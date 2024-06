Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 14 al 16 giugno

L'estate scalda i motori: dalla musica alla solidarietà nella Bassa eventi per tutti i gusti e tutte le età. Eccone alcuni dal 14 al 16 giugno 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

L'estate trevigliese parte con lo sport

Si scaldano i motori dell'estate trevigliese che già questo weekend sarà costellata di eventi (qui tutto il programma). Si parte con la serata di ballo latino americano con Buena Onda di questa sera, giovedì 13 giugno, in Piazza Setti, quelle di venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno (yoga, pattinaggio a rotelle, tango con Luis – Tango Integral, Roller, Integral e Ardita in piazza Cameroni, Manara e Setti) e la serata finale del 16 giugno con lo yoga in Piazza Cameroni dalle 18.30 alle 19.30, la capoeira in Piazza Garibaldi dalle 18 alle 20, l'esibizione di ginnastica artistica di Art & Dance in Piazza Setti dalle 20 alle 22 e il pattinaggio a rotelle, sempre in piazza Setti.

Cenarbeneficando

Venerdì 14 giugno appuntamento con Cenarbeneficando, un grande momento conviviale che animerà via Sangalli, la via degli artisti. La caratteristica cena di beneficenza quest'anno sosterrà la Cooperativa sociale Sirio, impegnata contro la violenza sulle donne. Per l'occasione via Sangalli verrà trasformata in un accogliente salotto, con una preziosa tavolata di 200 metri per vivere una serata da favola in un'elegante e raffinata coreografia. La prenotazione è obbligatoria e si effettua presso lo Studio d'Arte Mombrini o il negozio Olimpique, entrambi in via Sangalli.

Disney Rock Show

Il grande evento della settimana dell'estate trevigliese é il Disney Rock Show che si terrà sabato 15 giugno in piazza Setti alle 20.30. Lo spettacolo è dedicato ai più piccoli e alle famiglie, ma saprà emozionare e coinvolgere anche gli adulti che vivranno la magica atmosfera delle fiabe più famose e dei film Disney e Marvel in una versione davvero originale con canti, balli, comicità e coinvolgimento del pubblico con tante sorprese.

TeenG & Family

Domenica pomeriggio torna Antico in via nel centro storico, e per la prima volta anche Piazza Cameroni sarà interessata dai banchi di modernariato, antiquariato e artigianato che attraggono migliaia di visitatori in città. Sempre domenica, nel piazzale antistante la stazione Ovest, ci sarà invece TeenG & Family in piazza, con giochi da tavolo, giochi di ruolo, klask, wargame, loose parts e mercatino dei giochi usati dalle 10 alle 18. L’evento è aperto a tutti e sarà animato dalle ragazze e dai ragazzi di Teeng, un gruppo caratterizzato dalla voglia di trascorrere del tempo insieme dedicandosi alla comune passione per i giochi.

"Ti stanno truffando" di "PensieroSicuro Network" sbarca a Treviglio

Sabato 15 giugno, a partire dalle 15, lo Spazio Hub di Treviglio si popolerà con il corso gratuito "Ti stanno truffando". L'iniziativa, allestita dall'organizzazione "PensieroSicuro Network", permetterà di cimentarsi con un argomento delicato come le truffe online, apprendendo in maniera divertente alcuni importanti strumenti di difesa.

"Per questa tappa trevigliese - ha raccontato Alessandro Oteri, fondatore di "PensieroSicuro Network" - abbiamo raccolto 40-50 iscritti a cui verrà fatto un corso di sicurezza informatica per l'utilizzo consapevole delle tecnologie tramite una modalità di formazione che chiamiamo "Spettacolosamente". In sostanza, si tratta di un taglio comunicativo di tipo spettacolare e accademico che consente di trasferire meglio le informazioni e spiegare gli argomenti complessi anche ai neofiti della tecnologia, a cui si offre la possibilità di parlare con degli esperti che la sicurezza informatica la gestiscono anche a livello professionale. Il corso sarà quindi una lezione un po' sui generis, che si baserà su materiali video e su un gioco autoprodotto, che ci permetteranno di spiegare per esempio come ci si difende dal phishing e come ci si comporta con l'invio di documenti online".

Arcene ospita "Infanzia Che Bellezza!"

