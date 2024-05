Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 10 al 12 maggio 2024

Si avvicina il weekend più dolce di tutti: quello dedicato alla Festa della mamma. Non sapete come festeggiarlo? Ma con noi!!! Vi aspettiamo sabato 11 maggio dalle 15.30 in piazza Setti a Treviglio con "Mamme in festa".

Cosa fare a Treviglio e dintorni

"Mamme in festa"

Appuntamento sabato 11 maggio 2024 dalle 15.30 con l'evento "Mamme in festa" organizzato dal Giornale di Treviglio con il patrocinio del Comune di Treviglio e del Distretto del Commercio di Treviglio. Per tutto il pomeriggio giochi e laboratori per bambini e uno spazio di confronto libero dedicato alle mamme: qui il programma della giornata.

I 15 anni della Croce bianca di Ciserano

Venerdì 10 maggio 2024 alle 20.15 al PalaSport di Ciserano la sezione di Ciserano della Croce bianca di Milano aspetta tutti per festeggiare insieme i 15 anni di fondazione dell'associazione.

Giornata del verde pulito

Domenica 12 maggio 2024 a Ciserano va in scena la Giornata del verde pulito. Appuntamento alle 9 con ritrovo all'ingresso del parco dell'ex Cava dei Tre Cantoni; alle 9.15 inizio delle attività al Parco delle cave, via Ca' Arcene e Parco Fopa Gera. Si conclude alle 12 con il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta.

"Dance Night" a Lurano

Tutti in pista a Lurano sabato 11 maggio 2024. A partire dalle 21 infatti, l'oratorio di viale Secco Suardo si trasformerà in una discoteca per dare vita alla "Dance Night" organizzata dal Gruppo Giovani con il patrocinio dell'Amministrazione Riva.

Gara del salame a Caravaggio

L'associazione "Amici della porchetta" con il patrocinio della città di Caravaggio organizza sabato 11 maggio la gara del salame alla cascina Bornocchia dei fratelli Bizzoni, in via Panizzardo, a partire dalle 18. Durante l'evento saranno disposizione servizio bar e cucina. A seguire musica dal vivo con "Tiziano e Angela".

Una serata aerospaziale a Caravaggio

L'Associazione Arma Aeronautica con il patrocinio della città di Caravaggio organizza una serata culturale aerospaziale: "Aerospazio catalizzatore per l'economia il futuro e le nuove sfide" a cura di Antonio Pellegri. Ospite l'astronauta Paolo Nespoli dell'Agenzia spaziale europea. L'evento si terrà nell'auditorium "Piero Ferri" del centro civico San Bernardino sabato 11 maggio alle 20.30.

Primo "Trofeo d'arte Caravaggio"

L'Associazione Culturale "Il Caravaggio", con il patrocinio della città di Caravaggio, presenta il primo "Trofeo d'arte Caravaggio" alla memoria del maestro Ottorino Pellegri. L'evento avrà luogo domenica 12 maggio: dalle 8 alle 19, in piazza Garibaldi, esposizione di diversi artisti e, alle 17, la premiazione.

A Masano "Incontri sonori"

Il Corpo Bandistico Caravaggio, con il patrocinio della città di Caravaggio, presenta il concerto "Incontri sonori", diretto dal maestro Mattia Quirico, che si terrà domenica 12 maggio alle 16.15 all'oratorio di Masano.

Un concerto vocale a Caravaggio

La Parrocchia di Caravaggio, con il patrocinio della città di Caravaggio, organizza il concerto vocale "Ingegneri Consort" diretto da Fulvio Rampi. Il concerto, che rientra nella Rassegna "Culturae Caravaggio", si terrà sabato 11 maggio alle 21 nella Chiesa di San Bernardino.

A Calvenzano doppio appuntamento con la comicità della Rivista

Gli attori calvenzanesi della Rivista tornano sul palcoscenico dell'auditorium comunale in largo XXV Aprile domani, sabato 11 maggio alle 21, e domenica 12 nel pomeriggio alle 15.30 (seguirà un aperitivo) con il nuovo spettacolo comico, a base di sketch in dialetto e non solo, "Soc - a spasso nel tempo". Il biglietto d'ingresso ha un costo di 6 euro e i ticket sono in vendita in Comune a Calvenzano e alla "Myr Consulting" di via Locatelli 1. Per info è possibile contattare Gigi al 3483681291 o Giacomo al 3337021653.

A Casirate va in scena la 9° edizione del "Viale del Riuso"

Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 18 su viale Rimembranze (zona scuole) a Casirate c'è la 9° edizione del "Viale del Riuso", il mercatino dell'usato organizzato dall'Associazione Genitori delle scuole di Casirate d'Adda con il patrocinio del Comune. Come da tradizione, oltre alle bancarelle da visitare, alle 11.30 verrà organizzato un aperitivo solidale, mentre nel pomeriggio dalle ore 15 ci saranno giochi di strada per piccoli, ma anche adulti.

