenica 17 marzo 2024 alle 10.45 si inaugura la tradizionale Fiera di San Giuseppe a Pandino.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi in Lombardia di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024.