Il Sistema Integrato 0-6 dell'ambito territoriale di Treviglio ha scelto piazza della Civiltà Contadina ad Arcene come palcoscenico della sua iniziativa "Infanzia Che Bellezza!", che sabato 15 giugno sarà dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

"Castello Sprint" e "Castello in festa" a Castel Rozzone

Sabato 15 e domenica 16 giugno piazza Castello sarà animata dall'evento "Castello in festa" organizzato dalla Pro loco con il patrocinio dell'Amministrazione Rozzoni. L'iniziativa però, non sarà l'unica in programma in questo weekend: domenica mattina infatti, avrà luogo anche la tradizionale gara podistica "Castello Sprint" a cura dell'Atletica Castel Rozzone.

Ad Arzago il primo concerto ai fontanili "La Sinfonia dell'Acqua"

Si terrà stasera, venerdì 14 giugno, alle 20 alle sorgenti del Tormo in via Lodi, il concerto di ensemble di clarinetti del Corpo bandistico di Pandino diretto dal maestro Filippo Guerra. L'evento si inserisce nella rassegna "La Sinfonia dell'Acqua" organizzata dal Parco sovracomunale del fiume Tormo e dal Corpo bandistico di Pandino, con il patrocinio del Comune di Arzago, della Provincia di Bergamo, di Regione Lombardia e di "In Lombardia". La serata è a partecipazione gratuita e i volontari del Parco del Tormo invitano a raggiungere il luogo del concerto a piedi o in bicicletta

Stai al passo con la ricerca

Domenica 16 giugno 2024 "Stai al passo con la ricerca", la decima camminata non competitiva di 8 o 14 km a sostegno dell'associazione Paolo Belli - Lotta alla leucemia. Partenza libera dalle 7.30 alle 9 da piazza Martinelli a Verdellino.

Una canzone per ricordare Vincenzo Valois



L'appuntamento è per sabato 15 giugno alle 20 nell'auditorium delle scuole elementari in largo Cartesio e promette grande divertimento con artisti di tutte le età che si susseguiranno sul palco sotto la direzione artistica di Walter Sannoner. A presentare la serata, organizzata come sempre all'associazione Auser con il patrocinio del Comune e l'Assessorato alla cultura, sarà Silvia Gnocchi che accoglierà sul palco anche i ragazzi del «Vocal Group» del centro diurno disabili «La rosa dei venti» della cooperativa Itaca di Verdellino e Zingonia. Tutto pronto per la sesta edizione del contest musicale «Una canzone per Verdellino e Zingonia» l'appuntamento estivo dedicato al suo promotore, Vincenzo Valois , scomparso quattro anni fa vittima del Covid.L'appuntamento è per sabato 15 giugno alle 20 nell'auditorium delle scuole elementari in largo Cartesio e promette grande divertimento con artisti di tutte le età che si susseguiranno sul palco sotto la direzione artistica diA presentare la serata, organizzata come sempre all'associazione Auser con il patrocinio del Comune e l'Assessorato alla cultura, saràche accoglierà sul palco anche i ragazzi del «Vocal Group» del centro diurno disabili «La rosa dei venti» della cooperativa Itaca di Verdellino e Zingonia.

Cosa fare a Romano e dintorni

Festa della Musica

Torna la Festa della Musica. Anche quest’anno la città si riempie di musica grazie agli eventi che per tutta una settimana animeranno le strade delle piazze del centro storico. Venerdì 14 giugno: dalle 21.30 al Parco della Rocca : «Rocca in cuffia e Cocktail bar» con la Silent Disco con tre dj set in un’atmosfera unica: scegli la tua musica e : «shhh… Let’s dance!». Sempre venerdì alle alle 21 in Piazza Manetta: «Liscio a Manetta» Serata di ballo liscio con l’Orchestra di Roberto Tagliani. Domenica 16 giugno: al Parco della Rocca a partire dalle 18 musica dal vivo e street food. Sempre domenica dalle 10 alle 18 nel Centro Storico: «Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi!». Sei pianoforti posizionati nelle più belle vie e piazze di Romano aspettano di essere suonati! Piazza Roma, Piazza Rocca, Piazza IV Novembre, Piazza Longhi, Via Rubini.

