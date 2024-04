Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 12 al 14 aprile

Si appresta a partire un altro weekend tipicamente primaverile con temperature sempre più miti, se non addirittura calde, e non mancheranno le occasioni per divertirsi. Ecco una carrellata di appuntamenti nella Bassa e nel Cremasco da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024.

A Treviglio arriva la prima mostra-scambio sul mondo dei motori, ma anche delle intramontabili due ruote. L'appuntamento è per questo weekend, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 in Fiera, grazie all'associazione "Auto moto anni '70" e VALe20 srl. (clicca qui per tutti i dettagli)

In occasione del mese della Consapevolezza sull’Autismo inizia il tour teatrale del trio comico da 1 milione di followers. Lo spettacolo “Una storia di autismo normale” arriva domenica 14 aprile al Teatro Nuovo di Treviglio, alle 21. Il trio dei Terconauti, i fratelli Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni , fa divulgazione e sensibilizzazione su questo tema, conta oltre 1 milione di followers sui social ed è conosciuto per la partecipazione a Italia’s Got Talent, Tu Si Que Vales, (a breve anche su Comedy Central) e la pubblicazione Mondadori del libro “Mia sorella mi rompe le balle”.

Il secondo appuntamento di "Incontri con l'autore", ciclo promosso e organizzato dalla biblioteca comunale di Calvenzano torna domenica 14 aprile alle 16 nella sede di via Locatelli 25. A presentare il libro "Campi grigi Fiori rossi", un romanzo noir ambientato nella Milano "da bere" degli anni '80, tra le sue luci e le sue ombre, sarà l'autore Christian Pizzati. L'opera completa una trilogia di romanzi tra lo storico e il noir che lo scrittore ha aperto con "L’ultima ballata - Storia di migranti di Lunigiana" e ha continuato con "La terra non andrà ai contadini".

Secondo weekend di festa a Verdello per la 43esima edizione della sagra. Sabato 13 alle 20.30 appuntamento con la seconda edizione dell'Aido Music festival, una serata musicale che vedrà la partecipazione del soprano Eugenia Godoy De Masi, il cantante Fabio Alberto Masi, la band bergamasca "I Den", il cantante Alberto Lorenzi e il chitarrista Maurizio Fabbri. Durante la serata si terrà anche la premiazione degli elaborati vincenti dei ragazzi della seconda media.

Domenica si chiude con l'annullo postale del 50esimo anniversario del Corpo bandistico a cui seguirà, al centro sportivo, l'esercitazione della Protezione civile e alle 20.30 il concerto del Gruppo Corale Alpini.

La prima edizione della Festa dei colori andrà in scena domenica 14 aprile 2024 alle 15.30 in piazza Affari a Zingonia, in collaborazione con le associazioni del territorio e l'Amministrazione comunale.

Un’occasione in cui le diverse culture che vivono sul territorio di Verdellino potranno incontrarsi e condividere le proprie tradizioni, sapori, musiche e colori. Parteciperanno con stand, esibizioni e attività le comunità di Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Egitto e India.

Dopo un anno dalla prima edizione torna a grande richiesta l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di fumetti. Il Manga day sarà un'agguerrita sfida, un coinvolgente incontro con tante rinnovate emozioni che vi attendono sabato 13 aprile dalle 15.30 in biblioteca (Centro Civico "A. Moro"). Il pomeriggio partirà con il tour della sezione "Fumetti & Manga" e si scalderà con la gara a quiz, al termine della quale decreteremo tre super campioni di Comics. Info e dettagli su prenotazione (gratuita e obbligatoria) in locandina.

Quarant’anni dedicati a tramandare i canti di montagna e della trazione popolare e sabato 13 aprile, alle 21, nella chiesa di San Pietro a Caravaggio il «Coro Alpa» festeggia il suo compleanno all’insegna della solidarietà. In apertura dei festeggiamenti del quarantesimo di fondazione il complesso ha infatti deciso di sostenere la raccolta fondi della famiglia Trincucci che da anni sta cercando una cura per il figlio Christian. Alla rassegna «Le note del cuore» parteciperanno, oltre al coro caravaggino, anche i cori «Alpino Sestese» di Sesto Calende (VA) e «Monte Vignol”» di Avio (TN).

Per la Giornata Mondiale del Libro, a Morengo torna "Libri in scena"

L'evento, organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Morengo, si svolgerà presso il Centro Civico di via San Giovanni Bosco nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile. A farla da padroni saranno i libri e i loro autori, che si alterneranno in una successione di presentazioni che andranno dai volumi per l'infanzia ai fantasy a tema storico, fino alla letteratura di viaggio e la narrativa più introspettiva. Insomma, a Morengo, per i lettori, ce n'è per tutti i gusti! Una menzione speciale, tra i vari ospiti, merita la presenza di Antonia Abbattista, ex insegnante per anni in paese nonché autrice di ricerche e testi sulla famiglia Giovanelli di Morengo. Nel pomeriggio di sabato, alle 16.30, Antonia presenterà proprio un suo nuovo saggio riguardo le committenze artistiche della prestigiosa famiglia morenghese.

A Bariano il "Musicalbar", musica dal vivo con band e gruppi locali

Arriva questo sabato, 14 aprile 2024, a partire dalle 17.30 l'evento "Musicalbar". Organizzata dall'Amministrazione comunale, l'iniziativa vedrà protagoniste alcune band barianesi che si esibiranno in piazza don Alessandro Longo a partire dalle 17.30. In loco anche la possibilità di ristoro. Lo svolgimento della manifestazione, tuttavia, sarà subordinato alle condizioni meteorologiche: in caso di pioggia l'evento verrà infatti annullato.