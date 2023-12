Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 15 al 17 dicembre 2023

E' l'ultimo weekend prima di Natale e la Bassa bergamasca, così come l'Alto Cremasco, si preparano a vivere giorni intensi con venti culturali, concerti natalizi e iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Eccone una carrellata da venerdì 15 a domenica 17 dicembre 2023.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Winter in Treviglio

Sabato 16 in piazza Garibaldi dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 arriva Babbo Natale con la sua la sfera magica. Tutti potranno entrare nella grande sfera magica e fare una foto speciale, poi si potrà visitare la casetta di Babbo Natale e consegnare la letterina direttamente nella posta magica. Palloncini e cioccolata calda per i più piccoli, che saranno accompagnati dagli elfi. La partecipazione è libera e gratuita grazie al contributo del Distretto del Commercio di Treviglio. In programma anche spettacoli teatrali, mostre, eventi culturali in biblioteca.

Domenica a farla da padrone sarà la solidarietà, con l'auto-moto raduno solidale "Metti in moto la solidarietà" organizzato dal Club Automoto Storiche Treviglio insieme al Vespa Club Treviglio e alle associazioni "Arcene on the road" e "L'armadio di mio fratello". E nel pomeriggio torna l'Antico in via. (clicca qui per tutti i dettagli)

Christmas Fashion Day

Sabato 16 dicembre 2023 dalle 18, l’estro creativo di Paola Farina e la visione artistica della designer bergamasca Valentina Poltronieri daranno vita ad un evento natalizio focalizzato sull’unione di due visioni imprenditoriali bergamasche, tra moda e cosmesi. Con panettone e spumante, le due imprenditrici racconteranno il loro viaggio con l’esposizione della collezione autunno-inverno 23/24 della designer e la presentazione di un nuovo cofanetto skincare in edizione limitata, firmata MOMO.

Treviglio, musiche della tradizione natalizia per aiutare gli animali

L’Associazione Amici degli animali ODV organizza il Concerto “Natale in classica”. Il programma comprende musica della tradizione natalizia e composizioni del maestro Ermanno Finardi. La pianista Debora Finardi accompagnerà la mezzosoprano Elena Sanna e il basso Michele Aurelio Bruno. Il concerto si terrà sabato 16 dicembre, alle 17, nell’Auditorium del centro civico in largo Marinai. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto al Canile di Calvenzano.

Mozzanica, al palasport il film animato "Super Mario Bros"

Appuntamento dedicato ai più piccoli venerdì 15 dicembre alle 20.45 nel palasport di via Circonvallazione a Mozzanica. Si terrà la proiezione del film animato "Super Mario Bros", organizzato dal Comune in collaborazione con "Cinema & Video Service" e il patrocinio anche dell'associazione Pianura da Scoprire, Pro loco di Covo, Parco del Serio e "Fiumi di Cultura tra l'Oglio e il Serio".

A Misano è tempo di Festa di Natale

Domenica 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18, in centro a Misano ci sarà la "Fèsta de Nedàl", evento organizzato dall'Amministrazione comunale. Tra le attrazioni il mercatino di hobbistica, intrattenimento musicale e animazione itinerante, stand con cioccolata calda e panna montata, dolciumi, panettone e vin brule e i cuori di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Dalle 16.30 lo spettacolo per famiglie con musica, giocoleria, fiabe e lo sputafuoco. Si potranno imbucare le letterine nella cassettina installata sul sagrato della chiesa in attesa dell'arrivo della slitta di Babbo Natale.

Letture per bambini sabato a Fara Gera d'Adda

Sabato 16 dicembre 2023: a Fara Gera d'Adda due letture per bambini a cura del Comitato Genitori locale. I due eventi, che si svolgeranno in contemporanea a partire dalle 10.30, saranno indirizzati a due differenti fasce d'età: il primo, incentrato sui "Cinque malfatti di Beatrice Alemagna" (per bambini dai 4 ai 7 anni) si terrà in biblioteca su prenotazione via mail all'indirizzo biblioteca@comune.farageradadda.bg.it; il secondo, invece, avrà per oggetto "Il pacchetto rosso di Alberti e Wolfsgruber" (lettura per bambini dai 6 ai 10 anni) e si terrà presso l'associazione "Tempo di Sorrisi" in via Crespi 298. Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita, ma su prenotazione. E' possibile iscriversi all'evento tramite il numero di telefono 3667360140 o via mail all'indirizzo tempodisorrisi@gmail.com.

A Bariano la festa di Natale del Comune

Si svolgerà domenica 17 dicembre 2023, a partire dalle 10, la festa natalizia organizzata dall'Amministrazione comunale di Bariano. Protagoniste le vie del centro storico, per l'occasione popolate da bancarelle di hobbisti, produttori agricoli e delle associazioni locali; oltre a loro, saranno aperte anche le attività commerciali del centro, e saranno allestiti dei punti di ristoro. Alle 16, poi, il concerto dell'Harmony Choir and TPA Hot Band. L'evento potrebbe tuttavia essere annullato in caso di maltempo.

Presepi in mostra a Verdello

Da sabato 16 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024 al Museo del Territorio sarà visitabile la mostra "Madonna e presepi" opere e studi di Simone Morelli. L'inaugurazione è prevista per sabato 16 dicembre 2023 alle 17. La mostra resterà aperta il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.

Concerto di Natale a Verdello

Quest'anno il tradizionale Concerto di Natale de La Banda di Verdello ci racconterà con musica e parole il teatro musicale dalle sue origini fino ad oggi. Appuntamento sabato 16 dicembre 2023 alle 20.45 in sala Abbiati.