A Bariano arrivano le "Wine Vibes"

Farà il suo debutto domenica pomeriggio, 12 maggio 2024, all'interno del parco comunale di via Monte Grappa, la prima festa del vino barianese, organizzata dal "Punto Giovani" locale, che vedrà in paese dieci cantine con oltre trentacinque etichette. Nel corso della giornata anche due inedite masterclass alla scoperta dei migliori prodotti di enologia nostrani ed europei. L’iniziativa prenderà avvio alle ore 14 e proseguirà da lì per tutto il pomeriggio, fino alle 22. "Saranno presenti una decina di cantine con oltre 35 etichette, per lo più lombarde, ma non solo – ha dichiarato il referente del gruppo, Marco Mossi – Il parco ospiterà poi una “area kids” con gonfiabili e truccabimbi, mentre i due esercizi commerciali avranno intrattenimento musicale e fungeranno da punti ristoro". Ciliegina sulla torta saranno poi, alle 16 e alle 17.30, le due masterclass tenute dall’enologa mozzanichese Chiara Perego, che guiderà gli iscritti attraverso due percorsi: un primo su una selezione di vini del territorio e un secondo, invece, imperniato sulle eccellenze della produzione vinicola europea.

A Fara Gera d'Adda il jazz della rassegna "Teatro e Musica"

E' fissato per questa domenica, 12 maggio 2024, alle 16 l'appuntamento con la rassegna teatrale e musicale organizzata dall'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda in collaborazione con "Teatro Invito". Protagonisti dell'esibizione di questo fine settimana saranno il "Trio Castelli, Mangialajo e Orsi", che si esibiranno rispettivamente con trombone, contrabbasso e chitarra deliziando i presenti con brani del proprio repertorio in chiave jazz e con sonorità nuove. L'evento si svolgerà al parco Passerella o, in caso di pioggia, all'interno dell'Auditorium comunale.

"Sport e paralimpismo" protagonisti a Brignano Gera d'Adda

Una serata di sport, inclusione e informazione sul mondo degli atleti paralimpici, venerdì 10 maggio, a Brignano, dove, nella Sala del Trono di Palazzo Visconti, protagonisti saranno il giornalista Rai Claudio Arrigoni, l'atleta paralimpico di tiro a segno Andrea Liverani e il professore Unimi Mario Zaninelli. Organizzata dall'associazione Pro Moto Bergamo con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, la serata prenderà avvio alle 20.45.

Avis in piazza a Pontirolo per omaggiare e festeggiare le mamme

Questa domenica, 12 maggio 2024, in occasione della Festa della Mamma l'Avis Pontirolo dà appuntamento a tutti in piazza Marconi dove, dalle 8 alle 13, i volontari saranno presenti sia per far conoscere la propria associazione, ma anche per omaggiare tutte le mamme che passeranno di lì con un piccolo pensiero.

Cosa fare a Romano e dintorni

Romano letture per le mamme

Sabato dalle 10:30 alle 11:30 Nella Tana dei Libri si terranno le Letture per bambine e bambini tra i 2 e i 6 anni

“Ci sistemeremo comodi comodi, per condividere libri giocosi e coccolosi... ed escogitare qualcosa che sorprenda le nostre mamme”.

La prenotazione non è necessaria però contattare la Biblioteca Di Romano per comunicare la presenza aiuterà i promotori ad organizzare al meglio l'evento.

Info: 0363982380 (La tana dei libri) biblioteca@comune.romano.bg.it

Notte bianca e gara del salame nostrano a Ghisalba

La Pro loco con il patrocinio del Comune sabato 11 maggio organizza la Notte bianca, con giostre, bancarelle, punti ristoro, hobbisti, giochi per bambini e negozi aperti per tutta la serata. Sarà possibile ammirare anche splendide auto d'epoca e moto del "Ducati club Bergamo"e ballare con la musica live di Bapy and the Primas. A partire dalle 18 via alla XXII Sagra del salame nostrano.

Filandone Feeling Festival a Martinengo

La biblioteca comunale nella suggestiva cornice del Filandone organizza, in collaborazione con

la Pro loco, la seconda edizione del Filandone Feeling Festival. Si parte venerdì 10 maggio con “Dieci viaggi veloci” dei Volwo & Luca Gemma, un viaggio in dieci canzoni sul tema del viaggio e del tornare. Sabato 11 maggio, la mattina, un’edizione junior del Festival dedicato ai bambini con Nagaila & Fidel Fogaroli con “Casa Camilla cerca casa”, un viaggio in cui scoprire come la musica e la poesia siano il linguaggio perfetto dei bambini. Gran finale sabato 11 maggio con la performance “Cane sciolto”, presentazione in musica del romanzo-biografia di Omar Pedrini, con Federico Scarioni e Davide Apollo.

Orchestra in musica

La parrocchia San Vittore Martire di Calcio nella celebrazione dei 170 anni dell'antico organo Lingiardi presenta "Serata per Organo e Orchestra", con sonate da chiesa eseguite dall'orchestra Ensemble Abendmusiken, l'organista Fabrizio Vanoncini e il direttore Gian Luigi Consolandi. Appuntamento per domenica 12 maggio 2024 alle 21 nella chiesa di Calcio. L'ingresso è libero.

