Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 10 al 12 gennaio 2025

Un inizio anno tra teatro e musica. Ecco alcune proposte per trascorrere qualche ora piacevole durante il weekend.

Daniela Cristofori e Giacomo Poretti sold out al Tnt

Treviglio

Sold out a teatro per lo spettacolo di Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. La stagione teatrale del Tnt di Treviglio riparte col botto portando in città uno degli attori comici (ma non solo) più amati d’Italia con la nuova produzione del Teatro de "Gli Incamminati", intitolato "Condominio mon amour". L’appuntamento è per mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio alle 21 al Tnt in piazza Garibaldi. Lo spettacolo di Daniela Cristofori e Giacomo Poretti con la regia di Marco Zoppello racconta la storia di Angelo, un anziano custode, che lavora con dedizione da più di trent’anni nella portineria di un condominio collocato nella "Milano Bene". Chiama per nome gli inquilini, si occupa della spesa dell’anziano Gaspare e delle preoccupazioni della signora Biraghi. Poi, qualcosa di inaspettato giunge nella sua vita. Caterina, una donna attraente, che si presenta a lui annunciandogli il licenziamento: Angelo verrà sostituito da un’App. Gli azionisti parlano chiaro: bisogna evolversi, fatturare e quindi automatizzare. Tuttavia il buon Angelo non è tipo da farsi intimidire e punta i piedi. Lo spettacolo racconta, in un susseguirsi di situazioni comiche e poetiche a ritmo incalzante, l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro tra nuove occupazioni, inglesismi e l’intelligenza artificiale che minaccia ogni relazione umana e ogni capacità critica.

Storie golose con Tae Teatro

Treviglio

Riparte "Storie Golose", la rassegna di TAE Teatro con spettacolo e merenda dedicato a tutte le età. In scena, domenica 12 gennaio alle 16 in via Marco Polo 34, lo spettacolo "Jimmy e la pietra magica»" con la compagnia "La Valigia dei Sogni", formata da quattro componenti tra attori e musicisti. Si tratta di un’avventura affascinante che ci conduce attraverso mondi immaginari, seguendo le orme di Jimmy, un giovane coraggioso in viaggio alla ricerca della pietra magica per salvare il nonno malato. Il viaggio di Jimmy è ricco di incontri sorprendenti: affronta creature magiche, attraversa foreste incantate, esplora castelli misteriosi e naviga mari tempestosi. Ogni tappa del suo percorso è segnata da nuove amicizie e da sfide che mettono alla prova il suo coraggio e la sua determinazione.

Gli ostacoli che Jimmy affronta non sono solo fisici, ma anche emotivi e morali. Deve superare la paura, imparare a fidarsi degli altri e scoprire la forza della speranza. Ogni difficoltà lo avvicina sempre di più alla pietra magica, ma anche alla consapevolezza di ciò che è veramente importante nella vita.

Si pattina ancora in Piazza Setti

Treviglio

Ancora un weekend sul ghiaccio a Treviglio. Fino a domenica 12 gennaio la pista di pattinaggio resterà aperta nel pomeriggio e, sabato e domenica, con apertura serale.

L'Oasi del Roccolo aperta alle visite

Treviglio

Sabato 11 gennaio dalle 10 alle 12.30 l'oasi resterà aperta ai volontari e a chi vuole visitarla. I volontari svolgeranno attività di manutenzione dell'area, ma saranno disponibili per chi vuole fare una visita invernale. Si raccomanda l'uso di calzature adeguate, meglio stivali in gomma. Si ricorda che l'ingresso, provenendo da Treviglio, si trova dopo l'area degli Alpini di via del Bosco, seguendo strada campestre sulla destra che affianca la recinzione.

"Domenica in scena" a San Bernardino

Caravaggio

Ragazzi a teatro. Domenica 12 gennaio a San Bernardino, in viale Papa Giovanni XXIII a Caravaggio, c’è «Domenica in scena», la rassegna teatrale dedicata ai più giovani.

L’appuntamento con il "Teatroallosso" è con lo spettacolo intitolato "Nella pancia della torre"alle 17.

Lo spettacolo è promosso dal Comune di Caravaggio in collaborazione con la biblioteca "Banfi" a ingresso gratuito.