Weekend natalizio a Boltiere

Si comincia sabato 16 dicembre 2023 con il concerto di Natale della Corale polifonica alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Domenica 17 dicembre 2023 arrivo in paese della staffetta "We run for Christmas 2023" alle 12 in oratorio. Alle 12.30 pranzo natalizio per gli anziani boltieresi nella mensa scolastica. Alle 15 Concerto di Natale del corpo musicale San Giorgio nella chiesa parrocchiale.

Panettaizeran 2023

In piazza a Ciserano, domenica 17 dicembre 2023, dalle 8 alle 12 si potranno acquistare i deliziosi panettoni della pasticceria Toffy o della pasticceria Italo Vezzoli: il ricavato della vendita andrà a sostegno del Sos Associazione Solidarietà orizzonti sereni.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Martinengo una mostra sulla storia dell'industria tessile

Una serata con la Pro loco per una mostra di storia e archeologia industriale: "Fabbriche e memoria - dall'Olona all'Adda, l'industria tessile modifica il paesaggio", allestita al Filandone. Inaugurazione sabato 16 dicembre alle 16.

A Cologno al Serio si ride con una commedia dialettale

Una commedia teatrale che si annuncia esilarante andrà in scena sabato 16 dicembre alle 20.30 all'oratorio di via Manzoni 15, della compagnia"Atipicateatrale" di Brignano. S'intitola

"Ol benziner" di Maria Bambina Lanzeni, con la regia di Sabrina Centemero, ed è ambientata negli anni '60. Lo spettavolo è all’interno di una tendostruttura riscaldata e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, a offerta libera: l’intero ricavato verrà devoluto a sostegno dei ragazzi della cooperativa "Agreo".

A Urgnano "Alla scoperta del santo Natale" con Oreste Castagna di Rai YoYo

Domenica 17 la Pro loco, in collaborazione con il Comune e il Comitato per Basella organizzano una bella giornata di festa.

A Urgnano, in piazza Libertà, a cura della Pro loco: dalle 14 alle 18 vin brulé, caldarroste postazione "Addobbiamo la piazza" rivolta ai bambini con materiale offerto dalla Pro loco; alle 14.30 spettacolo con il giocoliere Mister Gabriel di fronte alla biblioteca; cori natalizi a cura del gruppo "In canto" dalle 15.45; bancarelle natalizie, truccabimbi, pandoro o panettone e cioccolata dalle 14.30 a cura dei comitati genitori; alle 16.15 in sala d'Armi nel castello "Aspettando il Natale", spettacolo per bambini con Oreste Castagna da Rai yoyo. Per info e prenotazioni info@pro-corgnano.org o messaggio WhatsApp al 3516041601.

A Basella, nel piazzale del Santuario, dalle 8 alle 18, a cura del Comitato epr Basella: vin brulé, ricco ristoro con cibo e bevande (pane e salamella, pulled pork e altro ancora); alle 15 spettacolo natalizio a cura della compagnia "I burattini di Cristian", al termine merenda offerta dal Comitato per Basella; alle 16 "Incontra Babbo Natale sulla sua magica slitta", bancarelle natalizie e molto altro per tutta la giornata.

A Romano mercatini e benessere

Domenica di regali con : “E’ già Natale”. In Piazza Don Sandro dalle 9:30 alle 19 si terrà Mercatino di Natale e negozi aperti: dolci, musica e intrattenimento.

Alle 17 ,17:40 e 18 ci sarà lo spettacolo: “Christmas Musical Laser Show Natalizio “

Inoltre, con partenza dalla Rocca viscontea alle 14.30 salute e benessere con “Camminata di Natale”, con un percorso che si snoderà per le vie del centro storico con arrivo in piazza Don Sandro. Per tutti i partecipanti all’arrivo ci saranno: Nutellata e Panettone. Il tutto a cura dell'"Associazione Negozi di Romano".

Bake off Oratorio a Cortenuova

Trasformare per un pomeriggio l'oratorio in un Lab-Oratorio di pasticceria? Con “Bake off Oratorio” Si può fare. Riprende il celebre format televisivo l'evento programmato dal Gruppo Volontari dell' Oratorio di Cortenuova per domenica 17 dicembre. Dalle 15 alle 17 all’Oratorio di Cortenuova i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni potranno cimentarsi con la realizzazione dei più classici dolci della tradizione natalizia. Preziosa guida in questa attività la maestra pasticcera Francesca, che insieme alle sue Elfe assistenti, insegnerà ai partecipanti i trucchi dell' arte della pasticceria. Al termine del laboratorio, i partecipanti potranno portare a casa ciò che hanno preparato, per condividerlo con le famiglie. Per partecipare basta arrivare muniti di: grembiule, mattarello, contenitore per riporre i biscotti ad asciugare, formine per biscotti (se le avete !) e tanta voglia di imparare e divertirsi. La prima edizione, svoltasi a dicembre 2022, ha riscosso un grande successo per questo il gruppo volontari ha deciso di riproporre l'iniziativa. L'iscrizione è gratuita e necessaria per organizzare al meglio l'evento. A seguire una dolcissima sorpresa per tutti i partecipanti.

Cosa fare nel Cremasco

Concerto natalizio a Nosadello

Tempo di Natale, tempo di concerti per la Corale Santa Cecilia di Nosadello. Il coro del piccolo borgo pandinese terrà il tradizionale momento

musicale domenica 17 dicembre alle 16 nella Chiesa parrocchiale di San Pantaleone. Il concerto avrà come titolo: “Gaudete, Christus est natus”. Quello di quest’anno sarà un evento del tutto speciale perché sarà l’occasione per tenere a battesimo la nuova formazione artistica nata in seno alla Corale: il coro delle voci bianche “Prendi nota”.