Overture in Auditorium

Fara

Il 2025 inizia sotto il segno della musica. Domenica 12 gennaio, a Fara Gera d’Adda, appuntamento con l’Overture musicale 2025 eseguito dal Corpo bandistico musicale farese diretto dal maestro Antonio Rosario Miraglia. Il concerto, promosso dall’Amministrazione comunale, si terrà a partire dalle 16 nell’Auditorium di piazza Patrioti. Durante il concerto saranno anche premiati gli studenti delle medie che hanno ottenuto la borsa di studio comunale.

Gennaio, mese degli autori

Verdellino

Gennaio, mese degli autori. Anche quest’anno torna l’appuntamento in biblioteca a Verdellino con la rassegna culturale che propone ogni settimana (alle 20.30) l’incontro con un diverso autore o autrice. Il primo appuntamento è andato in scena ieri, giovedì 9, con Rumi Nicola Crippa e il suo volume intitolato "Animo - Storia dell’ottava vita di un gatto ribelle". Il prossimo appuntamento è per giovedì 16 con Rosy Barretta e il libro "Le carte oracolo Bagua".

I giochi ce li facciamo noi

Pontirolo

I giochi ce li costruiamo da soli. Sabato 11 gennaio alle 14 la biblioteca ospiterà la «Bottega del riciclo», un’attività di costruzione di giochi con diversi materiali di riciclo. Insieme ad Alberto Di Monaco di "Arkys Rete d’idee" i bambini, dai 5 ai 12 anni, potranno divertirsi a costruire i loro giochi. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria allo 0363/881070 o via mail a biblioteca@comune.pontirolonuovo.bg.it.

La Cantata anarchica per De André

Treviglio

Una serata per omaggiare Fabrizio De André cantando e suonando insieme le sue canzoni.

Sabato sera, 11 gennaio, torna l’appuntamento con la "Cantata anarchica" che prenderà il via alle 20.30 nella piazzetta Santagiuliana a Treviglio (a pochi passi da piazza Setti).

La serata è promossa dal "Jammin’ Café" e dal Distretto del commercio di Treviglio con l’Amministrazione comunale.

Gli dei a teatro

Morengo

L’anno ricomincia nel segno del teatro. A Morengo, appuntamento sabato sera, 11 gennaio, alle 21 all’oratorio san Giovanni Bosco per assistere allo spettacolo teatrale "Gli dei della Terra" per la quarta rassegna "Apri la porta, vieni a teatro". Con la regia di Rossella Fasano, a cura della compagnia teatrale "Coco Leonardi" è promosso dall’associazione centro studi Saraswati di Crotta d’Adda. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

Il potere della musica

Pandino

Disturbi specifici d’apprendimento e musica, l’incontro con il professor Quintarelli per aiutare alunni e insegnanti.

Venerdì della prossima settimana alle 18 nel castello visconteo di Pandino nella sede della biblioteca, si terrà un incontro con l’autore del libro "DSA e strumento musicale a scuola", il professor Roberto Quintarelli. Laureato in lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di Bergamo, diplomato in flauto traverso a Parma e canto a Milano, formato in psicopedagogia e didattica Dsa, Quintarelli è docente di flauto in una scuola media in provincia di Cremona. Durante la prima parte dell’incontro, l’autore presenterà brevemente i diversi contesti in cui l’allievo di strumento si trova a dover agire: la lezione individuale o di coppia, la lezione collettiva e la lezione di insieme od orchestra. L’insegnante di strumento, lavorando in diversi ambiti quali l’affettività (attraverso la lezione individuale) e la socializzazione (attraverso la musica di insieme e l’orchestra), può infatti attuare una didattica di integrazione e di inclusione per bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento seguendo il concetto chiave di "porre al centro lo sviluppo della persona". Passerà poi in rassegna le varie difficoltà che uno studente con Dsa trova nella lettura e nell’esecuzione strumentale, suggerendo strumenti compensativi o misure dispensative, attraverso tre canali fondamentali: fisico, logico-cognitivo e affettivo-emozionale. La seconda parte è volta a proporre strumenti di intervento e all’ascolto di domande da parte del pubblico.

L’incontro è rivolto a tutti, ma specialmente i docenti interessati e in particolare ai docenti di educazione musicale, ai docenti di strumento e ai docenti di sostegno, nonché può essere un supporto conoscitivo per le famiglie interessate ai Bisogni educativi speciali (Bes).